Почему вам обязательно надо посетить Узбекистан

Почему страна должна войти в список самых желанных мест для путешествий и какие новые туристические направления существуют сегодня в стране, разбирались корреспонденты Spitnik Узбекистан

В Санкт-Петербурге проходит туристическая ярмарка под названием "Загадка Шелкового пути", где наряду с представителями более чем 50 местных туристических компаний участвуют три туроператора из Узбекистана.

Что же может предложить сегодня Узбекистан туристам?

Щедрость души

Одна из важных причин посетить Узбекистан — его народ. Гостеприимство и щедрость души испокон веков остаются визитной карточкой, главной отличительной чертой нации.

Чем дольше вы будете путешествовать по стране, тем приятнее будет ваше общение с местными жителями. Гостей в стране любят, им всегда рады. И не удивляйтесь, если даже незнакомый человек пригласит вас к щедро убранному дастархану и предложит пиалу чая.

© Sputnik/ Сергей Гунеев Чайхана в Самарканде

Особое внимание в стране уделяют безопасности гостей и разрешению всех возникающих у них проблем. До 1 марта 2018 года в республике появится специальный колл-центр под управлением частной компании для оказания оперативной помощи туристам с единым коротким общереспубликанским телефонным номером.

А специальные патрули, отвечающие за безопасность туристов, сделают страну идеальной для самостоятельного путешествия.

Три жемчужины Узбекистана: Ташкент, Самарканд и Бухара

Столица Узбекистана — один из самых интересных городов мира: такое смешение различных культур, религий, рас и народов нужно еще поискать. Сколько бы дней вы ни провели в Ташкенте, вы каждый раз будете открывать какие-то новые стороны его жизни.

Если вы все-таки захотите отдохнуть от суеты мегаполиса, то обратите свой взор на Самарканд. Это второй по величине город страны, который в свое время столицей своей империи избрал великий Тамерлан. Здесь настоящий рай для любителей истории, которые по достоинству оценят древние улицы, величественные мечети, экзотические рынки.

© Sputnik/ Георгий Зельма Город Самарканд. Вид на площадь Регистан

Можно также отправиться в благословенную Бухару — колыбель многих талантливых ученых, мыслителей, поэтов. Сегодня доподлинно известно, что Бухара была заселена еще до нашей эры. Какие только завоеватели не дрались за эту "Удачную местность", а именно так переводится с согдийского языка слово Buxoro. Немудрено, ведь город занимал весьма удачную позицию Бухарского оазиса, через который проходил Великий шелковый путь.

Узбекская Швейцария

На реке Санзар, к юго-западу от Ташкента и в 90 км к северо-востоку от Самарканда, расположен удивительный район, настоящий оазис — город Джизак.

Джизак называют "узбекской Швейцарией". Все потому, что здесь располагаются отличная зона отдыха "Заамин" и уникальный заповедник, созданный еще в 1926 году. Вместе парк и заповедник составляют почти 20 гектаров.

Природа в этом районе прекрасна. Раскидистые деревья, многолетние высокие арчи завораживают своей красотой. Многие деревья произрастают здесь на протяжении сотен лет. Также сохранились и редкие реликтовые можжевельники, которым почти 2000 лет.

Горнолыжные курорты и медицинский туризм

Горные районы республики, в частности, на Чимгане и Бельдерсае, в разное время года позволяют заняться как лыжным спортом, пешим горным туризмом, так и альпинизмом, скалолазанием. При этом маршруты по этим местам имеют различные категории трудности.

Если погода позволяет, кататься в горах Узбекистана можно до конца марта. На горнолыжных трассах работают профессиональные инструкторы с многолетним стажем.

Азамат Айтбаев Чимган — в пятерке лучших зимних курортов в СНГ

На данный момент в Узбекистане есть три освоенные горнолыжные базы: Бельдерсай, Чимган, Янгиабад. Трассы на Чимгане самые простые, они больше подходят для новичков и для оттачивания техники у спортсменов. На спусках Бельдерсая бывает непросто даже опытным лыжникам.

В Узбекистане также разработаны и внедрены международные стандарты диагностики и лечения по каждому из направлению болезней и ведется постоянный контроль за соблюдением СанПиН.

Высокий уровень подготовки врачей и обслуживание с внедрением вековых традиций восточной медицины и, конечно, цены, которые ниже, чем в других странах с аналогичным уровнем развития, способны сделать Узбекистан привлекательным для медицинских туристов.

