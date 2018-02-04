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Самолеты Су-25СМ на территории авиабазы

В Сирии сбит российский штурмовик: чьи были ракеты?

© Sputnik/ Сергей Пивоваров
Колумнисты
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Геворг Мирзаян
Тема:
Участие РФ в антитеррористической операции в Сирии (128)
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Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета – для Sputnik

Трагедия в небе над Сирией ставит новые вопросы в этой гражданской войне. Откуда у террористов ПЗРК? И против кого они их будут использовать?

Штурмовик Су-25 СМ ВВС России
© Sputnik/ Виталий Анков
В Сирии сбили российский штурмовик Су-25, пилот погиб
3 февраля в Сирии в районе города Саракиб был сбит российский самолет СУ-25. Пилот сумел катапультироваться, однако погиб на земле в бою с террористами (по другим данным, отстрелял две обоймы и, находясь под угрозой захвата, подорвал себя гранатой).

Ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная в России и ряде других стран мира "Джебхат ан-Нусра", которая контролирует этот регион, а также целый ряд других группировок. Непосредственные исполнители уже понесли ответственность — Россия нанесла по ним ряд ударов, уничтожив (по данным Минобороны) 30 боевиков. Судьба организаторов тоже незавидна — против "Нусры"* идут боевые действия, и поражение группировки лишь дело времени.

Связка с Турцией?

Однако этот теракт вводит в сирийский конфликт новую переменную. Российский самолет был сбит переносным зенитно-ракетным комплексом (ПЗРК), который появился на вооружении у боевиков. А значит, они теперь могут пытаться сбить другие российские боевые самолеты (напомним про трагические последствия появления ПЗРК у душманов в ходе афганской войны).

Вопрос в том, откуда боевики получили ПЗРК? Есть две версии. Первая — изначально эта система принадлежала курдам, затем была отжата у них в ходе "Оливковой ветви" протурецкими боевиками из Сирии, после чего была продана/передана "Нусре"*. Если это так, то Анкара должна нести ответственность за произошедшее.

Напомним, что Турция изначально вообще должна была нести ответственность за идлибскую зону деэскалации. Да, "Нусра"* захватила значительную часть этой территории у протурецких боевиков — однако это не означает снятие с Анкары взятых на себя обязательств. Эрдоган, а не сирийская армия, должен был решать там проблему.

Турецкие военные ракетными установками обстреляли позиции сирийских курдов в Африне
© Ruptly.
Турция грозит сирийским курдам в Африне "Оливковой ветвью"
Ладно, предположим, что Эрдогану было не до этого — перед ним во всем масштабе встал курдский вопрос. Однако в ходе решения этого вопроса Эрдоган — опять же — должен был контролировать свое "пушечное мясо" в лице сирийских боевиков, которые принимали участие в "Оливковой ветви" в качестве пехоты. Турция обязана была отслеживать их трофеи и ликвидировать те из них, которые представляют объективную опасность.

По сути, произошедшее показывает, что Турция не до конца способна отвечать за взятые на себя обязательства.

Некоторые, конечно, пойдут в рассуждениях дальше и скажут, что Анкара вообще стояла за этой трагедией для того, чтобы повлиять на Россию, однако оснований для такого рода измышлений пока нет. Да и не нужно это Эрдогану, особенно сейчас, когда Турция находится в изоляции со стороны Запада.

Или с Америкой?

Вторая версия — в теракте виноваты американцы. Они поставляли боевикам оружие, и, не исключено, что среди этого оружия оказались и ПЗРК.

Ни для кого не секрет, что Вашингтон очень недоволен российскими успехами в Сирии и мог решиться на поставку этого оружия для того, чтобы снизить темп наступления сирийских войск или вообще вынудить Москву под угрозой потерь вывести свою группировку из Сирии.

Американцы, конечно, отрицают свою причастность. "США никогда не предоставляли ПЗРК какой-либо группе в Сирии, и мы вообще сильно обеспокоены тем, что это оружие использовалось", — говорит представитель Госдепа Хизер Науэрт. И если первая часть предложения вызывает серьезные вопросы (см. недавние заявления о поставках курдам ПЗРК для защиты от турецкого вторжения), то во втором госпожа Науэрт душой не покривила. Ведь самолеты есть не только у России, но и у США. А учитывая вековые торговые традиции на Ближнем Востоке, нет никаких гарантий того, что переданные "своим" боевикам системы через какое-то время не окажутся в руках других, враждебных Америке, и даже враждебных тем, кому США ПЗРК изначально передали. После чего начнут падать не только американские боевые самолеты, но и гражданские лайнеры.

Рабочая встреча президента РФ В. Путина с президентом Сирии Б. Асадом
© Sputnik/ Михаил Климентьев
Россия объявила о разгроме ИГ в Сирии, Пентагон "вежливо не согласен"
Именно поэтому, например, американцы приложили столько усилий для того, чтобы изъять ПЗРК у ливийских боевиков (из-за чего, по некоторым данным, и погиб американский посол в Ливии Кристофер Стивенс).

Сейчас спецслужбы, конечно, должны определить, являлось ли примененное ПЗРК единичным трофеем боевиков или частью серьезной поставки. И сделать все возможное для того, чтобы эти системы у боевиков изъять. Любыми способами.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

* — террористическая группировка, запрещенная в России и ряде других стран.

Тема:
Участие РФ в антитеррористической операции в Сирии (128)
Теги:
Сирия, Россия



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