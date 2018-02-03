"Кремлевский доклад": лучше бы США этого не делали

В Вашингтоне опубликована открытая часть так называемого "кремлевского доклада". Лучше бы они этого не делали.
Снятый в 1984 году фильм Стивена Спилберга "Гремлины" заканчивался заявлением старого китайца, что для содержания могвая необходима большая ответственность, которую западная цивилизация еще не обрела. С тех пор Запад утратил не только остатки ответственности, но даже изначально присущие ему остатки здравого смысла.
Элита неадекватна
США проигрывают России глобальное противостояние не потому, что слабы. Основная причина заключается в том, что их элита, — политики, финансисты, аналитики, эксперты – утратила способность адекватной оценки реальности. Они живут в выдуманном мире, который пересекается с нашим лишь частично.
Сегодняшняя Россия предельно прагматична. Это – условие ее выживания. Резко сократившиеся после 1991 года человеческие и материальные ресурсы не позволяют больше проводить мессианскую политику распространения отвлеченных идей. Государство вынуждено сосредоточиться на реальных, приземленно-материальных ценностях, которые раньше презрительно именовали обывательскими, но которые составляют основу и смысл жизни большинства граждан. Происходит концентрация ограниченных ресурсов на ключевых направлениях.
Внешнее давление в этих условиях воспринимается большей частью общества как посягательство уже не на идеологические, а на материальные основы его жизни. Если в коммунизме можно было разочароваться, как раньше разочаровались в монархии, то разочароваться в хлебе с маслом, в жилье и одежде, в образовании и медицинском обслуживании невозможно.
Поэтому чем сильнее и откровеннее США давят на российское государство, тем больше консолидируется общество. Оно защищает от внешней агрессии (пусть выраженной в гибридной форме) не идею "панславистской империи", не "крест над Святой Софией", не "светлое будущее для следующих поколений". Каждый отдельно взятый гражданин, от пенсионера до миллиардера, защищает свой уют и комфорт.
Рейтинги президента России восемнадцатый год бьют мировые рекорды только потому, что весь народ, все социальные группы видят в нем лидера, способного возглавить и обеспечить защиту российского государства, которое, в свою очередь, является гарантом защиты интересов каждого гражданина.
Причем государство в лице действующей власти еще и вынуждено создавать тепличные условия для оппозиции. Без государственной поддержки произошла бы ее полная маргинализация, поскольку российское общество в целом воспринимает сейчас оппозицию власти как измену Родине.
Рецепт победы над элитами: расколоть и купить
США логично делают ставку на раскол российской элиты. Победить Россию военным путем невозможно. Ядерный арсенал позволяет гарантированно уничтожить любого агрессора, даже если, паче чаяния, армия не справится с ним при помощи обычных вооружений. То есть выиграть борьбу можно, расшатав страну изнутри, организовав революцию (хоть цветную, хоть бархатную, хоть традиционную).
Очевидно, что российская элита в целом ничем не отличается от любой другой. Если можно было разложить иракскую, украинскую, ливийскую и даже сирийскую элиты (в 2012-2013 годах дезертирство генералов и чиновников в Дамаске приобрело немалые размеры), то, наверно, можно и российскую?
Но каждая элита живет в своих условиях, и к каждой нужен свой подход.
Американцы привыкли давить и стращать. В большинстве случаев у них получалось. Местные элиты, чувствуя слабость собственных государственных организмов, думали, что, раз США все равно выиграют, не лучше ли сразу перейти на сторону сильного?
Но с Россией, Китаем, Ираном, Турцией, Северной Кореей, а после 2015 года и с Сирией у США практически ничего не вышло. Не то, чтобы предателей совсем не было. Как известно, "плохиши", готовые продать все за "ящик печенья и бочку варенья", есть везде. Но в массе своей элита сохранила единство и верность своему государству.
Почему? Потому что элиты перечисленных государств были уверены, что, при условии внутреннего единства США не смогут сломать их государственные структуры. Так зачем же жертвовать государством и попадать в зависимость от Вашингтона?
Стоит всех наградить?
Публикация "кремлевского доклада" свидетельствует, что за прошедшие годы, принесшие США унизительные поражения, утрату глобального лидерства и прогрессирующее падение остатков влияния, в Вашингтоне ничему не научились. Если российскую элиту удалось сплотить десять лет назад, в августе 2008-го, то десять лет роста российского могущества это сплочение только усилили. Внутренние противоречия отступают перед внешней опасностью.
Сейчас, когда баланс глобальных сил сместился в пользу России, публикация подобных списков может приравниваться к представлению на награждение. Это все равно, как если бы в ставке Гитлера подготовили список особо досадивших вермахту советских генералов и маршалов.
При этом понятно, что против большей части лиц, внесенных в открытые списки "приближенных Путина", американцы даже санкции ввести не могут. Не запретят же они Лаврову посещать заседания Генассамблеи или Совбеза ООН в Нью Йорке? А Сурков, например, и так, будучи несколько лет "невъездным" в ЕС из-за санкций, спокойно ездил туда на переговоры – когда надо было. Ну, а если на следующий год представителей российской власти не пригласят на форум в Давосе, так от этого только Санкт-Петербургский форум выиграет.
Публикуя списки "приближенных Путина" американцы делали российской элите предложение предать. Но, как это у них водится в последние годы, "бочку варенья и ящик печенья" предпочли зажать, а кнут Вашингтоном давно потерян: над США уже даже Ким Чен Ын и Эрдоган издеваются.
И на что они рассчитывали?
Нельзя таким безответственным людям доверять содержание могвая. Не доросли.
*Мнение автора может не совпадать с позицией редакции