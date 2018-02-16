Главное за неделю: новые отставки, раздел имущества и запретный знак

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik, Антон Курилкин. Минувшая неделя оказалась богата на кадровые перестановки и нововведения, причем, как светские, так и духовные.
Не справились
Отставка не стала неожиданным известием — еще месяц назад, в подписанном президенте указе "О продовольственной безопасности" глава таможни был предупрежден о возможных санкциях.
Немаловажен и тот факт, что новый начальник таможенной службы — бывший подчиненный нынешнего главы СНБ Ихтиёра Абдуллаева, который до этого как раз занимал пост генпрокурора республики.
Земля — отдельно, вода — отдельно
Бывших главный аграрий и ответственный за рыболовство Зойир Мирзаев сохранил за собой только должность вице-премьера. На пост министра сельского хозяйства назначен председатель Совета фермеров Баходир Юсупов, а водные ресурсы теперь будет курировать бывший заместитель Мирзаева — Шавкат Хамроев.
Стоп кадр!
Теперь туристам, посещающим Узбекистан, будет проще запечатлеть красоты и обычную жизнь граждан этой страны. Для удобства гостей и продвижения туристического потенциала республики сняты ограничения на фотосъемку большинства общественных и административных объектов, включая метро. Чтобы турист не гадал, можно ли снимать то или иное здание, в Узбекистане появятся соответствующие знаки.
Помимо отмеченных такими знаками объектов нельзя будет фотографировать военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов при исполнении ими служебных обязанностей, вооружения, военной техники, а также оперативной и служебно-боевой деятельности подразделений МВД, МЧС, Минобороны, СНБ и Национальной гвардии.
Не очень понятно, что будет и с нарушителями — пока что в документе содержится обтекающая формулировка про "нести ответственность в порядке, установленном законодательством".
Свои запреты наложило и управление мусульман Узбекистана — оно запретило использовать искусственное оплодотворение неженатым парам. Запрет коснулся только верующих.
Эта мера призвана не допустить злоупотреблений при зачатии ребенка таким способом и тем самым сохранить традиционную семью.