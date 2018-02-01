На что рассчитывает сборная России на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане

Международный олимпийский комитет (МОК) лишил лучших российских спортсменов поездки на Олимпиаду-2018, приглашения в Пхенчхан получили только 169 олимпийских атлетов из России при доступной квоте в 215 человек

Отсев сборной России проходил в два этапа. В конце прошлого года на основании доклада Макларена комиссия МОК под руководством Дениса Освальда пожизненно отстранила от Олимпийских игр 44 спортсмена из России, якобы причастных к манипуляциям с допинг-пробами в Сочи-2014.

© Sputnik/ Сергей Гунеев Путин попросил прощения у спортсменов олимпийской сборной России

Удар по имиджу российского спорта оказался чувствительным. Наказанию подверглись уже завершившие карьеру герои российского спорта: биатлонистка Ольга Зайцева, бобслеист Александр Зубков, конькобежец Иван Скобрев, саночник Альберт Демченко и еще 44 спортсмена, 32 из которых готовились к выступлению в Пхенчхане. В эти дни они отстаивают права в Спортивном арбитражном суде в Лозанне, но перспективы их допуска на Олимпиаду-2018 минимальны из-за дефицита времени и отсутствия новых доказательств.

Дела остальных спортсменов, включенных Олимпийским комитетом России в предварительную заявку на Игры-2018, МОК отдал на откуп специальной комиссии под руководством французской главы Независимой организации допинг-тестирования Валери Фурнейрон.

На этой стадии анонимное досье на каждого спортсмена рассматривалось под микроскопом по 17 антидопинговым параметрам. Среди критериев — безгрешное допинговое прошлое, отсутствие фамилий в докладах Макларена, данные из базы Московской антидопинговой лаборатории и системы ADAMS, необходимое количество допинг-тестов за последнее время и даже конфиденциальная информация осведомителей.

После тотальной проверки Россия потеряла еще несколько десятков потенциальных олимпийцев. Их пока ни в чем не обвиняют, хотя уже пригрозили будущими расследованиями. Просто до конца не уверены в допинговой "чистоте" каждого — малейшего подозрения достаточно для отказа в приглашении на Игры. Кроме спортсменов пострадал персонал — вне заявки остались 22 тренера и шесть медиков. Любопытно, что обосновывать эти решения МОК не собирается.

Чего ждать от российских спортсменов, отправляющихся в Пхенчхан ослабленным составом, и в каких видах спорта потери особенно чувствительны, рассуждает автор Sputnik Беларусь.

Серьезные потери

Потери сборной России по биатлону: 7 из 11 спортсменов не получили приглашений МОК.

Картина печальная — Россия потеряла лидеров сборной Антона Шипулина, Екатерину Юрлову-Перхт и еще пять биатлонистов, весь сезон отчаянно сражавшихся в Кубке мира. Тренеры оправдывали их незатейливые достижения (только три призовых места Шипулина) целенаправленной подготовкой к Олимпиаде, но теперь жертвы оказались напрасными — сборная России вычеркнута из эстафет (состав набирается только на смешанную), в которых медальные надежды были осязаемыми.

© Sputnik/ Александр Вильф Антон Шипулин (Россия) на огневом рубеже гонки преследования среди мужчин

Шансы: в олимпийской заявке уцелели четверо — Матвей Елисеев, Ульяна Кайшева, Антон Бабиков и Татьяна Акимова. Первые двое еще никогда не попадали в призеры Кубка мира, а последние, хоть и выигрывали год назад, от той формы сейчас бесконечно далеки.

Прогноз: без медалей.

Потери сборной России по фигурному катанию: два фигуриста (как следствие — две пары) остались без приглашений МОК.

Команда осталась без спортивной пары Ксения Столбова — Федор Климов (олимпийские чемпионы Сочи-2014 в командном турнире и серебряные призеры в личном) и танцевального дуэта Александра Степанова — Иван Букин (призеры недавнего чемпионата Европы). Приглашения не пришли Столбовой и Букину — это лишило сборную вторых номеров в двух видах программы и равноценных замен в командном турнире.

© Sputnik/ Рамиль Ситдиков Ксения Столбова и Фёдор Климов (Россия) выступают в произвольной программе парного катания

Шансы: Евгения Медведева и Алина Загитова — главные звезды женского фигурного катания с самыми сложными программами в мире. При идеальных прокатах (а ошибаются обе крайне редко — например, на последнем чемпионате Европы ни разу) судьба золотой медали решится в их противостоянии. Неделю назад в Москве сильнее оказалась Загитова.

