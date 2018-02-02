Главное за неделю: отставка Иноятова, ответ ГУВД и триумф победителей

ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik, Антон Курилкин. Бессменный руководитель СНБ Узбекистана отправился в отставку, валюту стало проще перевозить через границы, а в понедельник в Ташкенте встретили молодых футболистов, победивших на чемпионате Азии по футболу.
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Уход тяжеловеса
Шавкат Мирзиёев в среду 31 октября освободил от должности главу СНБ Узбекистана Рустама Иноятова. Бывший главный силовик страны назначен государственным советником президента.
Президент страны особо подчеркнул, что СНБ как одна из государственных силовых структур должна осуществлять свою деятельность согласно принципу "Не народ служит государственным органам, а государственные органы служат народу".
В настоящее время начата разработка нового закона "О Службе национальной безопасности".
ГУВД о "жрицах любви": сами виноваты
Ранее в социальных сетях разгорелись споры по поводу неоднозначного решения милиционеров публиковать фотографии с открытыми лицами задержанных за проституцию.
К дискуссии подключились правозащитники и юристы, которые указывали на недопустимость и даже незаконность такого шага. Ответ правоохранительных органов был краток: "сами виноваты".
"Почему мы это сделали? Да потому, что эти женщины сами спокойно на специальных сайтах выставляют свои фото, телефоны, параметры тела, рекламируют себя и свои услуги", — рассказал замначальника ГУВД Дониёр Ташходжаев.
При этом милиционеры заявили, что таким образом занимаются профилактикой преступлений, а перед публикацией тщательно проверяют всю информацию о правонарушении. А если кто-то из задержанных хочет подать в суд — то он может спокойно это сделать.
Насколько законна данная процедура и сколько времени займет суд представитель ГУВД не уточнил.
Узбекистан — чемпион и валютные послабления
Иностранную валюту стало проще ввозить в Узбекистан и вывозить из республики — в силу вступили новые таможенные правила. Декларировать суммы до двух тысяч долларов теперь не нужно.
В ночь с воскресенья на понедельник в Ташкенте встречали молодежную сборную Узбекистана по футболу U-23. Узбекская команда, разгромив в полуфинале Южную Корею и победив в финале вьетнамскую сборную, вернулась на родину чемпионом.
Вдоль дороги стояли люди с флагами, были даже музыканты с карнаями, сурнаями и барабанами, а автомобилисты с флагами на авто организовали почетный кортеж для автобуса с игроками.
Теперь страна готовится к зимним баталиям, на предстоящей Олимпиаде в Корее Узбекистан представят два спортсмена.