День защитника Отечества — праздник или дань традициям

Возьму чистый лист и напишу на нем одно слово — "папе". Вырежу гвоздики из цветных кружков, зеленый стебель и красную пятиконечную звезду. Оставлю аппликацию сохнуть на столе…
Я сейчас рискую оказаться под перекрестным огнем критиков. Женщины упрекнут, что негоже поднимать мужской вопрос в стране с тотальным большинством мужчин во власти и что 23 Февраля — лишь очередной день, когда представители сильного пола говорят о своих победах. Мужики же, скорее, обвинят в половой профнепригодности, ведь признаваться в собственных слабостях у нас все еще не принято, пишет Sputnik Кыргызстан.
Man's world — из песни Джеймса Брауна мы запомнили лишь слова о том, что мир принадлежит мужчинам. Тем, среди которых каждый четвертый не доживает до 65 лет, которые в два раза чаще погибают в ДТП и в четыре раза чаще совершают суицид (чем женщины). Среди которых больше безработных, оставшихся без крыши над головой и сидящих за решеткой… Этим ли мужчинам принадлежит мир?
Тихая бомба
Самый большой стыд для мужчины — заговорить о своих проблемах. Мой отец впервые признался, что ему тяжело, только после второго инсульта, когда это стало очевидным и без слов. Точно так же сотни тысяч мужчин от пяти ("мальчики не плачут") до 80 лет ("главное, чтобы дети были здоровы") молчат, загнанные в угол гендерными стереотипами и навязанными с детства социальными установками о долге и обязательствах.
Предоставленные самим себе, мужчины после 30-35 лет невольно "запускают" механизм самоуничтожения в виде алкоголя, курения, депрессий и прочих бед цивилизации. В итоге этой гонки со смертью в девяти случаях из десяти сильный пол расстается с жизнью по медицинским причинам.
День защиты отечественных
Каждый год очередной гражданский активист напоминает, что 23 Февраля — это праздник рабоче-крестьянской Красной армии и пережиток советской эпохи, что никаких побед у молодой и слабой тогда армии быть не могло. Дескать, сам маршал Ворошилов писал, что приурочивание годовщины "носит довольно случайный и труднообъяснимый характер и не совпадает с историческими датами".
Нельзя идти на поводу у таких заявлений. Правда есть, и она в том, что мы отмечаем этот праздник уже ровно 100 лет. Да, мир изменился, выросло новое поколение, которое ничего не знает о Советском Союзе и подвигах красноармейцев, но замечательная традиция поздравлять мужчин осталась.
Просто за выкриками о том, что мужчины богаче, умнее и сильнее, нельзя забывать, что не все они супергерои и альфа-самцы. Простых работяг, замечательных отцов и настоящих защитников родины больше.
Сегодня не важно, что стало причиной возникновения праздника. Важно, что он превратился в добрую и светлую традицию. Есть солдаты, а есть просто защитники семьи, но праздновать 23 Февраля вправе и те, и другие.
Я верю, что накануне этого 23 Февраля на самодельных открытках неумелыми детскими ручками, как и раньше, будет написано "папе"…
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