Еще один золотой шанс для российский фигуристов — командный турнир, в котором столь ровным составом обладает разве что Канада.

Да и вообще медали вероятны в каждой дисциплине. Близки к пьедесталу Евгения Морозова и Владимир Тарасов — год назад они наконец вошли в топ-3 спортивных пар мира. Сложнее придется танцорам Екатерине Бобровой и Дмитрию Соловьеву и одиночникам Михаилу Коляде и Дмитрию Алиеву, успех которых зависит и от собственного проката, и от ошибок соперников.

Прогноз: золото и еще три медали.

Потери сборной России по лыжам: восемь лыжников не приглашены МОК, 11 пожизненно отстранены от Олимпиад.

На Олимпийские игры в Пхенчхан не позвали Сергея Устюгова — лучшего лыжника планеты в прошлом сезоне (победа на "Тур де Ски", пять медалей чемпионата мира, два золота). Возмутился даже президент Международной федерации лыжного спорта Джанфранко Каспер, запросивший у МОК объяснения о причинах отказа Устюгову.

Из двадцати заработанных лицензий сборная России воспользуется лишь дюжиной. Кроме Устюгова в Пхенчхан не попали Станислав Волженцев, Антон Гафаров, Глеб Ретивых — крепкие лыжники с медальными перспективами.

Еще раньше сборная России осталась без 11 топ-лыжников. Среди них титулованные Александр Легков, Максим Вылегжанин, Никита Крюков, Юлия Чекалева, отстраненные от Игр навсегда.

© Sputnik/ Алексей Филиппов Сергей Устюгов (Россия) на дистанции масс-старта классическим стилем на соревнованиях среди мужчин по лыжным гонкам "Тур де Ски"

Шансы: даже с учетом десятка отстраненных у мужчин собран крепкий состав на медаль. Главные лица — молодые универсалы Алексей Червоткин и Александр Большунов, уже пошумевшие в Кубке мира.

Прогноз: медаль.

Потери сборной России по конькобежному спорту: 14 конькобежцев не приглашены МОК, пятеро отстранены пожизненно.

Еще хуже дела у конькобежцев, сколотивших перед Олимпиадой мощную команду. Здесь потери невосполнимы.

Действующие рекордсмены мира Павел Кулижников (500 метров) и Денис Юсков (1500 метров) потеряли возможность поехать в Пхенчхан за допинговые случаи из прошлого. Ольга Фаткулина и Александр Румянцев — за манипуляции с пробами в Сочи-2014.

Наконец, комиссия МОК не подписала приглашения призерам текущего Кубка мира — Руслану Мурашову, Артему Кузнецову, Екатерине Шиховой и еще нескольким конькобежцам.

© Sputnik/ Владимир Песня Денис Юсков, Павел Кулижников, Руслан Мурашов (Россия) на дистанции командного спринта среди мужчин на чемпионате Европы по конькобежному спорту

Шансы: Сергей Трофимов, Ангелина Голикова, Наталья Воронина и Ольга Граф — все, что осталось от шикарной квоты на три десятка персон для сборной России. Вчетвером они закроют почти все дисциплины (выпадают только мужской спринт и женская командная гонка), но сосредоточить внимание стоит на двух: 500-метровке для Голиковой (у нее три призовых места в Кубке мира текущего сезона) и 3000 метрах для Ворониной (победа на декабрьском этапе Кубка мира Солт-Лейк-Сити).

Прогноз: одна медаль.

Потери сборной России по бобслею: двое разгоняющих не получили приглашений МОК, 10 бобслеистов пожизненно отстранены от Игр.

Первый пилот России Александр Касьянов выиграл Кубок мира прошлого сезона в "четверках", победил на ноябрьском этапе в Канаде, но получил пожизненный запрет на участие в Олимпийских играх вместе с разгоняющими Алексеем Пушкаревым и Ильвиром Хузиным. С отстранением Касьянова сборная потеряла вторую лицензию в соревнованиях "четверок".

Шансы: без Касьянова надежд на медали в Пхенчхане не осталось. Другие пилоты мужской и женской сборных России (Алексей Стульнев, Максим Андрианов, Александра Родионова и Надежда Сергеева) ни разу не брали призы на этапах Кубка мира. Странно, если это вдруг случится в Пхенчхане.

Прогноз: без медалей.

Потери сборной России по скелелону: трое пожизненно отстранены от Олимпиад.