Экотуризм

Экзотическая природа Узбекистана с ее бескрайними пустынями, массивными горными цепями, бесчисленными реками, озерами, водохранилищами, заповедниками, а также огромным разнообразием животного и растительного мира привлекает туристов со всех уголков света.

В путешествии по стране вам представится возможность посетить национальные заповедники, такие, как Зааминский заповедник, Зарафшанский заповедник, экоцентр Джейран и другие экологически чистые зоны, где можно увидеть эндемических представителей флоры и фауны, занесенных в Красную книгу.

Лувр в пустыне

Коллекция музея имени Савицкого насчитывает свыше 90 тысяч экспонатов. В просторных залах можно полюбоваться работами мастеров, которых нет ни в других музеях мира, ни в частных собраниях.

Facebook/UN Uzbekistan Антониу Гутерреш оценил уникальную коллекцию музея Савицкого

Даже всемирно известные Русский музей в Санкт-Петербурге и Третьяковская галерея в Москве признают, что им есть чему позавидовать в Нукусском музее. По оценкам специалистов и мировой прессы, коллекция Государственного музея Республики Каракалпакстан имени И. В. Савицкого является лучшим художественным собранием Азиатского региона, обладает второй в мире по значимости и объему коллекцией произведений русского авангарда.

Английская газета Guardian назвала его одним из прекраснейших музеев мира. Аналогичную оценку музею дали Альберт Гор и Жак Ширак. Коллекциями, хранящимися в музее, любовались нынешние и бывшие послы многих ведущих держав мира — Великобритании, Франции, Германии, Японии, а также советники и атташе по культуре этих стран, представители ЮНЕСКО, США.

Транспортное обеспечение

Посещающие Узбекистан туристы имеют возможность добираться до достопримечательностей республики посредством железнодорожного, авиа- и автотранспорта. Так, помимо обычных и скоростных составов, ежедневно курсируют в Самарканд и Бухару высокоскоростные поезда "Афросиаб", которые развивают скорость около 230 км в час и доставят вас от Ташкента до Самарканда за два часа.

Также в республике уже скоро будут доступны сервисы аренды автомобилей — в Ташкенте, Самарканде, Бухаре, Хиве.

Прокат автомобилей предполагает сдачу автомобиля без водителя на определенный период времени (от нескольких часов до нескольких месяцев). Для оформления аренды помимо паспорта иностранным гражданам потребуется водительское удостоверение международного образца.

Граждане Узбекистана и иностранные туристы смогут брать в прокат автомобиль сроком до 30 дней без нотариального оформления и регистрации в органах внутренних дел.

Полет на воздушном шаре

Полет на аэростате над древним городом Бухарой теперь стал доступен для всех: молодых и зрелых, новичков и опытных воздухоплавателей.

Туристы с высоты около 100 метров смогут обозревать просторы древнего города на протяжении получаса. Это возможность сделать уникальные снимки и просто приятно провести время.

Божественное озеро

Айдаркуль — одно из красивейших мест в Узбекистане — бирюзовое море в бескрайних кызылкумских песках.

Раcположено это чудо природы в северо-восточной части Узбекистана, в 50 километрах от города Нурат. Озеро находится в почти безлюдной местности, окрестности населяют всего 345 семей.

Конечно, самое захватывающее приключение на Айдаркуле — это рыбалка. И именно за этим сюда устремляются сотни туристов со всех концов страны. Снасти для спортивного лова туристы обычно привозят с собой, но при желании их можно арендовать на месте.

Размещение гостей возможно в юртовом лагере "Айдар", который находится в шести километрах от берега. Лагерь состоит из восьми традиционных юрт кочевников. Стилизованный под старину, он имеет все необходимые бытовые условия от электричества до стационарного санитарно-гигиенического комплекса и столовой.

Кроме отдыха на чистых многокилометровых пляжах с восхитительно мягким песком, можно интересно и познавательно провести досуг. Много приключений сулит путешествие на двугорбом великане-верблюде по окрестностям лагеря. А посещение галереи древнего наскального рисунка в ущелье Сармыш, находящейся под охраной ЮНЕСКО, не оставит равнодушным никого.

Среднеазиатская Мекка

Узбекистан, как часть Центральной Азии, имеет на своей территории множество религиозных памятников и святых мест. Их история насчитывает более 3000 лет, начинаясь с древних монументов уникальной зороастрийской религии.

