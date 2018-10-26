Военная равноудаленность: с чьей помощью Узбекистан сохраняет боеготовность

ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik, Антон Курилкин. Истребители и штурмовики ВВС Узбекистана проходят ремонт на заводе в Беларуси, французские снайперы учат узбекских коллег, а американские военные приезжают в Ташкент поделиться опытом и изучать систему подготовки кадров.
С французским акцентом и американским флагом
Достаточно неожиданным партнером для Ташкента в деле развития вооруженных сил оказалась Франция – незадолго до визита в Париж Шавката Мирзиёева специалисты французского Иностранного легиона провели тренинг для будущих инструкторов узбекской армии. Темой занятий была снайперская стрельба.
Впрочем, в иностранные командировки специалисты полубригады ездят исправно: из нескольких выступлений руководства ВС Франции стало известно, что бойцы этого подразделения занимаются борьбой с ИГИЛ в Ираке.
Интерес вызвало и обновление президентского авиапарка – теперь верховного главнокомандующего возит французский вертолет Airbus Helicopters H175. Еще 14 машин поставлено в Вооруженные силы Узбекистана.
Не менее активно помогает Ташкенту и Вашингтон. Помимо нашумевшего подарка в триста с лишним броневиков, представители Пентагона в последние несколько лет регулярно посещают Узбекистан для обмена опытом. Однако, в отличие от французских коллег, предпочитают делать это в составе официальных генеральских делегаций.
Где чинить технику?
Ремонт четырех истребителей МиГ-29 и четырех штурмовиков Су-24 был запланирован еще в 2017 году – именно тогда был подписан контракт на работы с белорусским 558-м Авиационным ремонтным заводом. Сейчас работы вышли на заключительный этап – самолеты покрашены и проверяются летчиками.
Как рассказал Sputnik Узбекистан военный обозреватель Александр Хроленко, у Ташкента не было богатого выбора, где ремонтировать самолеты – соответствующая база и предприятия есть только в Беларуси и России.
"Видимо, белорусы предложили более выгодные условия, нежели Москва. В данном случае свою роль сыграл вопрос стоимости ремонта", — предположил эксперт.
Помимо этого, перед Ташкентом стоит необходимость модернизации и ремонта остального вооружения. Значительную часть арсенала республики составляет техника времен СССР, контракты на ремонт и модернизацию которой - лакомый кусок для многих игроков.
С кем выпускать оружие?
Интерес у зарубежных игроков вызывает и желание Шавката Мирзиёева сформировать в республике узбекский военно-промышленный комплекс. Первыми "заявку на участие" подали казахстанские предприятия. Поступило предложение и от Москвы – во время визита в Ташкент Владимир Путин озвучил Шавкату Мирзиёеву идею о развертывании в республике совместного производства оружия.
Освоило Министерство обороны Узбекистана и ставший модным в последнее время формат военных соревнований. Сборные страны успешно выступают и занимают призовые и первые места в различных дисциплинах от британского "Кембрийского патруля" до состязаний спецназа в Беларуси и российской "Зеленой тропы".
Причем, если судить по динамике участия Узбекистана в Международных армейских играх, подобное сотрудничество будет только расширяться – в будущем году страна готова частично принять соревнования в рамках АрМИ.
В целом Шавкату Мирзиёеву удалось за время президентства запустить проекты в сфере военно-технического сотрудничества и оживить старые контакты по линии министерств обороны. Подобный шаг вполне понятен в условиях нестабильности ситуации на южных границах Узбекистана и глобальных угроз.