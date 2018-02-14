Российская власть: где искать альтернативу

Вопрос, кто выиграет в марте президентские выборы в России, не стоит. Если, по опросам, разница между кандидатом Владимиром Путиным и вторым номером на сегодня примерно 60%, то какая уж там интрига. Поэтому политологи спорят лишь о том, кто из кандидатов придет к финишу вторым и у кого есть шанс набрать больше одного процента.
Однако тут же возникает другой вопрос: почему у нынешней российской власти нет альтернативы? А вот это уже интересно. Тем более, постоянный довод оппозиции, будто власть вытоптала все электоральное поле, на этот раз не убеждает. Кандидатов в бюллетене восемь, причем самой разной масти: есть левые, есть правые, есть представители бизнеса, есть популист, есть женщина. Нет в списке, правда, г-на Навального, но на это есть юридические основания, а главное, в раскладе сил его отсутствие принципиально ничего не меняет. Проценты Навального заберет Собчак, претендующая на роль "кандидата против всех".
Вот только процент этот невелик. Ксения Анатольевна не сходит с экранов федеральных каналов, вдумчиво ругает власть, а ее рейтинг все равно колеблется в районе 1%. Мешает прежнее увлечение шоу-бизнесом? Возможно. Но у опытного и уважаемого либерала Явлинского рейтинг тоже в районе одного процента. Так в чем же дело: почему столько кандидатов, а выбора нет? Версий много. Предлагаю свою. Разумеется, она объясняет далеко не все, а лишь "кое-что" добавляет. Информация к размышлению.
Неурожай на лидеров
В мире неурожай на лидеров. Такое в истории случается. В политике, как и в Библии, есть годы тучных и тощих коров. В былые времена наши предки не раз сетовали: реформы не идут — безлюдье. Идея есть, а умных дельцов не хватает. Не хватало людей Петру I, не хватало реформатору Александру II. Сегодня и того хуже — не только безлюдье, но и идейный неурожай, просто голодомор. Российской политике очень нужны новые мысли и лица, но нет, семена пока не поднялись. Разумеется, это не навечно, но пока так.
Угрозу для "Единой России" представляет лишь сама Россия (если рассердится, может и на дверь указать), но никак не российские оппозиционные партии. На власть ни одна из этих партий даже в мечтах всерьез не претендует. Это своего рода имитационная оппозиция, напоминающая мусор в Саргассовом море, где на поверхности что-то порой колышется, но при этом все остается на своих местах. Гниющие суда, медленно уходящие на дно.
Коммунистическая партия (КПРФ), правда, решила на этот раз немного взбодрить свой электорат, выдвинув кандидатом вместо товарища Зюганова господина Грудинина, однако это лишь конъюнктурный косметический ремонт.
Либерально-демократическая партия Жириновского (ЛДПР) — это ветхий театр одного и уже изрядно уставшего актера. Как только Владимир Вольфович сойдет с подмостков, толпа его преданных "клакеров" разбежится по самым разным норам.
Проблемы есть, а оппозиции нет
Настоящая либеральная партия России очень нужна — хотя бы потому, что интеллигенция (или то, что от нее осталось) в своем большинстве либеральна. А именно интеллигенция — это те самые дрожжи, на которых в России поднимается тесто перемен. Правда, это тесто вылезает из кастрюли не всегда к добру. Но это отдельный разговор.
Так что проблемы в нынешней России есть, недовольные граждане тоже есть, а вот реальной оппозиции нет. А нет оппозиции — нет и альтернативы. Это не вечно. Но пока так.