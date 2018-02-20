Как родители зарабатывают на детях

Ребенок еще толком не научился разговаривать, но уже приносит в дом деньги. Кто-то становится звездой соцсетей, другие выступают на сцене, третьи читают на улице стихи. Все это не без участия взрослых.

Колумнист РИА Новости Ирина Халецкая разбиралась, как предприимчивые мамы и папы зарабатывают на детях.

Звезда YouTube

Самый распространенный законный способ заработка на юных талантах — канал на YouTube или аккаунт в Instagram. Особой популярностью пользуются видео, где дети распаковывают различные товары, тестируют игрушки, примеряют одежду, пробуют еду и так далее.

Родители Алисы и Николь из Донецка несколько лет назад открыли два канала для дочерей. Сестры тестируют новые игрушки, ходят по магазинам, лепят из пластилина и просто развлекаются. За рекламу брендов и товаров родителям платят.

Instagram-модель

Кроме того, каналы приносят прибыль благодаря большому числу подписчиков: на двоих у девочек 7,2 миллиона зрителей и более 1,5 миллиарда просмотров. Из Донецка семья перебралась в Лос-Анджелес и продолжает выпускать видеоролики.

В модельном бизнесе дети давно конкурируют со взрослыми, причем весьма успешно. В индустрию моды они попадают, как говорится, с пеленок. Но если раньше нужно было с малых лет ходить в модельные школы и на кастинги, то сегодня достаточно вести профиль в Instagram.

У маленькой модели Анастасии Князевой из Москвы больше миллиона подписчиков. Аккаунтом Насти занимается ее мама Анна. Девочка с огромными глазами — ее визитная карточка — уже успела поработать на разные топовые бренды и приняла участие в нескольких рекламных кампаниях.

Публикация от Anna Knyazeva (@anna_knyazeva_official) Фев 17, 2018 в 7:15 PST

"Друзья и знакомые говорили, что дочь должна обязательно сниматься в рекламе. Дебютировала она в 2,5 года. Когда мы завели аккаунт, были удивлены большому вниманию пользователей к нашему ребенку. Число подписчиков стремительно росло. Фотографии дочки мне присылали из разных уголков мира", — вспоминает Анна.

Мама первоклассницы говорит, что Настя прежде всего ребенок, а не модель, поэтому дело не в заработке. Тем не менее она не скрывает, что у семьи есть виды на серьезные рекламные контракты. Какие именно и сколько за них заплатят — не уточняет.

"Мы участвуем в съемках не так часто, как многим кажется, но не потому, что нет предложений. Просто я не хочу, чтобы Настя уставала. Однако, по-моему, нет ничего плохого в том, что ребенок может заработать себе на игрушку или отдых. Просто во всем должна быть мера. Для Насти это развлечение, а не работа. Ее интересы для нас на первом месте. У Насти любящая семья, много друзей, игрушек, одежды — есть все, что должно быть у обычного ребенка. Она посещает хореографическую школу, занимается английским с репетитором", — рассказывает мама юной модели.

Кому это интересно

Кто же реальная целевая аудитория детского контента? YouTube посещает более миллиарда человек, это треть всех пользователей Интернета.

Научный сотрудник факультета психологии МГУ Александра Долгих считает, что аудитория детских каналов — в первую очередь другие родители. По ее мнению, публикация детского контента объясняется стремлением взрослых продемонстрировать собственные родительские достижения. Вторая причина — потребность в обратной связи.

Однако даже для родителей не все эти ролики интересны. Многие герои не отличаются особыми талантами, шутят не смешно, ведут себя не лучшим образом. Долгих объясняет: мамы и папы чересчур уверены в уникальности своих детей, потому что не могут объективно их оценивать. Желание показать миру, какой их ребенок замечательный, "воспринимается взрослыми через призму собственных переживаний и эмоций от освоения родительской роли".

"Рождение ребенка — само по себе уникальное событие в жизни человека. В первые месяцы дети особенно нуждаются в уходе и заботе, что подразумевает максимальную вовлеченность родителей. На какое-то время воспитание становится основным занятием взрослых, и в результате формируется субъективное отношение к ребенку", — комментирует психолог.

Популярность сгубила

По уже смонтированному и опубликованному видеоролику непонятно, хотел ребенок участвовать в съемках или же его пришлось долго уговаривать, прежде чем он продемонстрировал на камеру нужные эмоции. Популярность никак не сказывается на взаимоотношениях со сверстниками, они зачастую даже не в курсе, что их друг — звезда.

Однако Александра Долгих отмечает: заработок не влияет на психику ребенка ровно до того момента, пока "родители удовлетворяют его потребность в ощущении безопасности и надежной привязанности к маме или папе".

"Если ребенка не принуждают, не применяют физические и психологические насильственные действия, видимых угроз для развития психики нет. Но принуждение может негативно отразиться как на психике, так и на гармоничности детско-родительских отношений", — уверена специалист.

Дети-бродяги

Не всегда заработок на детях выглядит как успешная бизнес-модель. Порой родители выталкивают своих отпрысков на улицы, чтобы те занимались попрошайничеством. В декабре 2017-го в Ростове полицейские задержали женщину, которая в течение двух лет заставляла дочь просить милостыню.

© Sputnik/ Рудольф Алфимов Нужно ли спасать детей из шоколадно-конфетной реки

Отдельной уголовной статьи за попрошайничество в российском законодательстве нет. Однако довольно строго карается вовлечение в попрошайничество по статье 151-й УК РФ. Максимальная санкция — лишение свободы сроком до шести лет. Правда, в законе есть нюанс: точного юридического определения, что такое попрошайничество, не приводится.

Большой общественный резонанс вызвал случай в Москве. В мае 2017-го на Старом Арбате внимание сотрудников полиции привлек 9-летний Оскар. Мальчик читал наизусть Шекспира, а рядом лежала сумка, куда можно было бросать деньги. Полицейские доставили ребенка в отделение, хотя рядом находилась мачеха.

Как позже выяснилось, Оскар не первый раз выходил на улицу и зачитывал классика — с одобрения мачехи и отца. По словам отца, мальчик таким образом избавлялся от комплексов, а не зарабатывал.

Эту историю бурно обсуждали в соцсетях. Комментаторы разделились на два лагеря. Одни считали, что Оскар добровольно читал стихи и как свободный артист просто зарабатывал на своем творчестве. Другие аргументировали иначе: он все-таки несовершеннолетний и попрошайничал на улице, а взрослые вовлекли его в это правонарушение.