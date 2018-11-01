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Официальный представитель МИД Мария Захарова в Ташкенте

"Это моя большая мечта": чем Марию Захарову впечатлил Узбекистан. Эксклюзив

Sputnik
Аналитика
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эксклюзивном интервью Sputnik Узбекистан рассказала о непростых геополитических проблемах в регионе, цветущем и радушном Ташкенте и о давней страсти к восточным вещам.

Мария Захарова всегда приезжает в Узбекистан по работе. На этот раз тоже: она провела переговоры с коллегами из внешнеполитического ведомства Узбекистана, встретилась со студентами-международниками, успела повидать своих друзей, которых у нее в стране немало.

За чашкой чая и десертом из айвы она рассказала корреспонденту Sputnik Узбекистан и о серьезных и важных проблемах мировой политики, и о менее серьезных, но тоже важных: например, о том, как она готовит плов "по мотивам" узбекского и как полюбила "среднеазиатский стиль".

Союз Москвы и Ташкента против "фейк ньюс"

Мария Захарова прилетела в Ташкент не ради походов на восточный базар. Поездка оказалась весьма насыщенной.

"Это вторые межмидовские консультации с нашими узбекскими друзьями и коллегами из Министерства иностранных дел. На этот раз мы очень плодотворно поработали – думали, управимся за час, а сидели в итоге три. Атмосфера была фантастическая, заданная еще главами государств – буквально несколько дней назад завершился визит нашего президента в Узбекистан", — напомнила дипломат.

По ее словам, недавний визит в Узбекистан Владимира Путина – историческая веха в развитии двусторонних отношений. Сотни бизнесменов, представителей регионов и руководителей ведомств запустили полноформатное сотрудничество по всем ключевым направлениям – от стратегических сфер экономики до культурных и гуманитарных связей.

"Вопросов для обсуждения много – это и установление крепких связей между СМИ двух стран, и обмен информацией, и противодействие общим вызовам – а это "фейк ньюс", пропагандистские кампании в адрес наших стран. Не мне вам об этом рассказывать – об Узбекистане часто распространяют и дезинформацию, и просто недостоверные сведения. Многие наши партнеры, к сожалению, часто не видят позитивных моментов, происходящих в стране, но постоянно используют любой повод, чтобы поднять негативную волну", — подчеркнула представитель российского МИД.

Визит официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в Узбекистан
© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Мария Захарова возглавила делегацию РФ на консультациях с МИД Узбекистана
Кроме того, официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ выступила перед узбекскими студентами-международниками — будущим дипломатами. Их активность на встрече Захарову удивила.

"Получилась не лекция, а вечер вопросов и ответов. Интересовало их все: начали мы с глобальных тем и перешли на практические: как стать хорошим специалистом или как в современном мире решают сложные международные проблемы", — отметила Захарова.

Афганский вопрос и переговоры с талибами

Одной из тем встречи в Ташкенте был афганский вопрос. Россия заинтересована в мирном разрешении ситуации у южных границ центральноазиатских стран.

"Мы активный участник переговорного процесса, причем в самых различных форматах, которые направлены на глобальное урегулирование ситуации в Афганистане. От этой страны зависит региональная стабильность. В более широком контексте,  весь мир также ощущает на себе влияние афганского кризиса. Мы поддерживаем контакты, проводим переговоры, вносим инициативы и анализируем ситуацию. Все это проходит на двусторонней основе с нашими партнерами в Афганистане — прежде всего с официальным правительством. В то же время мы контактируем и с талибами, причем делаем это открыто. К сожалению, на Западе часто переворачивают эту ситуацию с ног на голову", — признается российский дипломат.

Она добавила, что усилия Узбекистана в мирном процессе, а также контакты узбекской дипломатии с представителями "Талибана" дают надежду на реальные сдвиги в этом сложнейшем геополитическом вопросе.

Узбекские груши и азарт садовода

По долгу службы Мария Захарова не первый раз в Узбекистане, но всегда в составе официальных делегаций, так что на прогулки по городу или частные встречи времени не оставалось.

"Пожалуй, это первый визит, когда у меня есть возможность посмотреть город, заехать на рынок, посидеть с друзьями. У меня здесь вообще много друзей, и у родителей тоже", — рассказывает Мария Владимировна.

