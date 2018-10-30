Эксперты из стран ЦА посоветуют президентам, как обустроить регион

Водно-энергетические ресурсы, безопасность, торговля и транзит, туризм и образование - вот лишь неполный список тем, затронутых участниками первого центральноазитского форума. Дискуссионная площадка призвана помочь в выработке единой концепции развития всего региона в целом.

ТАШКЕНТ, 30 окт – Sputnik, Дильшода Рахматова. В столице Узбекистана прошел первый центральноазиатский экспертный форум, на котором представители исследовательских институтов Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана обсудили текущее состояние дел в регионе, оценив общие риски и угрозы и пытаясь найти пути решения наболевших проблем.

Сам факт проведения такого рода дискуссии уже говорит о стремлении центральноазиатской пятерки к консолидации. Несколько лет назад о таких встречах даже подумать было сложно. Главная цель форума – сформулировать ключевые направления развития межгосударственных отношений и повестку предстоящей весной следующего года встречи глав государств ЦА.

Начало важного пути

Выступавший на правах хозяина дискуссионной площадки директор института стратегических и межрегиональных исследований Владимир Норов заметил, что такая экспертная встреча — только начало долгого пути к региональной интеграции для процветания всей Центральной Азии.

"Стремительно меняющаяся ситуация в мире, новые вызовы и угрозы и эскалация конфликтов в разных уголках планеты диктует необходимость более тесного и скоординированного сотрудничества стран Центральной Азии. Представители аналитических структур должны быть в авангарде и выступать ядром в разработке стратегических и опережающих предложений по совместному решению имеющихся проблемных вопросов", — уверен Норов.

Sputnik / Рамиз Бахтияров Норов: странам Центральной Азии нужно разработать общую концепцию развития

В частности, он предложил выработать общую концепцию сотрудничества на среднесрочную и долгосрочную перспективу для поддержания мира и стабильности в регионе, а также для более интенсивного экономического роста стран ЦА.

Среди приоритетных задач Норов назвал промышленную кооперацию, инвестиционные связи, создание и развитие совместных экономических зон, а также внедрение принципов цифровой экономики. Отдельного внимания, по его мнению, заслуживает вопросы водопользования продовольственная безопасность всей Центральной Азии.

"Кроме того, нужна консолидированная позиция государств в борьбе против религиозного экстремизма и терроризма с целью недопущению подпадания молодежи стран ЦА под влияние различных деструктивных сил. Странам региона необходима продолжить курс по оказанию политического и экономического содействия Афганистану для скорейшей стабилизации ситуации в этой многострадальной стране", — уверен директор ИСМИ.

Безусловно, и о гуманитарной составляющей забывать не стоит, эта сфера тесно переплетена со всеми остальными и при грамотно развитии связей в данном направлении позволит эффективнее решать и экономические вопросы, и проблемы безопасности.

Президентам на заметку

В свою очередь заместитель директора Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК Санъат Кушкумбаев, полагает, что эксперты должны быть не только в центре дискуссий, они сами должны задавать им тон и формировать повестку, опережая в этом смысле даже правительства и глав государств.

"Между соседями всегда есть вопросы: это вода, энергетика, транспорт, продовольствие, торговля, экономическое взаимодействие. Нам нужно помочь правительству лучше решить те или иные задачи. Мы видим, что есть политическая воля у президентов, у правительств наших стран, теперь важно, чтобы в практической плоскости этот механизм также нашел свои решения. Предлагаем создать некий координирующий орган, совет спецпредставителей или рабочую группу п вопросам Центральной Азии", — добавил он.

Кушкумбаев уверен, что на любую проблему необходимо смотреть не сточки зрения только национальных интересов, но гораздо шире – в региональном масштабе. В этом случае, поясняет он, соседние страны по-другому будут воспринимать процессы происходящие в одной из республик ЦА, а значит и компромисс найти будет проще.

В частности, перед Узбекистаном и Казахстаном стоит первоочередная задача в синхронизации экономик двух стран.

