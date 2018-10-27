Узбекистан популярнее Европы в новогодние праздники – в чем секрет?

ТАШКЕНТ, 27 окт - Sputnik. Согласно исследованию портала tutu.ru, в этом году на новогодних каникулах самое популярное направление у россиян - это Узбекистан. На втором месте - Германия, затем следует Франция и Швейцария.
За cчет чего совершен такой рывок и чем привлекает сегодня республика гостей из России, разбирались корреспонденты Sputnik Узбекистан.
Что россияне ждут от отдыха?
Учитывая суровый российский климат с большим количеством пасмурных и холодных дней в году, в первую очередь, туристам из РФ хочется отдохнуть от зимы, погулять под солнцем и подышать свежим воздухом.
Солнечных или "райских" мест, безусловно, много, но не везде безопасно и дешево, да и дорога на отдельные курорты очень утомительна. В этом смысле Узбекистан с низкими ценами, расположенный в четырех часах лета от российской столицы, оптимальный вариант.
Во-вторых, во время отдыха хочется получить яркие впечатления, вкусно поесть и прикупить местные сувениры.
©
Foto : Денис ГоворухинПочему в Узбекистан?
Безопасность. Ни террористов, ни антироссийских настроений, ни массового разгула криминальных элементов и прочих неприятностей. Напротив, большинство говорят по-русски, а о традиционном гостеприимстве ходят целые легенды.
Отличная погода. В Узбекистане практически всегда хорошая погода. Количество солнечных дней в году достигает более 300, поэтому погода – редкая тема для разговоров.
Вкусная еда. Тут много слов не нужно. Благодаря огромному количеству узбекских ресторанов, россияне хорошо знают и любят узбекскую кухню. А в самом Узбекистане наверняка будет еще вкуснее.
В недавнем опросе National Geographic, выяснилось, что лучшей страной для гастрономического туризма россияне считают именно Узбекистан. По этому виду туризма республика опередила даже признанных лидеров: Францию и Италию.
У всех на слуху. Правительство страны сделало ставку на туризм как на одну из стратегических отраслей экономики. В республике приняты несколько законов. Существенно упрощающих жизнь гостям, а также представителям туриндустрии. К тому же информации об Узбекистане стало гораздо больше: сюжеты, выставки, фестивали – все это работает на повышение узнаваемости страны как туристического бренда.
Не стоит сбрасывать со счетов и контакты на высшем уровне. Визит Владимира Путина в Узбекистан в октябре этого года, безусловно, добавил популярности этому направлению. Люди обратили внимание на республику, которая когда-то была в составе одной большой страны. А знания о национальной кухне и информация о достопримечательностях, естественно, побуждает узнать о стране еще больше.
Что нужно Узбекистану, чтобы стать Меккой для туристов =>
Что касается цен, то в этом году праздничных колебаний, как на другие популярные направления, пока не ожидается. Так, улететь можно будет за 20-22 тысячи рублей туда-обратно, зато в самой стране цены гораздо гуманнее европейских конкурентов.
Почему Европа не в чести?
Конкурентные направления, традиционно сильные, в этот раз немного подкачали. Например, раньше на Новый год самым массовым направлением был Египет, но после теракта с российским самолетом большая часть потенциальных отдыхающих уже не хочет проводить свой отпуск на берегу Красного моря.
Вторым по популярности у россиян всегда были европейские страны: Германия, Франция, Италия, Швейцария, Чехия, в частности, горнолыжные курортах, либо городской туризм и шопинг в Париже, Берлине, Венеции и Риме. Но в последнее время со стороны Европы идет больше негативных новостей, чем позитивных. Политика также влияет на предпочтения людей, даже далеких от нее.
Главное - оправдать доверие
Узбекистан только начинает завоевывать сердца российских туристов, пытаясь заново открыться миру и показать все свое богатство архитектуры, культуры, кухни и традиций.
Однако в стране еще только начинает развиваться гостиничный сектор и сервис, к которому так привыкли туристы в Турции или Египте.
Для этого каждая чайхана, каждый ресторан, каждый водитель такси и каждый отель должны показать себя с лучшей стороны. Улицы должны быть чистыми, люди доброжелательными, паспортный контроль – комфортным и быстрым.
Ташкент - один из лучших городов СНГ для осенних путешествий =>
Бюрократические барьеры уже сняты, теперь слово за работниками отрасли и гостеприимным узбекским народом. Но в этом можно не сомневаться — чего-чего, а гостей принимать - Узбекистан умеет!