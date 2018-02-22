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День защитника Отечества — праздник или дань традициям

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Колумнисты
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Жумабек уулу Кубаныч
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Почти на всем постсоветском пространстве отмечается День защитника Отечества. О том, какова история этого праздника, превратился ли он просто в мужской день и что значит в современном мире, порассуждал колумнист Кубаныч Жумабек уулу

Возьму чистый лист и напишу на нем одно слово — "папе". Вырежу гвоздики из цветных кружков, зеленый стебель и красную пятиконечную звезду. Оставлю аппликацию сохнуть на столе…

Я сейчас рискую оказаться под перекрестным огнем критиков. Женщины упрекнут, что негоже поднимать мужской вопрос в стране с тотальным большинством мужчин во власти и что 23 Февраля — лишь очередной день, когда представители сильного пола говорят о своих победах. Мужики же, скорее, обвинят в половой профнепригодности, ведь признаваться в собственных слабостях у нас все еще не принято, пишет Sputnik Кыргызстан.

Празднование дня защитников Родины в Ташкенте
Министерство обороны Узбекистана
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Но мужской праздник — это не дань гендерному балансу, не противовес 8 Марта и уж точно не соревнование по подаркам. Сейчас, когда в СМИ столько скандалов, связанных с насилием в семье и сексуальными домогательствами, когда каждая новость рассматривается под микроскопом и становится достоянием общественности даже в самых дальних уголках страны, очень важно показать, что есть и обратная сторона медали — мужчины, любящие свою работу и отдающие ей все здоровье, мужчины, которые, чтобы прокормить семью, вынуждены быть гастарбайтерами, мужчины, остающиеся один на один со своими проблемами.

Man's world — из песни Джеймса Брауна мы запомнили лишь слова о том, что мир принадлежит мужчинам. Тем, среди которых каждый четвертый не доживает до 65 лет, которые в два раза чаще погибают в ДТП и в четыре раза чаще совершают суицид (чем женщины). Среди которых больше безработных, оставшихся без крыши над головой и сидящих за решеткой… Этим ли мужчинам принадлежит мир?

Тихая бомба

Самый большой стыд для мужчины — заговорить о своих проблемах. Мой отец впервые признался, что ему тяжело, только после второго инсульта, когда это стало очевидным и без слов. Точно так же сотни тысяч мужчин от пяти ("мальчики не плачут") до 80 лет ("главное, чтобы дети были здоровы") молчат, загнанные в угол гендерными стереотипами и навязанными с детства социальными установками о долге и обязательствах.

Праздничный салют в честь защитников Отечества над Поклонной горой
© Ruptly.
Праздничный салют в честь защитников Отечества над Поклонной горой
Молчат о проблемах в школе и университете, о том, что влезают в долги, упускают любовь всей жизни и теряют здоровье. А если мужик вдруг пойдет к врачу-урологу или психологу, засмеют те же, кто молчит о своих проблемах.

Предоставленные самим себе, мужчины после 30-35 лет невольно "запускают" механизм самоуничтожения в виде алкоголя, курения, депрессий и прочих бед цивилизации. В итоге этой гонки со смертью в девяти случаях из десяти сильный пол расстается с жизнью по медицинским причинам.

День защиты отечественных

Каждый год очередной гражданский активист напоминает, что 23 Февраля — это праздник рабоче-крестьянской Красной армии и пережиток советской эпохи, что никаких побед у молодой и слабой тогда армии быть не могло. Дескать, сам маршал Ворошилов писал, что приурочивание годовщины "носит довольно случайный и труднообъяснимый характер и не совпадает с историческими датами".

Нельзя идти на поводу у таких заявлений. Правда есть, и она в том, что мы отмечаем этот праздник уже ровно 100 лет. Да, мир изменился, выросло новое поколение, которое ничего не знает о Советском Союзе и подвигах красноармейцев, но замечательная традиция поздравлять мужчин осталась.

Военная мощь узбекской армии
Военная мощь узбекской армии
А есть ли альтернатива? Мне с трудом верится, что Международный мужской день, придуманный в Тринидад-и-Тобаго и отмечаемый 19 ноября, "приживется" у нас. Думаю, и День отца (по аналогии с Днем матери) тоже имеет мало шансов стать всенародным.

Просто за выкриками о том, что мужчины богаче, умнее и сильнее, нельзя забывать, что не все они супергерои и альфа-самцы. Простых работяг, замечательных отцов и настоящих защитников родины больше.

Сегодня не важно, что стало причиной возникновения праздника. Важно, что он превратился в добрую и светлую традицию. Есть солдаты, а есть просто защитники семьи, но праздновать 23 Февраля вправе и те, и другие.

Я верю, что накануне этого 23 Февраля на самодельных открытках неумелыми детскими ручками, как и раньше, будет написано "папе"…

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Теги:
день защитника Отечества, СССР, СНГ, Узбекистан



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