И здесь лучшие силы команды отлучены от Олимпийских игр. Это олимпийский чемпион Сочи-2014 Александр Третьяков, бронзовый призер Елена Никитина (медалей они уже лишены) и участница сочинских Игр Мария Орлова.

© Sputnik/ Владимир Астапкович Александр Третьяков (Россия) на финише в соревновании по скелетону среди мужчин

Шансы: из пяти лицензий у России осталось две. Поболеть можно за будущего героя мирового скелетона 22-летнего Никиту Трегубова — призера чемпионата мира — 2017 и чемпионата Европы — 2018. Но в лучшем случае у него только бронзовые перспективы — настолько хороши сейчас хозяин трассы кореец Юн Сун Бин и латвиец Мартинс Дукурс.

Прогноз: без медалей.

Потери сборной России по санному спорту: двое пожизненно отстранены от Олимпиад, одна саночница не получила приглашения МОК.

И в санях серьезные потери среди женщин — лучшая саночница в истории России Татьяна Иванова, ставшая в прошедший уик-энд чемпионкой Европы, не может выступать на Олимпиадах, а дочь участника семи Олимпиад Альберта Демченко Викторию не пригласила комиссия Фурнейрон.

© Sputnik/ Владимир Астапкович Татьяна Иванова (Россия) во время соревнований среди женщин на чемпионате Европы по санному спорту в латвийской Сигулде.

Шансы: еще одна реальная надежда на золото — от кого-то из саночников. Семен Павличенко три года назад стал первым чемпионом мира из России в санном спорте, а Роман Репилов год назад праздновал победу в общем зачете Кубка мира. Оба хороши и в текущем сезоне — у Павличенко три кубковые победы, у Репилова две. А вот медальные перспективы в эстафете после отстранения лучших саночниц (в обойме только 3-й номер команды Екатерина Батурина) резко упали.

Прогноз: медаль.

Потери сборной России по шорт-треку: три спортсмена не получили приглашения МОК.

Самый титулованный спортсмен в истории олимпийского шорт-трека Виктор Ан (у него шесть олимпийских побед — три за Корею, три за Россию) не выступит на родной земле по решению МОК.

Недопуск еще одного бегуна — 21-летнего Дениса Айрапетяна — оставил Россию без верной медали в мужской эстафете, а из женского состава вычеркнули Татьяну Бородулину за пропуск нескольких допинг-тестов больше десяти лет назад.

© Sputnik/ Владимир Песня Шорт-трекист Виктор Ан, архивное фото

Шансы: в команде квартет девушек (мизерная надежда на пьедестал в эстафете) и три парня, но отдуваться за всех, похоже, придется Семену Елистратову, имеющему личное золото с домашнего чемпионата мира — 2015.

Прогноз: без медалей.

Незначительные потери

Потери сборной России по хоккею: пятеро хоккеистов не приглашены МОК, восемь хоккеисток пожизненно отстранены от Олимпиад.

И мужская, и женская хоккейные сборные сыграют в Пхенчхане — это, пожалуй, главный итог слушаний в МОК. Хотя женщины висели на волоске — сразу восемь хоккеисток из сочинского состава заработали пожизненные олимпийские дисквалификации за манипуляции с пробами.

И в главной сборной страны не обошлось без потерь. МОК не выписал приглашения пятерым хоккеистам из расширенного списка: Антону Белову, Алексею Береглазову, Михаилу Науменкову, Валерию Ничушкину и Сергею Плотникову. Впрочем, ни один из них не считался незаменимым — потери, конечно, неприятные, но не критичные.

© Sputnik/ Алексей Куденко Игрок сборной России Антон Белов, получивший травму в матче за третье место чемпионата мира по хоккею - 2017 между сборными командами России и Финляндии, покидает поле

Шансы: в отсутствие хоккеистов из НХЛ (североамериканская лига отказалась прерывать сезон и отпускать игроков на Олимпиаду) команда Олега Знарка — главный фаворит турнира.

25 звезд из двух лучших клубов КХЛ (только вратарь Василий Кошечкин и форвард Сергей Мозякин не играют за ЦСКА или СКА) — состав мечты для тренера любой сборной. Остальным топ-командам, особенно США и Канаде, компенсировать отсутствие звездных игроков НХЛ попросту некем — их олимпийские составы собраны из игроков, выступающих в КХЛ, европейских чемпионатах и клубах АХЛ.

Россия не выигрывала хоккейный турнир на Олимпиадах с 1992 года, и в Пхенчхане будет отличный шанс прервать цепь неудач. А вот на женскую команду надежд мало: в ослабленном составе традиционная борьба за бронзу со Швецией, Финляндией и Швейцарией вряд ли возможна.

