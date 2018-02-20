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Детский банк

Как родители зарабатывают на детях

© Sputnik/ Владимир Песня
Колумнисты
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Ирина Халецкая
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Ребенок еще толком не научился разговаривать, но уже приносит в дом деньги. Кто-то становится звездой соцсетей, другие выступают на сцене, третьи читают на улице стихи. Все это не без участия взрослых.

Колумнист РИА Новости Ирина Халецкая разбиралась, как предприимчивые мамы и папы зарабатывают на детях.

Звезда YouTube

Самый распространенный законный способ заработка на юных талантах — канал на YouTube или аккаунт в Instagram. Особой популярностью пользуются видео, где дети распаковывают различные товары, тестируют игрушки, примеряют одежду, пробуют еду и так далее.

Родители Алисы и Николь из Донецка несколько лет назад открыли два канала для дочерей. Сестры тестируют новые игрушки, ходят по магазинам, лепят из пластилина и просто развлекаются. За рекламу брендов и товаров родителям платят.

Кроме того, каналы приносят прибыль благодаря большому числу подписчиков: на двоих у девочек 7,2 миллиона зрителей и более 1,5 миллиарда просмотров. Из Донецка семья перебралась в Лос-Анджелес и продолжает выпускать видеоролики.

Instagram-модель

В модельном бизнесе дети давно конкурируют со взрослыми, причем весьма успешно. В индустрию моды они попадают, как говорится, с пеленок. Но если раньше нужно было с малых лет ходить в модельные школы и на кастинги, то сегодня достаточно вести профиль в Instagram.

У маленькой модели Анастасии Князевой из Москвы больше миллиона подписчиков. Аккаунтом Насти занимается ее мама Анна. Девочка с огромными глазами — ее визитная карточка — уже успела поработать на разные топовые бренды и приняла участие в нескольких рекламных кампаниях.

 

"Друзья и знакомые говорили, что дочь должна обязательно сниматься в рекламе. Дебютировала она в 2,5 года. Когда мы завели аккаунт, были удивлены большому вниманию пользователей к нашему ребенку. Число подписчиков стремительно росло. Фотографии дочки мне присылали из разных уголков мира", — вспоминает Анна.

 

Мама первоклассницы говорит, что Настя прежде всего ребенок, а не модель, поэтому дело не в заработке. Тем не менее она не скрывает, что у семьи есть виды на серьезные рекламные контракты. Какие именно и сколько за них заплатят — не уточняет.

"Мы участвуем в съемках не так часто, как многим кажется, но не потому, что нет предложений. Просто я не хочу, чтобы Настя уставала. Однако, по-моему, нет ничего плохого в том, что ребенок может заработать себе на игрушку или отдых. Просто во всем должна быть мера. Для Насти это развлечение, а не работа. Ее интересы для нас на первом месте. У Насти любящая семья, много друзей, игрушек, одежды — есть все, что должно быть у обычного ребенка. Она посещает хореографическую школу, занимается английским с репетитором", — рассказывает мама юной модели.

Кому это интересно

Кто же реальная целевая аудитория детского контента? YouTube посещает более миллиарда человек, это треть всех пользователей Интернета.

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© Фото из личного архива
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Научный сотрудник факультета психологии МГУ Александра Долгих считает, что аудитория детских каналов — в первую очередь другие родители. По ее мнению, публикация детского контента объясняется стремлением взрослых продемонстрировать собственные родительские достижения. Вторая причина — потребность в обратной связи.

Однако даже для родителей не все эти ролики интересны. Многие герои не отличаются особыми талантами, шутят не смешно, ведут себя не лучшим образом. Долгих объясняет: мамы и папы чересчур уверены в уникальности своих детей, потому что не могут объективно их оценивать. Желание показать миру, какой их ребенок замечательный, "воспринимается взрослыми через призму собственных переживаний и эмоций от освоения родительской роли".

"Рождение ребенка — само по себе уникальное событие в жизни человека. В первые месяцы дети особенно нуждаются в уходе и заботе, что подразумевает максимальную вовлеченность родителей. На какое-то время воспитание становится основным занятием взрослых, и в результате формируется субъективное отношение к ребенку", — комментирует психолог.

Популярность сгубила

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По уже смонтированному и опубликованному видеоролику непонятно, хотел ребенок участвовать в съемках или же его пришлось долго уговаривать, прежде чем он продемонстрировал на камеру нужные эмоции. Популярность никак не сказывается на взаимоотношениях со сверстниками, они зачастую даже не в курсе, что их друг — звезда.

Однако Александра Долгих отмечает: заработок не влияет на психику ребенка ровно до того момента, пока "родители удовлетворяют его потребность в ощущении безопасности и надежной привязанности к маме или папе".

"Если ребенка не принуждают, не применяют физические и психологические насильственные действия, видимых угроз для развития психики нет. Но принуждение может негативно отразиться как на психике, так и на гармоничности детско-родительских отношений", — уверена специалист.

Дети-бродяги

Не всегда заработок на детях выглядит как успешная бизнес-модель. Порой родители выталкивают своих отпрысков на улицы, чтобы те занимались попрошайничеством. В декабре 2017-го в Ростове полицейские задержали женщину, которая в течение двух лет заставляла дочь просить милостыню.

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Отдельной уголовной статьи за попрошайничество в российском законодательстве нет. Однако довольно строго карается вовлечение в попрошайничество по статье 151-й УК РФ. Максимальная санкция — лишение свободы сроком до шести лет. Правда, в законе есть нюанс: точного юридического определения, что такое попрошайничество, не приводится.

Большой общественный резонанс вызвал случай в Москве. В мае 2017-го на Старом Арбате внимание сотрудников полиции привлек 9-летний Оскар. Мальчик читал наизусть Шекспира, а рядом лежала сумка, куда можно было бросать деньги. Полицейские доставили ребенка в отделение, хотя рядом находилась мачеха.

Как позже выяснилось, Оскар не первый раз выходил на улицу и зачитывал классика — с одобрения мачехи и отца. По словам отца, мальчик таким образом избавлялся от комплексов, а не зарабатывал.

Эту историю бурно обсуждали в соцсетях. Комментаторы разделились на два лагеря. Одни считали, что Оскар добровольно читал стихи и как свободный артист просто зарабатывал на своем творчестве. Другие аргументировали иначе: он все-таки несовершеннолетний и попрошайничал на улице, а взрослые вовлекли его в это правонарушение.

Теги:
деньги, родители, дети



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