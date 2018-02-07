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US Army soldiers provide security for members of their team near the Afghanistan-Pakistan border

Почему обострение в Афганистане – дамоклов меч над Центральной Азией

US Army / Staff Sgt. Shane Hamann
Колумнисты
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Александр Хроленко
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Военный обозреватель Sputnik рассуждает, чем грозит обострение в Афганистане другим страна Центральной Азии

Пентагон переводит в Афганистан войска из Ирака, об этом было официально заявлено 5 февраля. Первые подразделения американских солдат уже доставлены из Ирака в Афганистан вместе с оружием и оборудованием.

Рост военной активности Соединенных Штатов в Афганистане вызывает сопротивление боевиков соперничающих террористических группировок ИГ* и "Талибан"*, и обостряет обстановку в приграничной зоне с Таджикистаном и Узбекистаном, задевает интересы национальной безопасности Казахстана и других стран Центральной Азии. К примеру, Душанбе не раз закрывал таджико-афганскую границу после боестолкновений. Взрывоопасная ситуация сохраняется.

Согласно докладу американской компании Soufan Group, к боевым действиям в рядах террористических организаций на Ближнем Востоке причастны около 1300 таджикских, 1500 узбекских, 500 казахских и 500 кыргизских граждан. Список неполный, но уже понятно, что целое соединение боевиков может быть "выдавлено" из Афганистана домой, в центральноазиатские страны. На этом тревожном фоне власти Ирана прямо обвинили США в переброске боевиков ИГ* в Афганистан.

Вашингтон и ранее обвиняли в поддержке террористических группировок, и все же одновременная переброска на театр военных действий американских войск и боевиков-исламистов выглядит парадоксально.

Клубок противоречий

Основной причиной роста региональной напряженности считается новая стратегия американского президента Дональда Трампа, который перебросил в Афганистан несколько тысяч военнослужащих, разрешил командованию на местах самостоятельно уничтожать боевиков-исламистов, и этим спровоцировал обострение соперничества между группировками ИГ и "Талибан". К сожалению, афганское правительство не в состоянии изменить расстановку сил или предотвратить теракты.

Глава МИД КНР Ван И и глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов
REUTERS / Wu Hong / Pool
Абдулазиз Камилов обсудил с Ваном И повестку конференции по Афганистану
Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан и Россия и другие государства внимательно следят за развитием ситуации в Афганистане. Представители оборонных ведомств стран-участников ОДКБ обсуждают варианты развития военно-политической и оперативно-стратегической обстановки в зоне ответственности.

В регионе формируется клубок противоречивых интересов и действий различных игроков, не поддающихся долгосрочному прогнозированию. Североатлантический альянс уходить из Афганистана не планирует.

Расширение военно-политического влияния Китая сталкивается с противодействием Пакистана и США. Сопредельные Таджикистан и Узбекистан, пожалуй, более других встревожены возможностью эскалации военного конфликта в Афганистане и усиления позиций террористической организации ИГ.

Игорь Коротченко, архивное фото
© Sputnik/ Евгений Одиноков
Коротченко: сегодня террористы концентрируют свои усилия в Афганистане
В последнюю декаду января Кабул потрясли три масштабных теракта. 29 января боевики ИГ атаковали контрольно-пропускной пункт военной академии имени маршала Фахима. В тот день 11 военнослужащих погибли и 16 получили ранения, четверо из пяти боевиков были убиты. 27 января в центре Кабула смертник движения "Талибан" взорвал машину скорой помощи (95 человек погибли и более 150 были ранены). 21 января состоялось вооруженное нападение на кабульский отель "Интерконтиненталь" (убиты пять человек, ранены — шестеро). В Кабуле сохраняется напряженная обстановка, жители ожидают новых взрывов.

Боевые действия в стране не прекращаются десятилетиями, и все же сегодня складывается впечатление, будто ИГ* и «Талибан»* просто соревнуются между собой и с силовыми структурами Афганистана (главный приз — международная популярность).

Силы, цели и средства

Под контролем антиправительственных группировок находится до 70% афганской территории. По данным НАТО, "Талибан" доминирует на 40% территории Афганистана. Соответственно около 30% фактически принадлежат боевикам "Исламского государства", тысячи сторонников которого воюют в двух десятках афганских провинций.

Молодое поколение афганцев чутко реагирует на информацию о том, что более 15 лет войны талибов не принесли результатов, а И* в короткий срок добилось значительных успехов, захватило большие территории в Ираке и Сирии, получило финансовые возможности.

МИД Узбекистана
© Flickr
Ташкент выступит площадкой для мирных переговоров по Афганистану
При этом США создают боевикам в северных провинциях особую "зону комфорта", Афганистан продолжает снабжать весь мир опиумным маком, НАТО постепенно включает территорию Афганистана и его вооруженные силы в свою структуру. Принято решение об увеличении количества военнослужащих в этой стране с 13 до 16 тысяч человек. На занятых Пентагоном афганских авиабазах могут размещаться ракетные комплексы, стратегические бомбардировщики, крупные войсковые группировки. Афганистан превращается в самую большую азиатскую военную базу альянса — на бессрочной основе.

Отсутствие экономической основы для самостоятельного развития Афганистана усиливает зависимость местных властей от зарубежной помощи и степень вовлеченности населения в производство и распространение наркотиков. Кстати, в Афганистане рядовым ИГ* выдают около 200 долларов в месяц, полевым командирам платят по 500-600 долларов.

Несмотря на противоречия, "Талибан" и "Исламское государство" остаются серьезной оппозиционной силой, привлекающей сторонников в свои ряды радикальными идеями превращения мира в халифат и деньгами. ИГ объявило о создании "провинции Хорасан", в которую должны войти Афганистан и Пакистан, часть Центральной Азии и восточная часть Ирана. Впрочем, не все беспросветно. В начале декабря иракский премьер Хайдер аль-Абади провозгласил победу над ИГ, и заявил, что иракской армии удалось восстановить контроль над всеми граничащими с Сирией районами.

* — террористическая группировка, запрещенная в России и ряде других стран.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Теги:
ИГИЛ, НАТО, Центральная Азия, Афганистан, Таджикистан, США, Терроризм, Спецоперация



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