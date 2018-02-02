CAS показал, что законы в спорте еще работают, но что будет дальше?

Пожалуй, лучшая спортивная новость последних месяцев: Спортивный арбитражный суд (CAS) — единственный судебный орган для олимпийских разбирательств — оправдал 28 российских спортсменов, наказанных ранее за нарушение антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи.

Что происходит?

В конце прошлого года Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил 43 российских спортсмена от участия в Олимпийских играх за нарушения антидопинговых правил в Сочи-2014.

Из-за обвинений в системных манипуляциях с допинг-пробами Россия лишилась 13 олимпийских медалей, четыре из которых золотые, опустившись в медальном зачете с первого на третье место. Этот допинговый скандал стал самым громким в олимпийской истории. Естественно, что спортсмены вступили в борьбу за честное имя и годами заработанную репутацию.

С апелляциями на решения МОК в Спортивный арбитраж обратились 42 россиянина. Все, кроме бобслеиста Максима Белугина, — единственного, в чьей допинг-пробе из Сочи действительно оказались запрещенные вещества.

© AFP 2018/ FABRICE COFFRINI CAS оправдал 28 российских спортсменов полностью и 11 частично

Остальных обвинили на основании косвенных улик — царапин на крышках флаконов для проб, неестественного содержания соли в моче, присутствия в списке "Дюшес", составленном информатором WADA Григорием Родченковым (он, кстати, на слушаниях CAS давал свидетельские показания по видеосвязи, не демонстрируя лица). Это список спортсменов, якобы нуждавшихся в подмене допинг-проб.

Из-за приближающейся Олимпиады CAS рассматривал дела в ускоренном порядке, но индивидуально по каждому спортсмену (поэтому апелляции завершивших карьеру биатлонисток Зайцевой, Вилухиной и Романовой отложили — из-за отсутствия срочности). В слушаниях участвовали четыре арбитра: два немца — профессор Кристоф Феддер и доктор Дирк-Райнер Мартенс, австрийский профессор Михаэль Гайстлингер и доктор Хамид Гарави с двойным ирано-французским гражданством.

CAS сразу объяснил, что его мандат не в том, чтобы определить, существовала ли организованная система допинга в России и конкретно на Играх в Сочи. Это вопрос обозримого будущего, который, хочется или нет, вскоре предстоит решать российским чиновникам.

В Женеве решалась другая задача — вникнуть в индивидуальный случай спортсмена и оценить доказательства вины каждого из них.

Что означают решения CAS

Из 39 апелляций CAS полностью удовлетворил 28. Иски 11 спортсменов удовлетворены частично (основные наказания остались в силе).

Первым делом порадуемся за спортсменов, оправданных CAS. Суд единогласно установил, что доказательств, представленных МОК, для установления факта нарушения антидопинговых правил недостаточно.

Простыми словами: судьи напомнили МОК, что презумпция виновности только на основании доклада Макларена и слов Родченкова в спортивном праве не работает. И кроме российского паспорта нужны улики поубедительнее.

У решений CAS масштабные последствия. Во-первых, результаты, показанные в Сочи оправданными спортсменами и прежде аннулированные, восстановлены. Во-вторых, пожизненное отстранение атлетов от участия в Олимпийских играх в любом качестве признано недействительным.

© Sputnik/ Виталий Белоусов На что рассчитывает сборная России на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане

Наконец, призерам, которых стоит назвать отдельно, возвращены заслуженные медали: золото — лыжнику Александру Легкову и скелетонисту Александру Третьякову; серебро — саночнику Альберту Демченко, конькобежке Ольге Фаткулиной и лыжнику Максиму Вылегжанину, бронза — скелетонистке Елене Никитиной. Не забудем и о серебряных медалях в мужской эстафете и командном спринте у лыжников, эстафете в санях.

Таким образом, Россия вернулась на первое место в медальном зачете Сочи-2014 с 11 золотыми медалями, опередив Норвегию и Канаду.

