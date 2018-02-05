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Игроки сборной Узбекистана по футболу во время матча

Что ждет нового тренера сборной Узбекистана по футболу

JUNG YEON-JE / AFP
Колумнисты
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Олег Дмитриев
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Болельщик с 40-летним стажем, колумнист Spuntik Олег Дмитриев рассуждает о том, что нужно сделать новому наставнику "белых волков", имя которого ориентировочно будет названо в феврале

Футбол
© Sputnik/ Алексей Филиппов
Имя нового тренера узбекской сборной по футболу назовут в феврале
То, что сейчас происходит в узбекском футболе, вызывает интерес не только внутри страны. Руководители федерации пообещали навести порядок во внутреннем чемпионате. Ведь, по мнению некоторых из них, уже надо перестать мириться с тем, что футболисты после тренировок идут в чайхану и сидят там до трех-четырех ночи.

На самом деле в чайханы, пабы, кальянные, ночные клубы ходило и будет ходить не одно поколение футболистов — и понятно, что одними запретительными мерами уровень футбола поднять нельзя. Но очень приятно, что руководство Федерации футбола Узбекистана не только провело, но и обнародовало результаты полномасштабного тестирования футболистов местных клубов. Это безусловное подспорье для будущего нового тренера.

Что это даст будущему наставнику "белых волков"? Во-первых, он увидит полномасштабную картину изменений в физическом состоянии футболистов на протяжении всего сезона. В этом случае новому тренеру надо подобрать крепкую команду из трех-пяти единомышленников, которые будут тщательно анализировать собранные данные и соотносить их с морально-волевыми качествами будущих кандидатов в сборную.

Футболист молодежной сборной Узбекистана после победы в финале ЧА
© Скриншот из YouTube AFC
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Не менее важная составляющая успеха тренера — развитие у игроков "психологии победителей", которая практически отсутствовала у них во время недавнего отборочного турнира к Кубку мира в России. Благо, эту работу новому наставнику начинать с нуля не придется: можно, например, положиться на ребят из молодежной сборной, которые не испугались ни "взрывных" сборных из арабских стран, ни тактически грамотных команд из Японии и Кореи и выиграли молодежное первенство континента.

Однако и здесь есть минусы. Многое будет зависеть от того, готовы ли клубы давать дорогу молодым игрокам и работать на долговременную перспективу. Уверен, что в сложных турнирных ситуациях тренеры будут делать ставку на опыт, а не на молодость. Поэтому дальнейший рост молодых чемпионов — предмет долгих и длительных переговоров главного тренера и Федерации футбола с хозяевами и наставниками команд.

Я уже писал о том, что молодежной сборной в Китае помогли победить элементы игры, которые приносили успех командам советской футбольной школы, а именно: командная игра, "рваный темп" во время матча, который очень любил легендарный советский наставник Валерий Лобановский, активные действия в штрафной. Поэтому я бы на месте главного тренера не отказывался от всего лучшего, что накопил советский футбол за свою почти столетнюю историю.

Андрей Сидоров
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Ну и последнее: все эти позитивные изменения в узбекском футболе должны найти понимание среди самих футболистов. Главное, чтобы постоянные мониторинги и тесты физического состояния футболистов не отбили у них желание играть. В противном случае во время решающих матчей команда, находящаяся "под нагрузками" и жестким прессингом, никогда не сможет показать высокий результат. Главное — не переборщить.

Теги:
футбол, Узбекистан, Спорт



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