Например, в Ташкенте вы побываете в религиозном центре Хаст-Имам и увидите подлинник Корана халифа Османа VII века.

Бухару называют священной за то, что здесь находится небывалое количество мечетей и усыпальниц мусульманских святых.

Важнейшей мусульманской святыней Узбекистана является мемориальный комплекс Ходжи Бахауддина Накшбанди, который считается среднеазиатской Меккой. Каждый уважающий себя мусульманин знает и почитает имя Бахауддина Накшбанди. Великий богослов XIV века, основатель суфийского ордена Накшбанди был духовным наставником Амира Темура и совершал хадж в Мекку 32 раза. Он призывал людей быть скромными, отвергал роскошь.

Захоронен великий богослов в 12 км от Бухары в местечке Касри Орифон. В мавзолей святого Бахауддина приезжают верующие из разных мусульманских стран, чтобы попросить исполнения желаний и отпущения грехов. Считается, что молитвы из святого места до Аллаха доходят лучше всего… А три пеших похода из Бухары до некрополя "засчитываются" как один хадж.

Внутри стен мавзолея лежит поваленная древняя шелковица, которая, по преданию, выросла из посоха Бахауддина. Считается, если пролезть под ней, желание обязательно сбудется

Туристам на заметку

Сейчас в Узбекистане делается все, чтобы у туристов остались самые теплые воспоминания от пребывания в стране. С этой целью начат процесс реформирования туристической инфраструктуры.

В первых числах февраля 2018 года президент страны подписал указ "О дополнительных организационных мерах по созданию благоприятных условий для развития туристского потенциала Республики Узбекистан". Документом предусматривается введение с 10 февраля безвизового режима сроком на 30 дней для граждан Израиля, Индонезии, Республики Корея, Малайзии, Сингапура, Турции и Японии. Тем самым общее количество стран, для граждан которых будет действовать безвизовый режим, достигнет 16.

В настоящее время безвизовым режимом пользуются граждане девяти стран: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Молдовы, России, Украины и Кыргызстана (до 60 дней).

© Sputnik/ Вадим Жернов Узбекистан в мае начнет выдавать краткосрочные визы для иностранцев

Указом также предусмотрен ввод с 10 февраля упрощенного порядка оформления туристских виз для 39 стран, предусматривающего отмену требования предоставления в МИД туристского ваучера или обращения приглашающего юридического или физического лица в Узбекистане и оформление визы в течение двух рабочих дней, не считая дня приема документов.

В настоящий момент упрощенный порядок оформления туристических виз в течение двух дней действует для граждан одиннадцати стран Европы, Малайзии, Таиланда, Турции и Японии. Безвизовый режим установлен Узбекистаном со странами СНГ (кроме Таджикистана) и Грузией.

В Узбекистане с 1 мая 2018 года начнут выдавать въездные краткосрочные визы по прибытии иностранным пассажирам, следующим транзитом, сроком на 72 часа. При этом предусмотрен порядок их краткосрочного выхода за пределы пограничной зоны аэропорта для ознакомительного тура по утвержденным туристским программам.

© Flickr/ Dan Lundberg Туризм с улыбчивым лицом, или Новое узбекское гостеприимство

В стране уже к концу лета этого года планируется запустить систему выдачи электронных виз (E-Visa). Электронная виза позволит отойти от устаревшей процедуры с отстаиванием очередей в посольстве. Теперь путешественники смогут подать все документы и анкеты через интернет и в короткие сроки получить положительный или отрицательный ответ.

Выдача E-Visa иностранным гражданам будет осуществляться в аэропортах страны на основании их письменных заявлений, поданных в процессе оформления документов. Все платежи при получении электронной визы можно будет произвести при помощи международных платежных систем Visa и MasterCard.

Национальный авиаперевозчик расширит географию полетов. В частности, планируется установить прямое воздушное сообщение со странами Скандинавии, БЕНИЛЮКС, Юго-Восточной Азии и Польшей.

Примечательно, что Узбекистан включен в список самых надежных и безопасных стран для американских туристов. Этот вывод содержится в рекомендации Госдепа США от 10 января. Присвоенный Узбекистану первый уровень означает самые низкие из возможных рисков при посещении страны.

Все это, безусловно, свидетельствует о том, что Узбекистан в ближайшем будущем войдет в число стран, которые наиболее привлекательны для туристов.