Интервью с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой
© Sputnik /
Интервью с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой
У каждого народа есть свои особенности, привычки, которые удивляют гостей. Sputnik Узбекистан спросил, что удивило Захарову в стране. Как и положено дипломату, она уклончиво ответила, что давать оценки можно, лишь прожив в стране продолжительное время, погрузившись в ее быт, приобщившись к традициям. Но о некоторых особенностях национального характера можно судить даже будучи в стране редкими наездами.

"Здесь совершенно особое отношение людей к своему саду. В России, мне кажется, такого нет. Сад и огород у нас – это скорее вотчина женщины, и уж тем более не предмет для постоянных разговоров. А тут мои друзья показали мне свои сады, и разговор у них шел о том, много ли собрали урожая, сладкие ли гранаты, какие груши вырастили, какие сорта винограда посадили. Это потрясающе, когда человек так эмоционально говорит о природе своей родины и о том, что ему удалось сделать собственными руками", — восхищается Захарова.

Неожиданно Захарова призналась, что несколько лет назад тоже почувствовала "азарт садовода". Климат, конечно, в России иной, но все равно, это так здорово – готовить из того, что выращено своими руками, говорит Мария.

Сокровища "восточной комнаты"

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Мария Захарова рассказала, откуда у нее необычный узбекский чапан
Мария Захарова – не просто человек публичный. Она очень активна в соцсетях. Выкладывает не только меткие комментарии на злобу дня, но и интересные личные фотографии. Уже дважды официальный представитель МИД России показывала подписчикам нарядные вышитые чапаны, а в одном из постов продемонстрировала заветную комнату, напоминающую музей Востока в миниатюре.

По ее словам, любовь к восточным вещам ей с детства привили родители, которые привозили из путешествий или командировок одежду, вышивку или посуду с традиционным орнаментом.

"Родители часто привозили из Узбекистана и сюзане, и национальные украшения, и платья. В какой-то момент всего этого стало так много, что мы на даче оформили одну комнату полностью в среднеазиатском стиле. Мне всегда казалось, что такие вещи могут появляться только в солнечной стране – настолько цвета яркие", — признается Захарова.

Вот и из этой поездки Мария Владимировна везет в Россию узбекскую ткань, чтобы самой сшить для дома новые шторы в восточном стиле.

Плов в тыкве и мечты о Бухаре и Самарканде

В Узбекистане, сидя в чайхане за чаем и восточным десертом, невозможно не поговорить о еде.

"Мне это очень близко": чем Узбекистан удивил Марию Захарову =>>

"В Узбекистане надо, готовясь к застолью, держать себя в руках, ибо местное гостеприимство не знает границ", — с улыбкой заметила Мария Владимировна, признавшись, что не сразу привыкла к местному обилию угощений.

Дипломат призналась, что в их семье тоже готовят плов, правда, овощной или фруктовый. Впрочем, Захарова сразу оговорилась, что считает это блюдо скорее репликой настоящего узбекского угощения. Но рецептом поделилась.

"Я люблю делать плов с сухофруктами. После того как он практически готов, помещаю его в почти пропекшуюся тыкву — она уже мягкая, но форму держит. Все вместе запекаю минут 30-40 при 170 градусах. Получается вкусно, сытно и можно накормить большое количество гостей. А главное — это очень красиво смотрится на столе", — не без гордости добавила дипломат.

Впрочем, гастрономические радости Узбекистана не единственное, что удивляет ее в стране. Захарова призналась, что мечтает побывать в Самарканде и Бухаре, чтобы увидеть их красоту и проникнуться духом настоящего Востока.

"У меня есть большая мечта поехать в Самарканд и Бухару – я видела только фотографии, документальные фильмы, много читала, а теперь хочу посмотреть на эти города вживую. Они не просто драгоценность Узбекистана, но достояние мировой культуры", — призналась в заключение беседы дипломат.

Учитывая нынешний уровень двусторонних отношений и постоянные контакты между Россией и Узбекистаном на всех уровнях, шанс познакомиться с жемчужинами Востока российскому дипломату представится не раз.

Теги:
Дипломатия, Международная политика, Афганистан, посуда, национальные блюда, Узбекистан, МИД РФ, Мария Захарова



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