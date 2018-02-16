Легализуют ли в России частные военные компании после гибели людей в Сирии

После гибели в Сирии в результате авиаудара американской коалиции российских граждан в составе проправительственных воинских формирований, депутаты Госдумы РФ в очередной раз направили кабинету министров законопроект о легализации частных военных компаний (ЧВК).
Обсуждение и согласования в Думе, правительстве и экспертном сообществе продолжаются более пяти лет. Проблема многомерна и касается функций и статуса ЧВК не только в Сирии.
Вроде бы все понимают: ЧВК необходимо интегрировать в правовое поле, синхронизировать с силовыми ведомствами и системой государственных приоритетов. Законопроект определяет задачи и ограничения частных военных компаний, а также социальные гарантии (в России и в других странах). Дьявол кроется в деталях.
Согласно проекту закона, ЧВК может участвовать в военных действиях за рубежом только с разрешения Министерства обороны РФ. Однако другие силовые ведомства также претендуют на руководящую роль и функции контроля, ведь ЧВК — это качественно новое окно возможностей. Очень сложно найти межведомственный компромисс, рационально разделить зоны ответственности.
Кстати, американцы организационно и финансово интегрировали свои ЧВК в каждую из заинтересованных структур (на субподряде), будь то Пентагон, ЦРУ или иная "контора".
Атака в долине Евфрата
По информации Минобороны РФ, причина удара американцев 7 февраля — "несогласованные с командованием российской оперативной группы в населенном пункте Сальхиях разведывательно-поисковые действия сирийских ополченцев". Относительно потерь позиция военного ведомства однозначна: в этот день в сирийской провинции Дейр эз-Зор, в восьми километрах к востоку от согласованной линии предотвращения конфликтов на реке Евфрат, российских военнослужащих не было.
Известны несколько фамилий погибших и раненых, а также исходные обстоятельства. Подобные факты не скроешь, их в режиме реального времени выдает мировая информационная паутина.
В свою очередь министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что "сирийские демократические силы" (которые удерживают позиции на северо-востоке САР) и американские войска вынужденно открыли огонь, отражая атаку со стороны сирийских проправительственных сил на курдский штаб, где якобы находились американские советники.
На западном берегу Евфрата — проправительственные сирийские формирования. На восточном — курды в составе оппозиционной Дамаску Сирийской свободной армии, которую поддерживает Пентагон. Возможно, в том же районе базируются спящие ячейки ИГ*. Подобные узлы сами собой не развязываются. Обстановка чревата новыми обострениями.
Дорогостоящее поле
Сегодня частные военные компании — вне правового поля. Хотя законопроекты о легализации ЧВК вносились в Госдуму четырежды (в 2014-2016 годах). При этом в России предусмотрена уголовная ответственность за наемничество (ст.359 УК РФ).
За рубежом правовые рамки ЧВК также достаточно расплывчаты — это "серая зона" вне механизма Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников 1989 года. Регулирующие деятельность зарубежных ЧВК "Документ Монтре" 2008 года и Международный кодекс поведения частных военных компаний 2010 года носят рекомендательный характер.
По данным ООН, ежегодный объем экспорта частных военных услуг достигает 100 миллиардов долларов. И в России тысячи военнослужащих с боевым опытом после увольнения в запас предпочли бы хорошо знакомый и легальный "бизнес", с пользой для семьи (в среднем — 200 тысяч рублей в месяц) и государства (упрочение позиций в зонах геополитической турбулентности).
В Думе и правительстве России мало кто сомневается в способности ЧВК эффективно решать боевые задачи без привлечения Минобороны и других силовых структур, но Военная доктрина, другие стратегические документы Генерального штаба ВС РФ совершенно не учитывают инструментарий и потенциал ЧВК. Полагаю, государство слишком долго присматривается к этому инструменту. Между тем, по сути, подразделения ЧВК в Сирии выполняют те же задачи, что и официальная войсковая группировка ВКС и ВМФ.
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* – террористическая группировка, запрещенная в России и ряде других государств.