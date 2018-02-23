Есть такая профессия — Родину защищать: 100-летие Красной Армии

Много грозных событий произошло за минувшее столетие, изменилась политическая карта мира, но военнослужащие большинства стран СНГ до сего дня считают себя преемниками боевого духа, традиций Красной и Советской армии. А мощное вооружение и высокая боеспособность национальной армии — по-прежнему остаются признаками сильной и развитой государственности.
Узбекистан
Укрепление оборонного потенциала страны стало одним из приоритетных направлений Стратегии действий по дальнейшему развитию Узбекистана. На основе стратегии в 2017 году проведены масштабные преобразования в области военного строительства. Кардинально пересмотрены структура и задачи военных округов. Приоритетом стала боевая подготовка.
Перестраивается система управления родами и видами войск. Создается новая организационно-штатная структура, меняются состав и дислокация частей. На главных операционных направлениях появились мобильные боевые подразделения. Общая численность ВС Узбекистана составляет около 60 тысяч человек.
Оборонная доктрина республики носит оборонительный характер и определяет курс на конструктивное и эффективное военно-политическое взаимодействие с соседями.
Для ускорения модернизации армии и создания собственного оборонно-промышленного комплекса (ОПК) президент Шавкат Мирзиёев намерен широко привлекать зарубежную помощь. Активно развивается взаимодействие с зарубежными партнерами — реализуются 13 "дорожных карт" военно-технического сотрудничества (ВТС).
Четверть века назад кадровая ситуация в узбекской армии была сложной. Разделение Советского Союза привело к массовому оттоку значительной части офицеров. В начале 1990-х местные военные кадры составляли 0,6% от общего числа в республике, и Генштабу пришлось заново создавать систему подготовки офицерского состава (на основе опыта советского военного строительства). Со временем появились новые военные вузы, и Академия вооруженных сил Узбекистана, которая отвечает за подготовку высшего командного состава, координирует разработку стратегий и доктрин.
Служенье воинское свято
В праздничный период базовое хранилище боевых традиций Российской Империи и СССР — Министерство обороны РФ — проведет во всех военных округах и на флотах более сотни торжественных мероприятий, посвященных 100-летию Красной армии.
В преддверии Дня защитника Отечества на официальном сайте Минобороны опубликованы исторические документы, отражающие события вековой истории вооруженных сил. Редкие документы и хроники создания Красной Армии демонстрируются также в Центральном музее Вооруженных Сил, Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи, Центральном музее бронетанкового вооружения и техники, Центральном музее Великой Отечественной войны. Документы позволят ощутить дыхание истории…
В канун революции в войсках старой, императорской армии накопилась морально-психологическая усталость от войны, наблюдалось снижение боевого духа и дисциплины. Временное правительство и революционеры-февралисты добивали Русскую армию «демократизацией» и «либерализацией». К весне 1918 года в армейских рядах оставалось около 200 тысяч человек, а большинство фронтовиков Первой мировой оставили службу, ссылаясь на ленинский Декрет о мире. Разрушались единая военная структура и система управления. Однако никто не снимал задачу защиты страны от внешних врагов.
Красной Армии, а 29 января (11 февраля) — Рабоче-Крестьянского Красного Флота. На военное строительство выделили 20 млн рублей. Руководящий аппарат создавали на основе старого военного министерства. Боевым ядром новой армии стали отряды революционных солдат и матросов из состава старой армии.
Изначально Красная армия создавалась по теории Маркса и Ленина, а также по примеру белогвардейских формирований — на добровольной основе ("всеобщее вооружение народа"), но этот принцип оказался несостоятельным. И вскоре перешли к призыву — всеобщей мобилизации мужчин от 18 до 40 лет. Как и прежде, командиров стали назначать, а не выбирать на митингах.
18 февраля 1918 года австро-германские войска (около 50 дивизий), нарушив перемирие, начали наступление во всей полосе от Балтики до Черного моря. Ранее в Закавказье началось наступление турецкой армии. В связи с чрезвычайной обстановкой на фронтах большевики привлекли на службу генералов и офицеров старой армии (всего за годы гражданской войны — 75 тысяч человек). Кстати, из 150-тысячного корпуса офицеров Российской Империи в Белой армии оказались только 35 тысяч человек. Тактика войск определялась наследием Русской армии, политическими, географическими и экономическими условиями района боевых действий, а также отражала индивидуальные черты командиров. Успехи молодой Красной Армии во многом объясняла преемственность.
Там и состоялось первое испытание Красной Армии, которая в бою с австро-германскими войсками 23 февраля остановила наступление противника. Через восемь месяцев, в ноябре 1918 года Австро-Венгрия и Германия капитулировали в Первой мировой войне. А гражданская война продолжалась.
К исходу 1920 года РККА насчитывала 5 млн человек, но в связи с нехваткой вооружения, обмундирования и снаряжения боевой состав армии не превышал 700 тысяч человек (22 армии, 174 дивизии, 61 авиаотряд, артиллерийские части). В Советской России появилась новая мощная армия. Ведущие державы Запада и Востока вынуждены были вывести оккупационные войска.
За годы гражданской войны шесть военных академий и 150 курсов подготовили из рабочих и крестьян 60 тысяч командиров всех специальностей. Их обучали специалисты старой, императорской армии. Для победы над врагом марксизма и революционного духа оказалось недостаточно.
В феврале 1946 года Красная армия была преобразована в Советскую армию, которая действовала до 1992 года, и не исчезла бесследно. История продолжается. Служенье воинское свято, боевые традиции остаются в наследство и на части не делятся.