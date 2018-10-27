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Узбек в национальной одежде

Узбекистан популярнее Европы в новогодние праздники – в чем секрет?

© ИА «Жахон» / Анвар Ильясов
Аналитика
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Чем Узбекистан привлекает путешественников, разбирались корреспонденты Sputnik.

ТАШКЕНТ, 27 окт - Sputnik. Согласно исследованию портала tutu.ru, в этом году на новогодних каникулах самое популярное направление у россиян - это Узбекистан. На втором месте - Германия, затем следует Франция и Швейцария.

Туристы прогуливаются в Самарканде, Узбекистан
CC BY 2.0 / Fulvio Spada / Shah-i-Zinda, Samarkand
Узбекистан возглавил рейтинг стран, куда россияне едут на Новый год

За cчет чего совершен такой рывок и чем привлекает сегодня республика гостей из России, разбирались корреспонденты Sputnik Узбекистан.

Что россияне ждут от отдыха?

Учитывая суровый российский климат с большим количеством пасмурных и холодных дней в году, в первую очередь, туристам из РФ хочется отдохнуть от зимы, погулять под солнцем и подышать свежим воздухом.

Солнечных или "райских" мест, безусловно, много, но не везде безопасно и дешево, да и дорога на отдельные курорты очень утомительна. В этом смысле Узбекистан с низкими ценами, расположенный в четырех часах лета от российской столицы, оптимальный вариант.

Во-вторых, во время отдыха хочется получить яркие впечатления, вкусно поесть и прикупить местные сувениры.

Плов
© Foto : Денис Говорухин
Плов вместо оливье: почему Новый год нужно праздновать в Узбекистане
Почему в Узбекистан?

Безопасность. Ни террористов, ни антироссийских настроений, ни массового разгула криминальных элементов и прочих неприятностей. Напротив, большинство говорят по-русски, а о традиционном гостеприимстве ходят целые легенды.

Отличная погода. В Узбекистане практически всегда хорошая погода. Количество солнечных дней в году достигает более 300, поэтому погода – редкая тема для разговоров.

Вкусная еда. Тут много слов не нужно. Благодаря огромному количеству узбекских ресторанов, россияне хорошо знают и любят узбекскую кухню. А в самом Узбекистане наверняка будет  еще вкуснее.

В недавнем опросе National Geographic, выяснилось, что лучшей страной для гастрономического туризма россияне считают именно Узбекистан. По этому виду туризма республика опередила даже признанных лидеров: Францию и Италию.    

Узбекская кухня пользуется у москвичей особенной популярностью. Ей отдают предпочтение многие звезды российской эстрады и отзываются о ней, как о самой любимой.
© Sputnik / Вадим Шекун
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Яркие впечатления. Самарканд, Бухара, Хива - большинство россиян очень много слышали об этих городах–сказках, видели красивые картинки и ролики, но мало кто там побывал. 

У всех на слуху. Правительство страны сделало ставку на туризм как на одну из стратегических отраслей экономики. В республике приняты несколько законов. Существенно упрощающих жизнь гостям, а также представителям туриндустрии. К тому же информации об Узбекистане стало гораздо больше: сюжеты, выставки, фестивали – все это работает на повышение узнаваемости страны как туристического бренда.

Не стоит сбрасывать со счетов и контакты на высшем уровне. Визит Владимира Путина в Узбекистан в октябре этого года, безусловно, добавил популярности этому направлению. Люди обратили внимание на республику, которая когда-то была в составе одной большой страны. А знания о национальной кухне и информация о достопримечательностях, естественно, побуждает узнать о стране еще больше.

Что нужно Узбекистану, чтобы стать Меккой для туристов =>

Что касается цен, то в этом году праздничных колебаний, как на другие популярные направления, пока не ожидается. Так, улететь можно будет за 20-22 тысячи рублей туда-обратно, зато в самой стране цены гораздо гуманнее европейских конкурентов.

Туристы осматривают мавзолей Гур Эмира в Самарканде
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Почему Европа не в чести?

Конкурентные направления, традиционно сильные, в этот раз немного подкачали. Например, раньше на Новый год самым массовым направлением был Египет, но после теракта с российским самолетом большая часть потенциальных отдыхающих уже не хочет проводить свой отпуск на берегу Красного моря.

Вторым по популярности у россиян всегда были европейские страны: Германия, Франция, Италия, Швейцария, Чехия, в частности, горнолыжные курортах, либо городской туризм и шопинг в Париже, Берлине, Венеции и Риме. Но в последнее время со стороны Европы идет больше негативных новостей, чем позитивных. Политика также влияет на предпочтения людей, даже далеких от нее.

Санаторий Заамин
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Но главное, конечно, существенно подорожавшие авиабилеты, которые к праздникам и вовсе поднимаются до небес. Да и выгодных предложений авиакомпаний, и такого количества чартерных перелетов, как раньше, уже нет.

Главное - оправдать доверие

Узбекистан только начинает завоевывать сердца российских туристов, пытаясь заново открыться миру и показать все свое богатство архитектуры, культуры, кухни и традиций.

Однако в стране еще только начинает развиваться гостиничный сектор и сервис, к которому так привыкли туристы в Турции или Египте.

Для этого каждая чайхана, каждый ресторан, каждый водитель такси и каждый отель должны показать себя с лучшей стороны. Улицы должны быть чистыми, люди доброжелательными, паспортный контроль – комфортным и быстрым.

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Бюрократические барьеры уже сняты, теперь слово за работниками отрасли и гостеприимным узбекским народом. Но в этом можно не сомневаться — чего-чего, а гостей принимать - Узбекистан умеет!

Теги:
туристы, Туризм, Узбекистан



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