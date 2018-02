Легализуют ли в России частные военные компании после гибели людей в Сирии

После гибели в Сирии в результате авиаудара американской коалиции российских граждан в составе проправительственных воинских формирований, депутаты Госдумы РФ в очередной раз направили кабинету министров законопроект о легализации частных военных компаний (ЧВК).

Обсуждение и согласования в Думе, правительстве и экспертном сообществе продолжаются более пяти лет. Проблема многомерна и касается функций и статуса ЧВК не только в Сирии.

Любая военная деятельность должна быть регламентирована. Руководитель Комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметили актуальность законодательного регулирования формата ЧВК. К тому же государство по определению отвечает за безопасность и здоровье своих граждан, которые рискуют жизнью в интересах этого государства.

Вроде бы все понимают: ЧВК необходимо интегрировать в правовое поле, синхронизировать с силовыми ведомствами и системой государственных приоритетов. Законопроект определяет задачи и ограничения частных военных компаний, а также социальные гарантии (в России и в других странах). Дьявол кроется в деталях.

Согласно проекту закона, ЧВК может участвовать в военных действиях за рубежом только с разрешения Министерства обороны РФ. Однако другие силовые ведомства также претендуют на руководящую роль и функции контроля, ведь ЧВК — это качественно новое окно возможностей. Очень сложно найти межведомственный компромисс, рационально разделить зоны ответственности.

Кстати, американцы организационно и финансово интегрировали свои ЧВК в каждую из заинтересованных структур (на субподряде), будь то Пентагон, ЦРУ или иная "контора".

По информации Минобороны РФ, причина удара американцев 7 февраля — "несогласованные с командованием российской оперативной группы в населенном пункте Сальхиях разведывательно-поисковые действия сирийских ополченцев". Относительно потерь позиция военного ведомства однозначна: в этот день в сирийской провинции Дейр эз-Зор, в восьми километрах к востоку от согласованной линии предотвращения конфликтов на реке Евфрат, российских военнослужащих не было.

Кремль и МИД призвали журналистов и общественность не оперировать ошибочными данными о гибели российских граждан. И все же нет дыма без огня. Вероятно, подразделения ЧВК в Сирии действительно оказались в эпицентре событий и понесли потери.

Известны несколько фамилий погибших и раненых, а также исходные обстоятельства. Подобные факты не скроешь, их в режиме реального времени выдает мировая информационная паутина.

В свою очередь министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что "сирийские демократические силы" (которые удерживают позиции на северо-востоке САР) и американские войска вынужденно открыли огонь, отражая атаку со стороны сирийских проправительственных сил на курдский штаб, где якобы находились американские советники.

Американцы периодически наносят удары по сирийским войскам, если те подходят слишком близко к их позициям. Несоразмерно жесткая реакция 7 февраля объяснима не только границами разделительной зоны и мерами безопасности. Американцы когда-то открыли на правом берегу Евфрата нефтяное месторождение и построили НПЗ Эль-Исба. Затем предприятие национализировал Дамаск, позже — перехватили боевики ИГ*. В конце 2017-го благодарные за военную помощь курды снова вернули (де-факто) завод американцам, которые не намерены возвращать природные богатства законному правительству САР.

На западном берегу Евфрата — проправительственные сирийские формирования. На восточном — курды в составе оппозиционной Дамаску Сирийской свободной армии, которую поддерживает Пентагон. Возможно, в том же районе базируются спящие ячейки ИГ*. Подобные узлы сами собой не развязываются. Обстановка чревата новыми обострениями.