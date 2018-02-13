О любви и не только: что Вуди Аллен показал в фильме "Колесо чудес"

Провалиться в любовь
Вуди Аллен для Америки по уровню значимости и преклонения фигура, наверное, вроде российского Станислава Говорухина. Только без политики и депутатства. Также Вуди Аллен — мастер тонкой иронии и прекрасный рассказчик о любви. Тут уже отечественную аналогию подобрать тяжелее.
Для артиста сыграть у Вуди Аллена — большой почет и гарантия грядущего забронзовения. В фильме, о котором идет речь, актерский ансамбль собрался впечатляющий. Это и ветеран Голливуда Джеймс Белуши, и Кейт Уинслет — помните девушку с "Титаника"? Это она, только повзрослевшая. И, неожиданно, поп-идол Джастин Тимберлейк. Поп-идол — не первой молодости, 36 лет. Отечественный аналог — с большой натяжкой Дима Билан. И вишенка на торте — юная британская актриса Джуно Темпл.
Однажды Джинни знакомится с красавчиком-хлыщом Микки. Тот работает спасателем на пляже, но позиционирует себя как драматурга. Играет его Джастин Тимберлейк. Выглядит он сладко и романтично. Можно было бы сказать просто: Джинни в него влюбляется. Но это все равно что назвать ураган ветерком. В английском есть выражение fall in love (провалиться в любовь). И оно наиболее полно отражает суть. Героиня Уинслет делает грандиозный бултых в озеро опасной любви. Ей исполнилось сорок, она еще — женщина-огонь, еще и на сцену вернется, вся в объятиях драматурга.
Геометрия чувств
И вот перед нами любовный треугольник. Но давайте помнить о том, что Вуди Аллен — великий мастер. И делать простую геометрию чувств считает ниже своего достоинства. Какие еще треугольники? О чем вы?
Случается неминуемое. Ее замечает Дима Би…. То есть, конечно, Джастин Тимберлейк. И любовный треугольник обрастает новыми гранями, образуя более интересную и замысловатую фигуру. Начинаются страсти-мордасти.
Филигранная меланхолия
На самом деле фильм печальный. Притом печаль его светла и многослойна. Она мигает веселенькими лампочками и вращается колоритным колесом обозрения. Это не неряшливая, шероховатая, вырубленная словно бы топором безысходность фильмов Андрея Звягинцева. У Вуди Аллена — филигранная, искусная меланхолия, которой хочется любоваться и смаковать.
Ребенок в фильме есть. Это сын официантки Джинни, подросток-пироман, поджигающий все, что плохо лежит. В самом конце (не сочтите за спойлер) мы видим лицо пережившей любовную катастрофу Кейт Уинслет. И вдруг переходим к этому самому ребенку, который радостно разводит костер. Что это, как не аллегория? Ведь юное поколение, конечно же, бросает в огонь всю старинную "рухлядь". Все страсти, все мордасти обречены на забвение. И становится еще печальнее.
И что ложится прямо-таки бальзамом на душу — в фильме нет никакой политкорректности. Нет никаких злободневных тем, никаких меньшинств и клюквы. Есть просто печальная, невероятно красивая общечеловеческая история, снятая (чего уж там!) гениальными людьми.