Прогноз: золото.

Потери сборной России по прыжкам с трамплина: один прыгун не получил приглашения МОК.

Легенда русских прыжков с трамплина 38-летний Дмитрий Васильев останется дома из-за положительной допинг-пробы на фуросемид, сданной 17 (!) лет назад, за которую отбыл дисквалификацию и пропустил Игры-2002 в Солт-Лейк-Сити.

Претензий к оставшейся восьмерке прыгунов у МОК нет.

© Sputnik/ Алексей Мальгавко Дмитрий Васильев (Россия) в финале индивидуальных соревнований по прыжкам с большого трамплина

Шансы: лидер женской команды Ирина Аввакумова в удачный день способна на суперпрыжок. Как случилось неделю назад на этапе Кубка мира в Японии, где она неожиданно стала третьей.

Прогноз: без медалей.

Потери сборной России в двоеборье: без приглашения МОК остался двоеборец Вячеслав Барков.

Шансы: никаких. Единственный представитель России Эрнест Яхин далек от мировых лидеров, а российские двоеборцы еще никогда в истории не занимали призовых мест в Кубке мира.

© Sputnik/ Алексей Даничев Спортсмен Вячеслав Барков (Россия) на дистанции мужского командного спринта на чемпионате мира по лыжным видам спорта

Прогноз: без медалей.

Без потерь

Россия отправит в Пхенчхан 16 сноубордистов, упустив лицензию только в одной дисциплине — женском хафпайпе.

Шансы: традиционно российским видом сноуборда по-прежнему остается параллельный слалом. Вотчина семьи олимпийских призеров Алены Заварзиной и Вика Вайлда, 2-кратной чемпионки мира Екатерины Тудегешевой, обладателя малого Кубка мира — 2016 в параллельном гиганте Андрея Соболева и 17-летнего лидера текущего Кубка мира Дмитрия Логинова.

В остальных дисциплинах нельзя забывать о призере Игр-2014 в борд-кроссе Николае Олюнине, Антоне Мамаеве и Владе Хадарине, в прошлом кубковом сезоне сенсационно устроивших русский прорыв в биг-эйре.

© Sputnik/ Максим Богодвид Вик Уайлд и Алена Заварзина на соревнованиях по параллельному гигантскому слалому

Прогноз: золото и еще одна медаль.

Во фристайле тоже спокойно, но и здесь одна дисциплина пройдет без россиян — мужской слоупстайл. За остальные девять комплектов наград сразятся 22 спортсмена из России.

© Sputnik/ Владимир Астапкович Марика Пертахия (Россия) в финале Кубка мира по фристайлу в парном могуле

Шансы: неочевидные, зато почти в каждой дисциплине у России звездочки: Сергей Ридзик в ски-кроссе, братья Буровы и Кристина Спиридонова в акробатике, Александр Смышляев и Марика Пертахия во фристайле, Валерия Демидова в хафпайпе.

Прогноз: медаль.

Шансы: команда по керлингу 27-летней Виктории Моисеевой дебютирует на большом турнире, имея в активе победу на чемпионате Европы — 2016. Серьезное испытание для команды, не нюхавшей пороха чемпионатов мира. А вот Александр Крушельницкий с Анастасией Брызгаловой такой опыт имеют — в 2016-м они выиграли чемпионат мира среди микст-дуэтов. Для дисциплины, дебютирующей в олимпийской программе, достойная заявка на успех.

© Sputnik/ Владимир Песня Спортсмены Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова на тренировке сборной России по керлингу

Прогноз: медаль.

Шансы: в команде собраны неожиданный призер январского этапа КМ Павел Трихичев, лучший горнолыжник России в истории Александр Хорошилов, но для борьбы за медаль в Пхенчхане успехи первого слишком случайные, а второго — чересчур давние.

© Sputnik/ Антон Денисов Александр Хорошилов (Россия) на трассе слалома во второй попытке на соревнованиях по горнолыжному спорту среди мужчин

Прогноз: без медалей.

Основные надежды для Беларуси на Олимпиаде-2018 — биатлон, фристайл и хоккей>>

Олимпийские атлеты из России не останутся без медалей. Вряд ли их будет много — слишком много сил, эмоций и нервов потрачено на посторонние вещи перед Олимпиадой. Дюжина медалей, три из которых золотые — пожалуй, тот результат, за который россиянам в Пхенчхане не будет стыдно.