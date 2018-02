Три колодца в Кызылкумах

"Учкудук — три колодца, защити, защити нас от солнца…" — всем известные строки из красивой и наивной песни ВИА "Ялла". Менее известно то, что город Учкудук существует на самом деле и находится он в Навоийской области Узбекистана, в самом сердце "красных песков" Кызылкума — великой пустыни между Сырдарьей и Амударьей.

Сердце пустыни

Учкудук стоит там, где никогда не было людских поселений и не ходили караваны. Кызылкумы — не степь, а настоящая пустыня, пространство потрескавшегося камня и сморщенной глины с редкой и чахлой растительностью. Порой пейзаж разнообразят чинки — высокие глинистые обрывы, и соры — белые пятна высохших солончаков. А иногда в мареве дрожит фата-морганой городок мавзолеев или белеет в необозримом пространстве далекая юрта. Коренные жители Кызылкумов — казахи — по сравнению со своими соплеменниками из Казахстана лучше сохранили кочевой уклад.

© Foto: Из личного архива Ильи Буяновского Рядом с советскими трехэтажками в Учкудуке есть и дома новых серий для сотрудников комбината

Здесь мало кто отважился бы жить по доброй воле. Зимой или осенью лирический герой песни ВИА "Ялла" мог бы просить Учкудук о защите не от палящего солнца, а от пронизывающего ветра и лютой стужи. Покинув поезд на станции Учкудук II, я хорошо понял значение английской идиомы in the middle of nowhere ("посреди ничего").

Именно так расположен пристанционный поселок: новый вокзал да десяток белых домиков среди корявых саксаулов. На горизонте — невысокие горы, дымящие цеха большого завода и рудничные отвалы, столь бескрайние и разнообразные, что многие жители Учкудука всерьез считают их главной достопримечательностью своего города.

© Foto: Из личного архива Ильи Буяновского Жилые дома в Учкудуке, где живут рабочие комбината, построены еще в советское время

Три колодца до урановой руды

На рубеже 1940-50-х годов советские геологи отчаянно искали уран — страна уже обладала ядерными технологиями, но о стратегическом паритете с США не могло быть и речи. Руководство понимало, что если американцы решатся на вторжение, то никакая закаленная войной армия не сможет защитить страну от их атомных бомб. Известных рудников типа кыргызского Майлуу-Суу не хватало, новые закладывались в самых неожиданных местах вроде Бештау на КавМинВодах.

В 1952 году то ли экспедиция, искавшая в пустыне воду и проводившая в скважинах плановые замеры радиации, то ли новая для тех времен аэрогеологическая разведка нашла в Кызылкумах крупное урановое месторождение, вместе с еще несколькими подобными находками полностью изменившее возможности советской ядерной индустрии.

На доразведку, подготовку и проектирование ушло еще четыре года, а в 1956-58 годах в самом сердце Кызылкумов, где никогда не было городов и сел и не ходили караваны, "под ключ" выросли поселок, аэропорт, железная дорога и рудник. Впоследствии, впрочем, главным богатством Кызылкумов оказалось золото, и центр рудничной жизни сместился к месторождению Мурунтау, близ которого вырос город Зарафшан. Пустыню буквально пронизывает Навоийский горно-металлургический комбинат, столь огромный и сложный, что в 1982 году специально под него была учреждена Навоийская область.

© Foto: Из личного архива Ильи Буяновского За городом виднеются многочисленные рудники, далеко уходящие за горизонт

Ну а три колодца Учкудука — это три бассейна, вырытых в лагере первых строителей: из одного пили, из другого мылись, из третьего брали воду для технических нужд. Старожилы даже смогут показать их оплывшие ямы на окраине… вот только почти не осталось в Учкудуке старожилов.

Церковь среди саксаулов

Город за отвалами возникает внезапно: от рудников его отделяет холм Солнышко, прозванный так по въездному знаку, стоявшему до 1986 года. Теперь на его месте — довольно невразумительный монумент "Три колодца" и смотровая площадка. На спуске притаился Дракон — закрытый уже несколько лет ночной клуб в виде ящера с оскаленной пастью. Первое же капитальное здание — Северное рудоуправление НГМК. Подобно всем правительственным зданиям по всему Узбекистану оно обнесено мощной оградой, и не стоит пояснять, что здесь эта контора влиятельнее, чем хокимият.

