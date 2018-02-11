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Спать и высыпаться: что нужно человеку для бодрости и хорошего настроения

© Sputnik/ Валерий Мельников
Колумнисты
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Анна Гаглоева
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Колумнист Sputnik Анна Гаглоева о том, как недосып влияет на качество жизни в современном мире

Спросите любого взрослого человека в наши безумные времена, чего ему не хватает в жизни? И он ответит — денег и сна. С деньгами, понятное дело, все сложно. А вот на недостаток сна мы, зачастую, обрекаем себе сами, проживая бесценные дни в состоянии постоянной разбитости, рассеянно наблюдая за происходящим вокруг слезящимися красными глазами. 

До определенного возраста это кажется так круто — сидеть ночами перед компом. А потом с загадочным видом рассказывать одноклассникам, что не выспался и ощущать на себе тяготы взрослой жизни. Но стоит заиграться в супергероя, как недосып начинает сказываться не только на сознании, но и на здоровье.

Современный ритм жизни, освященная тысячами огней ночь, яркие экраны гаджетов делают все, чтоб мы как можно дольше оставались трудоспособными, пусть даже в нарушение всех биологических законов. Человек смог искусственно продлить светлое время суток, но так и не стал роботом, независимым от природных потребностей.

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Торможение режима бодрствования в организме происходит благодаря гормону мелатонину, регулирующему наши суточные ритмы. Мелатонин снижает эмоциональную, физическую активность, регулирует кровяное давление, повышает иммунную реактивность организма. В идеале, с наступлением темноты нам стоило бы снизить обороты и готовиться ко сну. Но человечество упорно подстраивает внутренние часы под свое рабочее расписание, а не наоборот.

Хронический недосып может привести к болезням сердечно-сосудистой системы, негативно сказаться на памяти и способности мыслить, нарушить у детей процессы формирования костной ткани и, соответственно, замедлить рост, расстроить процессы обмена веществ, привести к появлению лишнего веса.

Для людей, занимающихся спортом, сон — важнейшая часть тренировочного процесса. И даже спортсменам-любителям обязательно необходимо полное физическое и эмоциональное восстановление, которое может дать организму только сон.

Сколько бы бодибилдер не "убивал" мышцы на тренировке, а после не "забивал" их белком — все его труды пойдут насмарку, если он хорошенько не выспится. Во сне вырабатывается еще один гормон — гормон роста или соматропин, который у взрослых способствует увеличению мышечной массы и снижению жировой прослойки. Помните, как бабушки говорили нам, что дети растут во сне? Просто дети растут во сне в длину, а бодибилдеры — вширь.

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Проблемы с засыпанием, прерывистый сон так же нарушают и продукцию инсулина, что приводит к нарушению углеводного обмена и отрицательно сказывается на весе. Но это еще не все — постоянный недостаток сна способствует нарушению синтеза биологически активного вещества — лептина. Лептин — регулятор нашего аппетита, он несет в головной мозг весть о массе тела и жировом обмене. В ответ мозг активизирует участки, ответственные за регуляцию аппетита и снижает наши гастрономические запросы. Поэтому мы частенько ненасытно заедаем недосып, а с ним разбитость, усталость и отвратительное настроение.

Реклама утверждает, что треть жизни человек проводит во сне. С одной стороны, упускать отведенное время и тратить его на бессознательное состояние, когда вокруг столько всего интересного, жаль. С другой же — провести жизнь в полудреме, раздражаясь по мелочам, тоже не самая лучшая идея.

День отдохнувшего и не выспавшегося человека может быть совершенно одинаковым, но один из них будто снят на черно-белую пленку, а другой — на цветную.

Сон напрямую влияет на качество жизни, настроение и внешний вид. И прежде чем утверждать, что в вашей жизни все плохо — для начала хорошенько выспитесь.

Теги:
Общество



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