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Легализуют ли в России частные военные компании после гибели людей в Сирии

© Sputnik/ Evgeniy Biyatov
Колумнисты
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Александр Хроленко
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Военный обозреватель Александр Хроленко специально для Sputnik рассказывает о причинах авиаудара американских самолетов по сирийским ополченцам и объясняет важность принятия закона о частных армиях

После гибели в Сирии в результате авиаудара американской коалиции российских граждан в составе проправительственных воинских формирований, депутаты Госдумы РФ в очередной раз направили кабинету министров законопроект о легализации частных военных компаний (ЧВК).

Обсуждение и согласования в Думе, правительстве и экспертном сообществе продолжаются более пяти лет. Проблема многомерна и касается функций и статуса ЧВК не только в Сирии.

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Любая военная деятельность должна быть регламентирована. Руководитель Комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметили актуальность законодательного регулирования формата ЧВК. К тому же государство по определению отвечает за безопасность и здоровье своих граждан, которые рискуют жизнью в интересах этого государства.

Вроде бы все понимают: ЧВК необходимо интегрировать в правовое поле, синхронизировать с силовыми ведомствами и системой государственных приоритетов. Законопроект определяет задачи и ограничения частных военных компаний, а также социальные гарантии (в России и в других странах). Дьявол кроется в деталях.

Согласно проекту закона, ЧВК может участвовать в военных действиях за рубежом только с разрешения Министерства обороны РФ. Однако другие силовые ведомства также претендуют на руководящую роль и функции контроля, ведь ЧВК — это качественно новое окно возможностей. Очень сложно найти межведомственный компромисс, рационально разделить зоны ответственности.

Кстати, американцы организационно и финансово интегрировали свои ЧВК в каждую из заинтересованных структур (на субподряде), будь то Пентагон, ЦРУ или иная "контора".

Атака в долине Евфрата

По информации Минобороны РФ, причина удара американцев 7 февраля — "несогласованные с командованием российской оперативной группы в населенном пункте Сальхиях разведывательно-поисковые действия сирийских ополченцев". Относительно потерь позиция военного ведомства однозначна: в этот день в сирийской провинции Дейр эз-Зор, в восьми километрах к востоку от согласованной линии предотвращения конфликтов на реке Евфрат, российских военнослужащих не было.

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Кремль и МИД призвали журналистов и общественность не оперировать ошибочными данными о гибели российских граждан. И все же нет дыма без огня. Вероятно, подразделения ЧВК в Сирии действительно оказались в эпицентре событий и понесли потери.

Известны несколько фамилий погибших и раненых, а также исходные обстоятельства. Подобные факты не скроешь, их в режиме реального времени выдает мировая информационная паутина.

В свою очередь министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что "сирийские демократические силы" (которые удерживают позиции на северо-востоке САР) и американские войска вынужденно открыли огонь, отражая атаку со стороны сирийских проправительственных сил на курдский штаб, где якобы находились американские советники.

Самолеты Су-25СМ на территории авиабазы
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Американцы периодически наносят удары по сирийским войскам, если те подходят слишком близко к их позициям. Несоразмерно жесткая реакция 7 февраля объяснима не только границами разделительной зоны и мерами безопасности. Американцы когда-то открыли на правом берегу Евфрата нефтяное месторождение и построили НПЗ Эль-Исба. Затем предприятие национализировал Дамаск, позже — перехватили боевики ИГ*. В конце 2017-го благодарные за военную помощь курды снова вернули (де-факто) завод американцам, которые не намерены возвращать природные богатства законному правительству САР.

На западном берегу Евфрата — проправительственные сирийские формирования. На восточном — курды в составе оппозиционной Дамаску Сирийской свободной армии, которую поддерживает Пентагон. Возможно, в том же районе базируются спящие ячейки ИГ*. Подобные узлы сами собой не развязываются. Обстановка чревата новыми обострениями.

Военнослужащие во время разминирования исторической Цитадели древней крепости Алеппо. Министерство обороны РФ
© Sputnik/ Ministry of defence of the Russian Federation
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Представители Пентагона обычно предупреждают российских коллег о нанесении удара по сирийским войскам (в которых постоянно действуют российские военные советники). Сирийцы и ЧВК могли пойти в атаку 7 февраля без согласования с российским командованием, и штаб группировки РФ ничего не знал об этой локальной операции. Впрочем, даже точная информация о составе колонн противника вряд ли изменила бы характер американского реагирования. Нефть для США — штука сакральная.

Дорогостоящее поле

Сегодня частные военные компании — вне правового поля. Хотя законопроекты о легализации ЧВК вносились в Госдуму четырежды (в 2014-2016 годах). При этом в России предусмотрена уголовная ответственность за наемничество (ст.359 УК РФ).

За рубежом правовые рамки ЧВК также достаточно расплывчаты — это "серая зона" вне механизма Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников 1989 года. Регулирующие деятельность зарубежных ЧВК "Документ Монтре" 2008 года и Международный кодекс поведения частных военных компаний 2010 года носят рекомендательный характер.

Государственный департамент США
© Commons.wikimedia/ AgnosticPreachersKid
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Международное право не защищает суверенитет и независимость государств, на территории которых действуют ЧВК. И все же сегодня в мире существует более 3000 частных военных компаний.

По данным ООН, ежегодный объем экспорта частных военных услуг достигает 100 миллиардов долларов. И в России тысячи военнослужащих с боевым опытом после увольнения в запас предпочли бы хорошо знакомый и легальный "бизнес", с пользой для семьи (в среднем — 200 тысяч рублей в месяц) и государства (упрочение позиций в зонах геополитической турбулентности).

В Думе и правительстве России мало кто сомневается в способности ЧВК эффективно решать боевые задачи без привлечения Минобороны и других силовых структур, но Военная доктрина, другие стратегические документы Генерального штаба ВС РФ совершенно не учитывают инструментарий и потенциал ЧВК. Полагаю, государство слишком долго присматривается к этому инструменту. Между тем, по сути, подразделения ЧВК в Сирии выполняют те же задачи, что и официальная войсковая группировка ВКС и ВМФ.

A view of the Homeland Security Department headquarters in northwest Washington, Friday, June 5, 2015
© AP Photo/ Susan Walsh
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При наличии законодательной базы сотрудников частных компаний можно было бы официально привлекать к участию в контртеррористических операциях за рубежом, к защите суверенитета союзных государств от внешней агрессии, защите газовых и нефтяных месторождений или железных дорог во многих горячих точках планеты (неофициально российские ЧВК там все же присутствуют).

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

* – террористическая группировка, запрещенная в России и ряде других государств.

Теги:
военное сотрудничество, война, Сирия, Россия



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