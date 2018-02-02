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Рустам Иноятов

Главное за неделю: отставка Иноятова, ответ ГУВД и триумф победителей

Sputnik
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Антон Курилкин
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С уходом главы СНБ закончилась целая эпоха - он возглавлял ведомство почти 23 года; на втором месте по обсуждаемости новость о первенстве молодых футболистов на просторах Азии, а также разрешение на неограниченный ввоз валюты на территорию республики

ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik, Антон Курилкин. Бессменный руководитель СНБ Узбекистана отправился в отставку, валюту стало проще перевозить через границы, а в понедельник в Ташкенте встретили молодых футболистов, победивших на чемпионате Азии по футболу.

Об этих и других новостях — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Уход тяжеловеса

Шавкат Мирзиёев в среду 31 октября освободил от должности главу СНБ Узбекистана Рустама Иноятова. Бывший главный силовик страны назначен государственным советником президента.

Во время подписания документов
Sputnik / Вадим Савицкий
Последний из СНБ: эксперты об отставке Иноятова
Во главе Службы национальной безопасности Мирзиёев поставил бывшего генпрокурора республики Ихтиёра Абдуллаева. Ему предстоит много работы: глава государства напомнил о необходимости реструктуризировать силовое ведомство и распустить часть подразделений, дублирующих функции других министерств.

Президент страны особо подчеркнул, что СНБ как одна из государственных силовых структур должна осуществлять свою деятельность согласно принципу "Не народ служит государственным органам, а государственные органы служат народу".

В настоящее время начата разработка нового закона "О Службе национальной безопасности".

ГУВД о "жрицах любви": сами виноваты

Девушка легкого поведения
Fred DUFOUR / AFP
ГУВД Ташкента о публикации фото "жриц любви": мы все делаем правильно
Свой официальный ответ дало в понедельник ГУВД Ташкента по вопросу публикации фотографий и данных задержанных за проституцию.

Ранее в социальных сетях разгорелись споры по поводу неоднозначного решения милиционеров публиковать фотографии с открытыми лицами задержанных за проституцию.

К дискуссии подключились правозащитники и юристы, которые указывали на недопустимость и даже незаконность такого шага. Ответ правоохранительных органов был краток: "сами виноваты".

"Почему мы это сделали? Да потому, что эти женщины сами спокойно на специальных сайтах выставляют свои фото, телефоны, параметры тела, рекламируют себя и свои услуги", — рассказал замначальника ГУВД Дониёр Ташходжаев.

При этом милиционеры заявили, что таким образом занимаются профилактикой преступлений, а перед публикацией тщательно проверяют всю информацию о правонарушении. А если кто-то из задержанных хочет подать в суд — то он может спокойно это сделать.

Насколько законна данная процедура и сколько времени займет суд представитель ГУВД не уточнил.

Узбекистан — чемпион и валютные послабления

Иностранную валюту стало проще ввозить в Узбекистан и вывозить из республики — в силу вступили новые таможенные правила. Декларировать суммы до двух тысяч долларов теперь не нужно.

Купюры евро разного номинала
© Sputnik/ Владимир Трефилов
В Узбекистане утверждены новые правила ввоза и вывоза валюты
Физические лица могут ввозить валюту на территорию страны в неограниченном количестве, а вот вывезти можно до пяти тысяч долларов. Что касается иностранцев, то для них действует лишь одно ограничение — вывезти можно не больше, чем ввезли.

В ночь с воскресенья на понедельник в Ташкенте встречали молодежную сборную Узбекистана по футболу U-23. Узбекская команда, разгромив в полуфинале Южную Корею и победив в финале вьетнамскую сборную, вернулась на родину чемпионом.

Вдоль дороги стояли люди с флагами, были даже музыканты с карнаями, сурнаями и барабанами, а автомобилисты с флагами на авто организовали почетный кортеж для автобуса с игроками.

Как в Ташкенте встречали победителей ЧА по футболу
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Как Ташкент встретил триумфаторов чемпионата Азии U23
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Президент страны Шавкат Мирзиёев почти сразу после окончания матча поздравил футболистов с победой, а по возвращении на родину триумфаторы получили из рук премьер-министра Абдуллы Арипова ключи от новеньких "Малибу".

Теперь страна готовится к зимним баталиям, на предстоящей Олимпиаде в Корее Узбекистан представят два спортсмена.

Теги:
проституция, увольнение, ГУВД Ташкента, СНБ, Рустам Иноятов, Узбекистан



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