"У нас есть потенциал, надо его раскрыть. Для этого требуется синхронизировать наши реформы и преобразования. Если мы говорим о транспортном коридоре, то он предполагает, что железнодорожный состав будет идти с одинаковой скоростью, с одинаковыми условиями пересекая границы. У нас есть проблема, да, потому что у нас некоторые страны члены ВТО, некоторые страны члены ЕАЭС, Казахстан например. Но мы должны найти точки соприкосновения, компромиссы", — отметил казахстанский эксперт.

Он добавил, что политических противоречий между Ташкентом и Астаной уже не осталось, как и пограничных вопросов. Осталось только договориться окончательно по водопользованию, транзиту и таможенному регулированию.

"Нам нужно взаимное инвестиционное притяжение, а его еще предстоит реализовать", — Заключил Кушкумбаев.

Дружба не разлей вода

Не обошли участники дискуссии и важнейшую региональную проблему – дефицит водных ресурсов. Так, директор научно-информационного центра межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии Виктор Духовный выделил в этой связи две основные задачи, стоящие сегодня перед регионом.

"По прогнозам специалистов, через 20-30 лет воды на земле будет на 15% меньше. Если сегодня на одного человека приходится в год 2,2 тысячи кубометров, то к тому времени этот показатель сократиться до полутора тысяч. Люди во всех странах должны приспособиться к новым условиям водопользования, найти баланс между своими потребностями и возможностями природы. Мы много сделали для разрушения окружающей среды, настало время ее восстанавливать”, — пояснил эксперт.

С этой целью, уверен он, необходимо разработать государственную программу экономного водопользования, а все страны должны снижать удельный расход этого жизненно важного ресурса.

По мнению Духовного, между государствами существует множество противоречий и объективных проблем, для преодоления которых нужна единая экспертная платформа. Только общий подход, уверен специалист, даст положительный эффект в решении водных проблем.

© Sputnik / Дильшода Рахматова. Холикназар о том, чем экстремисты заманивают молодежь в свои ряды

Вопросы границ и общих рек – один из самых болезненных и сложных для стран региона, но в последнее время удалось сдвинуть эту проблему с мертвой точки и прийти к компромиссу по самым острым моментам.

Сейчас руководители стран, отмечают эксперты форума, мыслят уже более глобально, можно сказать, трансгранично.

Особенно это проявляется в торгово-транзитной сфере или в туризме.

Так, по мнению директора национального института стратегических исследований Кыргызской республики Куванчбека Шадыбекова, помимо инфраструктурных и экономических совместных проектов странам нужно развивать туриндустрию, основываясь на исторической и культурной общности народов.

"Поступали предложения по созданию центральноазиатской отраслевой туристической ассоциации. В этом формате можно было бы выстраивать туристические маршруты в привязке не к административным границам, а к историческим достопримечательностям, которые есть в ЦА", — подчеркнул Шадыбеков.

Именно культурная близость народов региона может стать одним из стержней для всестороннего развития центральноазиатского пространства, уверен эксперт.

Его таджикский коллега Худоберди Холикназар также заметил необходимость как можно чаще проводить подобные встречи на разных площадках и в раных форматах.

"Это форум, о котором мы мечтали. Мы тысячу лет жили в дружбе в одном регионе и сегодня снова поняли, что главное в этой жизни поддержка, взаимопонимание и сотрудничество", — считает Холикназар.

В качестве такого позитивного примера он привел узбекско-таджикские отношения, которые после нескольких десятилетий кризиса преобразились всего за два года и вышли на новый стратегический уровень.

По итогам двухдневного экспертного форума, который проходил в Ташкенте и Бухаре, участники дискуссии поддержали целесообразность общей стратегической концепции регионального сотрудничества на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Доклады и предложения экспертов лягут в основу повестки будущей встречи глав государств Центральной Азии, которая пройдет в узбекской столице весной будущего года.