Спортивный обозреватель Алексей Авдохин разобрался в нюансах решения Спортивного арбитражного суда (CAS) относительно российских спортсменов
Международный олимпийский комитет (МОК) лишил лучших российских спортсменов поездки на Олимпиаду-2018, приглашения в Пхенчхан получили только 169 олимпийских атлетов из России при доступной квоте в 215 человек
Тридцатого января исполняется 80 лет со дня рождения Ислама Каримова. Немногим более года прошло со дня его смерти.
Болельщик с 40-летним стажем, колумнист Sputnik Олег Дмитриев после победы сборной Узбекистана на кубке Азии среди футболистов до 23 лет постарался увидеть потенциальную выгоду от этого успеха для главной команды страны
Президент Центра системного анализа и прогнозирования рассуждает для Sputnik об успехах России на Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи
Колумнист Sputnik Азербайджан — об угрозе того, что Дональд Трамп может выйти из ядерного соглашения с Ираном
Инцидент с 16 швейными иголками, найденными в теле младенца, новые поезда в Россию и официальные причины пожара в автобусе в Казахстане стали главными событиями уходящей недели
Колумнист Sputnik посмотрел окончание культовой подростковой антиутопии "Бегущий в лабиринте" и делится впечатлениями
Астане и Минску не стоит ввязываться в борьбу за титул "главного миротворца", убежден колумнист Sputnik Александр Шпаковский
Директор Института ЕАЭС рассуждает о ходе предвыборной гонки в России