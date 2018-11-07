Женская доля и роль: что не хватает Узбекистану для гендерного равенства

Эксперты из 30 международных женских институтов обсудили в Ташкенте ситуацию с правами женщин в Узбекистане и других странах, а также приняли рекомендации по повышению роли женщин в управлении государством.

ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik, Дильшода Рахматова. Женщины стали активнее в политике и других важных сферах жизни общества, однако остаются определенные проблемы и пробелы, не позволяющие пока говорить о гендерном равенстве. Такие выводы были озвучены в рамках первой международной конференции "Роль женщин в демократическом обновлении и модернизации страны: опыт Узбекистана и международная практика".

Корреспондент Sputnik Узбекистан пообщалась с экспертами и выяснила, что мешает современным женщинам стать полноправными участницами политического процесса и какие рекомендации и программы помогут в решении этого вопроса.

AP Photo Три тысячи узбекистанок воспользовались телефонами доверия женских центров

Поддержка женщин и кадровый резерв

Делегаты конференции, впервые проходившей в Ташкенте, обсуждали вопросы обеспечения гендерного равенства, роли и возможности женщин в государственном управлении, занятости женщин и женского предпринимательства, социальной защиты и улучшение системы здравоохранения женщин.

Заместитель премьера-министра Узбекистана, председатель Комитета женщин республики Танзила Нарбаева отметила, что сегодня работа с женщинами в стране возведена в ранг государственной политики.

В частности, вместе с политическими партиями разработан план мероприятий, рассчитанный на 2018-2019 годы. Свыше двух тысяч активных женщины включены в кадровый резерв для дальнейшего их выдвижения на различные руководящие посты.

© Foto : из личного архива Сайёры Ходжаевой Ходжаева: женщины Узбекистана — это большая сила

Женское дело – трудоустроить и вывести из тени

Поддержка женщин ведется и на местах. В каждой махале индивидуально решаются все возникающие в семьях проблемы, в том числе, связанные с поддержкой или продвижением женщин. В этой работе помогает Общественный фонд поддержки женщин и семей, сформированный за счет средств государственного бюджета. При финансовой поддержке фонда свыше полутора тысяч женщин получили средства для внесения первоначальных взносов для приобретения жилья, а до конца года домами на льготных условиях планируется обеспечить еще порядка трех тысяч женщин с инвалидностью.

Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана проводит адресную политику по трудоустройству женщин и трансформации неформальной занятости.

"Сегодня у нас 623,7 тысячи женщин, которые не хотят или не имеют возможности трудоустроиться, еще 1066,9 тысячи человек трудятся непостоянно, а 2055,4 тысячи — работают без регистрации. Из них подавляющее большинство – жительницы села", — отметил в своем докладе министр труда Шерзод Кудбиев.

В ООН дали совет узбекским женщинам, как стать богаче =>>

Он добавил, что более половины женщин трудятся в неформальном секторе, что влечет за собой ряд негативных последствий, например, бюджет не получает из-за этого значительную часть налоговых средств, создавая при этом дополнительную нагрузку на пенсионную систему страны.

Для решения этой проблемы министерство предлагает перейти к госзаказам, что обеспечит не менее 300-350 тысяч постоянных рабочих мест. Кроме того, планируется внедрить систему патентов на виды деятельности, которые сегодня остаются в тени. Так за ремесленную работу, наемный труд или надомные услуги предполагается взимать плату в размере 4,5 минимальных размеров заработной платы за каждый год стажа.

Планируется обновить и закон "О занятости населения" с учетом новых видов и форм деятельности, а также перейти на электронные трудовые книжки. Помимо этого легализации трудовых отношений будут способствовать электронные договоры, а также усиление административной ответственности за сокрытие вакансий и необоснованный отказ в приеме на работу.

Берегитесь женщин

На серьезной дискуссии не обошлось и без улыбок. Так выступление профессора Гульчехры Маткаримовой изрядно повеселило публику. Спикер заметила, что женщины вообще существа самодостаточные и вполне в состоянии прожить без мужчин, а вот они без женщин не в смогут.

"Дорогие подруги! Женщины сами по себе существовать могут, даже без мужчин. Австралийский ученый Каплан это доказала. А вот мужчины – нет. Так что уважаемые мужчины, берегите нас", — полушутя предупредила она.

Касаясь темы гендерного равенства, Маткаримова отметила, что прежде всего это вопрос менталитета.

"Нужно сначала развить сознание людей. Если мы хотим получить образованное общество, направленное на гендерное равенство, то мы должны обязательно заниматься образованием и воспитанием наших детей", — уверена профессор.

Помимо образования она видит успех в достижении равенства между женщинами и мужчинами в борьбе с коррупцией, при этом упрекая в этом, в большей степени, последних.

По поводу сложностей во взаимоотношениях между женщинами и мужчинами на службе с коллегой согласна и директор института "Демократия и права человека" Сайёра Ходжаева

"По своему опыту могу сказать, что работать с мужчинами сложно, они оказывают определенное давление. Женщине приходится порой вдвое больше работать, чтобы показать и доказать, на что она способна. Кто-то, конечно же, не выдерживает, сдается при первой неудаче. А надо пробовать, совершенствоваться", — сетует она.

В то же время Ходжаева призывать не сдаваться и советует женщинам быть активнее в различных сферах, в том числе на руководящих должностях.

Разумный баланс против формального равенства

Заместитель председателя сената Олий Мажлиса Узбекистана Светлана Артикова заявила что Узбекистан не намерен слепо следовать идее гендерному равенству исключительно ради количественных показателей.

"Важно исходить из реального положения дел. Сейчас у нас, к примеру, немалое количество женщин, участвующих в политической жизни страны, которые доказали свою способность решать вопросы наравне с мужчинами-политиками. Если в будущем таких лидеров будет больше, то соответственно, они сами должны стремиться к своей цели, бороться за нее и научиться отстаивать свои права, чтобы потом суметь защищать интересы государства и своего народа", — убеждена сенатор.

Sputnik / Илона Устинова Видуецкая: женщина сильнее мужчины, однако для гармонии ей необходима семья

Со своей стороны парламентарий пообещала всестороннюю поддержку женщинам, готовых реализовать себя на политической или общественной работе.

Несмотря на традиции и восточный уклад жизни, женщины в политике Узбекистана играют все большую роль. Так в республике на сегодняшний день 17 женщин-сенаторов, 15 депутатов Законодательной палаты, 15 героев Узбекистана, 6 академиков и 514 докторов наук. Кроме того представительницы прекрасного пола составляют 23% от численности депутатов местных кенгашей.