© Foto: Из личного архива Ильи Буяновского Дворы в Учкудуке не радуют жильцов растительностью - пустыня чувствуется и тут

Учкудук разом напоминает города и Средней Азии, и Крайнего Севера. От последнего — общее ощущение необжитости: пятиэтажки и "свечки" улучшенных серий многоэтажек стоят тут как россыпь вагончиков и времянок. Их дворы вполне типичны для бывшего СССР, вот только не растет в этих дворах даже трава, а вровень с горками детских площадок торчат из красноватой земли саксаулы. И все дороги, конечно, ведут на базар.

Кызылкумы не отнести к древним цивилизациям Средней Азии, ни к Согдиане, ни к Хорезму — пустое пространство, где никто, кроме кочевника и рудокопа, не остался бы жить. Моногорода пустыни, степи или тундры похожи на россыпь вагончиков, которые можно погрузить да увезти в другое место.

Но в самом центре Учкудука — белая православная церковь Всех Святых, в Земле Российской просиявших. Она была построена в 2001-07 годах, а ее резные двери делал узбекский усто. Здесь можно встретить последних русских людей у Трех Колодцев. Но это — другие русские, которым пустыня знакома лучше, чем лес. Их осталось очень мало. И для кого же тогда этот храм?

Судьба моногорода

Учкудук прошел типичный путь моногорода, построенного на недружелюбной земле для добычи ее ресурсов. Первыми его жителями были ученые и спецпоселенцы, многие объекты строили "зыки" (так на местный манер называли заключенных), а от донецких шахтеров в местный сленг вошли "тормозок" и "дух подземелий Шубин". Но уже в 1960-х к Трем Колодцам активно поехала советская молодежь: кто за романтикой пустыни, кто просто за длинным рублем.

В тогдашнем Учкудуке шутили, что надо бы в город завезти хоть пару стариков, потому что подраставшие дети вообще не знали, как выглядит старость. История многих моногородов напоминает человеческую жизнь, состоящую из неустроенной юности, счастливой молодости, профессиональной зрелости и мучительной старости.

При Советах в Учкудуке сложилась своя неповторимая среда, где люди друг друга понимали с полуслова. Распад этой среды произошел не с распадом Союза, а уже в начале XXI века. Первые годы в независимом Узбекистане НГМК руководили люди старой закалки, и его города представляли собой своеобразный архипелаг, живший иной жизнью, чем остальная Средняя Азия.

К Навоийской области в Узбекистане относились примерно как в России к Югре и Ямалу: край тяжелого труда и невыносимой природы, но высоких зарплат и развитой социальной защиты. Потому и построили в Учкудуке большую церковь, что русские в те годы не спешили уезжать. Но в 2008 году на комбинате переменилось руководство, а с ним, за считанные месяцы, — и жизнь в рудничных городах.

Новые люди и старые руды

Тем, кто бывал в Таджикистане или Иране, песни из магнитол учкудукских таксистов покажутся очень знакомыми. По всему Узбекистану, даже за сотни километров от таджикской границы, немало мест, где говорят по-таджикски. В том числе древняя Бухара, выходцы из которой в основном и заселяют Учкудук вместо уехавших русских.

В пустыне помимо казахских юрт в последние годы можно увидеть шатры, похожие на декорации к сказкам Тысяча и Одной ночи. Бухара как родина великих богословов и суфийских орденов хорошо известна в исламском мире, и с 1990-х годов влиятельные бухарцы, совершая хаджи, нашли себе новых друзей среди арабских шейхов. И вот теперь популярная забава аравийской аристократии — соколиная охота в Кызылкумах.

Дорога в Учкудук выгляди пустынной - в этом суровом краю не так много желающих жить и работать © Foto: Из личного архива Ильи Буяновского

Клуб "Дракон" в виде раскрытой пасти мистического зверя, закрылся в Учкудуке несколько лет назад © Foto: Из личного архива Ильи Буяновского

церковь Всех Святых, в Земле Российской просиявших, построенная в 2007 году © Foto: Из личного архива Ильи Буяновского

До 2008 года в Учкудуке оставалось много православных, но затем русские стали уезжать из этих мест © Foto: Из личного архива Ильи Буяновского

Но в первую очередь Учкудук, как и раньше, — центр добычи урана и золота. НГМК по-прежнему входит в первую десятку мировых производителей этих металлов. Для молодежи из перенаселенных оазисов вокруг Бухары Кызылкумы — по-прежнему край тяжелого труда и больших доходов. Иначе в таких местах не бывает: без своих рудников Учкудук неизбежно стал бы городом-призраком, а трудолюбивые узбеки не замедлили бы разобрать его руины подчистую.