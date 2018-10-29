Танки-кошки и пушки-цветы, или Откуда взялись "Самарканд", "Пион" и "Тигр"

Помимо сложных аббревиатур с индексами и литерами во многих армиях мира существуют свои официальные или полуофициальные названия для отдельных видов вооружений. Но за всеми этими цветочками-зверушками зачастую скрываются настоящие "машины смерти".

ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik, Антон Курилкин. "Самарканд" отныне будет прикрывать небо над Россией – тезка узбекского города, комплекс радиоэлектронной борьбы развернут в 13 городах РФ. Sputnik Узбекистан решил разобраться, под какими названиями еще скрывается советское и российское вооружение.

"Малютки" узбекской армии

Начнем с вооруженных сил Узбекистана – в арсеналах армии страны есть "Урал" (танк Т-72), "Рапира" (100-мм противотанковая пушка МТ-12), "Малютка" и "Фагот" — противотанковая управляемая ракета (ПТУР).

Кроме этого, узбекские артиллеристы служат в настоящем "цветнике" – у них есть и "Гвоздики", "Акации", "Гиацинты " и "Пионы" – цветочные названия в СССР давали, прежде всего, ствольной артиллерии и самоходным артиллерийским установкам.

А вот системы реактивного залпового огня называли в честь погодных явлений – тут и "Град", и "Ураган" и "Тайфун".

Однако все эти названия принадлежат технике, разработанной в Советском Союзе. Многие современные западные или китайские системы вооружения имен не имеют. Однако, не все.

В Германии, согласно давней традиции, танки называют в честь диких кошек (так, на вооружение бундесвера уже несколько десятков лет стоят "Леопарды" двух поколений и разных комплектаций, а про всем известные "Тигры" и "Пантеры" говорить не приходится).

© Sputnik / Денис Абрамов "Самарканд" защитит небо над Россией

Американцы называют тяжелую бронетехнику в честь генералов и героев войн (Крейтон Абрамс, Роберт Ли, Улисс Грант, Омар Брэдли), а англичане – в честь различных профессий или занятий (тут и крестоносцы, и лучники, и даже пономари с епископами даже есть).

При этом не стоит путать официальные названия (все вышеперечисленное – это официальные названия) и прозвища, выдуманные непосредственно в войсках.

© Sputnik / Сергей Мелконов Танк M1 Abrams

Что скрывается за названиями видов оружия

Иногда в имена трансформируются сложные аббревиатуры – например, в войсках БРДМ (боевая разведывательно-диверсионная машина) превратилась в "бардак", но чаще в войсках техника получает ассоциативные или шуточные названия – так, танк M1 "Абрамс" во время войны в Заливе прозвали "Кадиллаком", а новый на тот момент Хаммер обозвали джипом на стероидах.

Точных причин, побуждающих давать танкам, самолетам и даже боеприпасам имена и прозвища, не знает никто – как и не знает, откуда пошла такая традиция. Однако есть ряд вероятных причин:

Первая причина появлений таких оружейных "кличек" — упрощение коммуникации в боевых условиях и для банального запоминания. Куда проще произнести "Фагот", нежели официальный индекс ГРАУ 9K111. Да и передать по радиосвязи проще именно название, нежели комбинацию цифр и букв.

Вторая причина, по крайней мере, в Советском Союзе и России – попытки сохранить секретность. Отсюда и происходят неординарные названия – взять, например, ту же тяжелую огнеметную систему "Буратино" или устрашающие "Тополя".

© Sputnik / Михаил Воскресенский Пусковая установка "Тополь"

Впрочем, в некоторых странах есть своя логика при выборе названий. Американцы часто именуют тяжелую бронетехнику в честь генералов. По тому же пути пошли и французы, вспомнить хотя бы танк "Леклерк". Немцы, как уже говорилось выше, называют свой бронепарк в честь диких кошек так, например, зенитная самоходная установка у них называется "Гепард".

Такие же традиции есть и в России – часто название техники выбирают в одной теме (для артиллерии это цветы, для систем ПВО – реки, для авиационных систем радиоэлектронной борьбы – горные системы, для РЗСО – стихийные явления).

Второй принцип именования – по названию научно-исследовательских и опытных конструкторских работ. Например, пистолет "Грач". Тут все зависит от фантазии заказчика.

А третий, и самый очевидный способ выбора имени – по ярко выраженному свойству (как назвали динамическую защиту "Контакт") или шутки ради – как, например, наручники "Нежность".