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Девушка с фотоаппаратом

Главное за неделю: новые отставки, раздел имущества и запретный знак

© pixabay
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Антон Курилкин
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Кадровые перестановки, фетва об оплодотворении и запрет на фотосъемку для туристов – об этих и других главных новостях недели читайте в традиционном обзоре Sputnik Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik, Антон Курилкин. Минувшая неделя оказалась богата на кадровые перестановки и нововведения, причем, как светские, так и духовные.

Не справились

Пустое кресло
Spuntik / Владимир Федоренко
Глава таможенного комитета Узбекистана лишился должности
Глава таможенного комитета Узбекистана Муиджон Тохирий был снят со своего поста во вторник. На его место назначен бывший заместителя генерального прокурора Муроджон Азимов.

Отставка не стала неожиданным известием — еще месяц назад, в подписанном президенте указе "О продовольственной безопасности" глава таможни был предупрежден о возможных санкциях.

Немаловажен и тот факт, что новый начальник таможенной службы — бывший подчиненный нынешнего главы СНБ Ихтиёра Абдуллаева, который до этого как раз занимал пост генпрокурора республики.

Земля — отдельно, вода — отдельно

Подпись документов
Sputnik / Михаил Палинчак
Мирзиёев разделил Министерство сельского и водного хозяйства
Развод в день всех влюбленных произошел в правительственных структурах Узбекистане — указом президента Министерство сельского и водного хозяйство было реорганизовано на два независимых ведомства.

Бывших главный аграрий и ответственный за рыболовство Зойир Мирзаев сохранил за собой только должность вице-премьера. На пост министра сельского хозяйства назначен председатель Совета фермеров Баходир Юсупов, а водные ресурсы теперь будет курировать бывший заместитель Мирзаева — Шавкат Хамроев.

Стоп кадр!

Теперь туристам, посещающим Узбекистан, будет проще запечатлеть красоты и обычную жизнь граждан этой страны. Для удобства гостей и продвижения туристического потенциала республики сняты ограничения на фотосъемку большинства общественных и административных объектов, включая метро. Чтобы турист не гадал, можно ли снимать то или иное здание, в Узбекистане появятся соответствующие знаки.

Помимо отмеченных такими знаками объектов нельзя будет фотографировать военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов при исполнении ими служебных обязанностей, вооружения, военной техники, а также оперативной и служебно-боевой деятельности подразделений МВД, МЧС, Минобороны, СНБ и Национальной гвардии.

Фотограф с камерой в руках
© Flickr/ Damgood AVLien
В Узбекистане появится новый знак, запрещающий фото- и видеосъемку
Правда, сам законопроект вызвал огромное количество вопросов у граждан. Самый главный — а что, если хочешь зафиксировать нарушение милиционером прав гражданина, вымогательство взятки или просто компрометирующее поведение?

Не очень понятно, что будет и с нарушителями — пока что в документе содержится обтекающая формулировка про "нести ответственность в порядке, установленном законодательством".

Свои запреты наложило и управление мусульман Узбекистана — оно запретило использовать искусственное оплодотворение неженатым парам. Запрет коснулся только верующих.

Эта мера призвана не допустить злоупотреблений при зачатии ребенка таким способом и тем самым сохранить традиционную семью.

Теги:
Министерство сельского и водного хозяйства, Управление мусульман Узбекистан, Генпрокуратура Узбекистана, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан, Фотография, Отставки и назначения, Ислам



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