Подробных мотивировочных решений по каждому спортсмену CAS пока не представил, но в пресс-релизе объяснил, пожалуй, главный принцип вынесения решения: доказательства, собранные МОК, не имеют одинакового веса в каждом отдельном случае. Это еще одно важное напоминание МОК, который, словно под копирку, штамповал решения о дисквалификации российских спортсменов на основании одного общего признака — присутствия в списке "Дюшес".

Например, скелетонист Сергей Чудинов получил наказание только из-за того, что его фамилия упоминалась в этом списке. Больше ни одной претензии — ни царапин и следов вскрытия на бутылочке, ни сверхъестественного содержания соли, ни тем более запрещенных веществ в пробе.

Почему реабилитированы не все?

Это ложка дегтя: в 11 делах CAS удовлетворился собранными МОК доказательствами против спортсменов.

Назовем и их: Александр Зубков, Алексей Воевода, Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Ильвир Хузин (бобслей), Юлия Иванова, Юлия Чекалева, Анастасия Доценко (лыжные гонки), Галина Скиба, Анна Шибанова, Инна Дюбанок (хоккей).

Впрочем, эти иски CAS тоже частично удовлетворил, заменив пожизненное отстранение от Олимпийских игр запретом на участие только в Играх-2018.

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Внятного ответа, почему виновными признаны именно эти спортсмены, CAS пока не дает — конкретика появится после опубликования мотивировочных решений. Но общая деталь, объединяющая 11 случаев, очевидна. Эксперты, привлеченные Маклареном и Освальдом, при повторном исследовании допинг-проб обнаружили в моче этих спортсменов неестественно завышенное содержание соли. Это, по мнению МОК, указывает на вероятные манипуляции с пробами.

Как показал Родченков, обычную поваренную соль в мочу он добавлял, меняя "грязную" пробу на "чистую", для соответствия удельной плотности, указанной в документах.

Сами спортсмены объясняли превышение соли в пробах сильным обезвоживанием организма после нагрузок.

Оправданные спортсмены выступят в Пхенчхане?

Олимпийский комитет России (ОКР) уже запросил у МОК 15 дополнительных приглашений для восстановленных в правах спортсменов. Но с этим возникнут проблемы. И вот почему.

© Sputnik/ Алексей Филиппов Олимпийское собрание поддержало решение спортсменов ехать в Пхенчхан

CAS отменил наказания, назначенные конкретным российским спортсменам, но не рассматривал отстранение ОКР, членство которого в МОК было приостановлено в декабре. Хотя это актуальная тема для новых судебных процессов — насколько справедлива дисквалификация на основании доказательств, которые теперь признаны недостаточно убедительными?

Но пока МОК по-прежнему вправе не пригласить в Пхенчхан любого российского спортсмена. Таким было решение декабрьского исполкома МОК, казавшееся тогда для России щадящим. Как все поменялось!

Шансы на добровольное приглашение только что оправданных в CAS российских спортсменов ничтожно малы. Только представьте: на Игры без объяснения причин не позвали Сергея Устюгова, Антона Шипулина, Виктора Ана — спортсменов с безупречной допинговой репутацией. Вы верите, что теперь МОК выпишет приглашения этим олимпийцам?

Тем более, МОК уже отреагировал на решения CAS обещанием обжаловать их в гражданском суде Швейцарии. Впрочем, в ОКР сразу обратили внимание, что это противоречит Олимпийской хартии — конституции МОК, где четко указано, что единственным судебным органом для олимпийских разбирательств является CAS.

"Решение CAS об удовлетворении апелляции 28 российских спортсменов не означает, что они будут приглашены на Олимпийские игры 2018 года. Поскольку ОКР временно дисквалифицирован, российские спортсмены могут участвовать в Играх в Пхенчхане только по приглашению МОК", — другой официальной позиции от МОК ожидать не стоило.

Парадокс, но для допуска на Игры-2018 только что оправданных спортсменов, скорее всего, потребуется новый судебный процесс, а возможно, и не один. Вот только времени на них почти не остается — до открытия Олимпиады ровно неделя.

Но и ее нужно потратить с пользой. Ведь вчерашний день показал, что законы в спорте еще работают.

Быть может, и МОК продемонстрирует действие принципов олимпизма?