Эксперты из стран ЦА посоветуют президентам, как обустроить регион

ТАШКЕНТ, 30 окт – Sputnik, Дильшода Рахматова. В столице Узбекистана прошел первый центральноазиатский экспертный форум, на котором представители исследовательских институтов Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана обсудили текущее состояние дел в регионе, оценив общие риски и угрозы и пытаясь найти пути решения наболевших проблем.
Сам факт проведения такого рода дискуссии уже говорит о стремлении центральноазиатской пятерки к консолидации. Несколько лет назад о таких встречах даже подумать было сложно. Главная цель форума – сформулировать ключевые направления развития межгосударственных отношений и повестку предстоящей весной следующего года встречи глав государств ЦА.
Начало важного пути
Выступавший на правах хозяина дискуссионной площадки директор института стратегических и межрегиональных исследований Владимир Норов заметил, что такая экспертная встреча — только начало долгого пути к региональной интеграции для процветания всей Центральной Азии.
"Стремительно меняющаяся ситуация в мире, новые вызовы и угрозы и эскалация конфликтов в разных уголках планеты диктует необходимость более тесного и скоординированного сотрудничества стран Центральной Азии. Представители аналитических структур должны быть в авангарде и выступать ядром в разработке стратегических и опережающих предложений по совместному решению имеющихся проблемных вопросов", — уверен Норов.
Среди приоритетных задач Норов назвал промышленную кооперацию, инвестиционные связи, создание и развитие совместных экономических зон, а также внедрение принципов цифровой экономики. Отдельного внимания, по его мнению, заслуживает вопросы водопользования продовольственная безопасность всей Центральной Азии.
"Кроме того, нужна консолидированная позиция государств в борьбе против религиозного экстремизма и терроризма с целью недопущению подпадания молодежи стран ЦА под влияние различных деструктивных сил. Странам региона необходима продолжить курс по оказанию политического и экономического содействия Афганистану для скорейшей стабилизации ситуации в этой многострадальной стране", — уверен директор ИСМИ.
Безусловно, и о гуманитарной составляющей забывать не стоит, эта сфера тесно переплетена со всеми остальными и при грамотно развитии связей в данном направлении позволит эффективнее решать и экономические вопросы, и проблемы безопасности.
Президентам на заметку
В свою очередь заместитель директора Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК Санъат Кушкумбаев, полагает, что эксперты должны быть не только в центре дискуссий, они сами должны задавать им тон и формировать повестку, опережая в этом смысле даже правительства и глав государств.
"Между соседями всегда есть вопросы: это вода, энергетика, транспорт, продовольствие, торговля, экономическое взаимодействие. Нам нужно помочь правительству лучше решить те или иные задачи. Мы видим, что есть политическая воля у президентов, у правительств наших стран, теперь важно, чтобы в практической плоскости этот механизм также нашел свои решения. Предлагаем создать некий координирующий орган, совет спецпредставителей или рабочую группу п вопросам Центральной Азии", — добавил он.
Кушкумбаев уверен, что на любую проблему необходимо смотреть не сточки зрения только национальных интересов, но гораздо шире – в региональном масштабе. В этом случае, поясняет он, соседние страны по-другому будут воспринимать процессы происходящие в одной из республик ЦА, а значит и компромисс найти будет проще.
В частности, перед Узбекистаном и Казахстаном стоит первоочередная задача в синхронизации экономик двух стран.
Он добавил, что политических противоречий между Ташкентом и Астаной уже не осталось, как и пограничных вопросов. Осталось только договориться окончательно по водопользованию, транзиту и таможенному регулированию.
"Нам нужно взаимное инвестиционное притяжение, а его еще предстоит реализовать", — Заключил Кушкумбаев.
Дружба не разлей вода
Не обошли участники дискуссии и важнейшую региональную проблему – дефицит водных ресурсов. Так, директор научно-информационного центра межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии Виктор Духовный выделил в этой связи две основные задачи, стоящие сегодня перед регионом.
"По прогнозам специалистов, через 20-30 лет воды на земле будет на 15% меньше. Если сегодня на одного человека приходится в год 2,2 тысячи кубометров, то к тому времени этот показатель сократиться до полутора тысяч. Люди во всех странах должны приспособиться к новым условиям водопользования, найти баланс между своими потребностями и возможностями природы. Мы много сделали для разрушения окружающей среды, настало время ее восстанавливать”, — пояснил эксперт.
С этой целью, уверен он, необходимо разработать государственную программу экономного водопользования, а все страны должны снижать удельный расход этого жизненно важного ресурса.
По мнению Духовного, между государствами существует множество противоречий и объективных проблем, для преодоления которых нужна единая экспертная платформа. Только общий подход, уверен специалист, даст положительный эффект в решении водных проблем.
Сейчас руководители стран, отмечают эксперты форума, мыслят уже более глобально, можно сказать, трансгранично.
Особенно это проявляется в торгово-транзитной сфере или в туризме.
Так, по мнению директора национального института стратегических исследований Кыргызской республики Куванчбека Шадыбекова, помимо инфраструктурных и экономических совместных проектов странам нужно развивать туриндустрию, основываясь на исторической и культурной общности народов.
"Поступали предложения по созданию центральноазиатской отраслевой туристической ассоциации. В этом формате можно было бы выстраивать туристические маршруты в привязке не к административным границам, а к историческим достопримечательностям, которые есть в ЦА", — подчеркнул Шадыбеков.
Его таджикский коллега Худоберди Холикназар также заметил необходимость как можно чаще проводить подобные встречи на разных площадках и в раных форматах.
"Это форум, о котором мы мечтали. Мы тысячу лет жили в дружбе в одном регионе и сегодня снова поняли, что главное в этой жизни поддержка, взаимопонимание и сотрудничество", — считает Холикназар.
В качестве такого позитивного примера он привел узбекско-таджикские отношения, которые после нескольких десятилетий кризиса преобразились всего за два года и вышли на новый стратегический уровень.