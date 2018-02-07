Почему обострение в Афганистане – дамоклов меч над Центральной Азией

Пентагон переводит в Афганистан войска из Ирака, об этом было официально заявлено 5 февраля. Первые подразделения американских солдат уже доставлены из Ирака в Афганистан вместе с оружием и оборудованием.
Рост военной активности Соединенных Штатов в Афганистане вызывает сопротивление боевиков соперничающих террористических группировок ИГ* и "Талибан"*, и обостряет обстановку в приграничной зоне с Таджикистаном и Узбекистаном, задевает интересы национальной безопасности Казахстана и других стран Центральной Азии. К примеру, Душанбе не раз закрывал таджико-афганскую границу после боестолкновений. Взрывоопасная ситуация сохраняется.
Согласно докладу американской компании Soufan Group, к боевым действиям в рядах террористических организаций на Ближнем Востоке причастны около 1300 таджикских, 1500 узбекских, 500 казахских и 500 кыргизских граждан. Список неполный, но уже понятно, что целое соединение боевиков может быть "выдавлено" из Афганистана домой, в центральноазиатские страны. На этом тревожном фоне власти Ирана прямо обвинили США в переброске боевиков ИГ* в Афганистан.
Вашингтон и ранее обвиняли в поддержке террористических группировок, и все же одновременная переброска на театр военных действий американских войск и боевиков-исламистов выглядит парадоксально.
Клубок противоречий
Основной причиной роста региональной напряженности считается новая стратегия американского президента Дональда Трампа, который перебросил в Афганистан несколько тысяч военнослужащих, разрешил командованию на местах самостоятельно уничтожать боевиков-исламистов, и этим спровоцировал обострение соперничества между группировками ИГ и "Талибан". К сожалению, афганское правительство не в состоянии изменить расстановку сил или предотвратить теракты.
В регионе формируется клубок противоречивых интересов и действий различных игроков, не поддающихся долгосрочному прогнозированию. Североатлантический альянс уходить из Афганистана не планирует.
Расширение военно-политического влияния Китая сталкивается с противодействием Пакистана и США. Сопредельные Таджикистан и Узбекистан, пожалуй, более других встревожены возможностью эскалации военного конфликта в Афганистане и усиления позиций террористической организации ИГ.
Боевые действия в стране не прекращаются десятилетиями, и все же сегодня складывается впечатление, будто ИГ* и «Талибан»* просто соревнуются между собой и с силовыми структурами Афганистана (главный приз — международная популярность).
Силы, цели и средства
Под контролем антиправительственных группировок находится до 70% афганской территории. По данным НАТО, "Талибан" доминирует на 40% территории Афганистана. Соответственно около 30% фактически принадлежат боевикам "Исламского государства", тысячи сторонников которого воюют в двух десятках афганских провинций.
Молодое поколение афганцев чутко реагирует на информацию о том, что более 15 лет войны талибов не принесли результатов, а И* в короткий срок добилось значительных успехов, захватило большие территории в Ираке и Сирии, получило финансовые возможности.
Отсутствие экономической основы для самостоятельного развития Афганистана усиливает зависимость местных властей от зарубежной помощи и степень вовлеченности населения в производство и распространение наркотиков. Кстати, в Афганистане рядовым ИГ* выдают около 200 долларов в месяц, полевым командирам платят по 500-600 долларов.
Несмотря на противоречия, "Талибан" и "Исламское государство" остаются серьезной оппозиционной силой, привлекающей сторонников в свои ряды радикальными идеями превращения мира в халифат и деньгами. ИГ объявило о создании "провинции Хорасан", в которую должны войти Афганистан и Пакистан, часть Центральной Азии и восточная часть Ирана. Впрочем, не все беспросветно. В начале декабря иракский премьер Хайдер аль-Абади провозгласил победу над ИГ, и заявил, что иракской армии удалось восстановить контроль над всеми граничащими с Сирией районами.
* — террористическая группировка, запрещенная в России и ряде других стран.
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