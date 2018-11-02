Ставка на мигрантов: Россия идет навстречу иностранцам

ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал новую редакцию Концепции миграционной политики на 2019–2025 годы. Документ определяет стратегию государства в этом вопросе и отражает отношение власти к мигрантам в стране.

Фото: Официальный сайт партии "Единая Россия" Джураева: миграционная политика РФ поворачивается лицом к справедливости

Сейчас он должен быть как-то поддержан законодательными актами и частично поменять взаимоотношения государственных структур и иностранных граждан.

Значительная часть текста Концепции посвящена привлечению в страну соотечественников или тех, кто является потомком выходцев из России, проживающих в ближнем и дальнем зарубежье.

Однако документ также обращает немало внимания и на тех иностранцев в России, которые "не связывают с ней свое будущее или будущее своих детей и не намерены полностью интегрироваться в российское общество".

По мнению директора Института социально-политических исследований РАН, завкафедрой демографической и миграционной политики МГИМО Сергея Рязанцева, правительство декларирует, что Россия становится более привлекательным и открытым направлением для миграции.

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Власти таким образом признают, что страна не только испытывает демографический голод, но экономике государства также нужны специалисты. И хотя "миграционная политика является вспомогательным средством для решения демографических проблем и связанных с ними экономических проблем", восполнить нехватку населения и рабочих рук своими силами едва ли удастся.

А потому предлагается делать ставку не только на выходцев из бывшего СССР, но и на иностранцев, которые, может быть, не хотят здесь жить.

"Правительство предлагает задержаться в стране и облегчает процедуру – вот это что-то новое. Власти подчеркивают, что миграция - это не только потенциальные проблемы и криминал. Это люди, которые помогут развитию РФ", - отмечает Рязанцев.

О том, что власти демонстративно готовы пойти навстречу иностранцам, желающим поработать в России, говорит эксперт по миграционному законодательству, директор фонда "Добрососедство" Юрий Московский.

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В тексте документа подчеркивается необходимость обеспечения простоты и прозрачности условий оформления виз и въезда в РФ, приобретения гражданства или получения права на пребывание для работы в стране.

Причем это касается как соотечественников, желающих вернуться на родину, так и обычных мигрантов, по большей части выходцев из стран Центральной Азии при условии, что они неплохо знают русский язык и не имеют проблем с законом.

"Естественно, Россия стремится максимально упростить прием этих людей в гражданство. Но это не означает, что люди, которые приезжают сюда на заработки, останутся без внимания. В Концепции написано, что РФ должна быть привлекательной для мигрантов страной", - пояснил Московский Sputnik Таджикистан.

Важным отличием Концепции он считает отсутствие громкой риторики о наплыве мигрантов, угрожающих захватить рабочие места внутри страны, обычно характерной для политиков-популистов, но изредка проникающей и в государственные документы.

"Там есть четкие цифры – в стране ежегодно находятся три миллиона мигрантов, а это всего 3-4% от общего числа рабочей силы", - отмечает Юрий Московский.

По его мнению, Концепция написана на удивление грамотно и доходчиво, но теперь надо ее наполнить содержанием и не испортить президентскую стратегию плохой тактикой.

О том, что правительство России куда мягче, чем в прежние годы, смотрит на проблему трудовой миграции, говорят и зарубежные поездки российских политиков.

Так, председатель ЛДПР Владимир Жириновский, находящийся с визитом в Таджикистане, заявил, что по возвращении в Москву его фракция будет стараться улучшить отношения между странами, особенно - в миграционном вопросе.

"Может быть, мы добьемся принятия закона об особом статусе жителей Таджикистана во время пребывания в России, чтобы они не чувствовали себя мигрантами и понимали, что Россия - их вторая родина, как это было в СССР. А Родина-мать любит всех своих детей и нет никакой разницы, где они работают – на алюминиевом заводе в Сибири или в Турсунзаде", - также заявил Жириновский.

Напомним, что выходцы из стран СНГ составляют 70% всех иностранцев в России и 96% трудовых мигрантов из-за рубежа. Главными донорами рабочей силы считаются Украина и государства Центральной Азии - Таджикистан, Узбекистан и Кыргызстан.