Есть такая профессия — Родину защищать: 100-летие Красной Армии

Днем рождения Красной армии считается 23 февраля 1918 года. Сто лет назад в этот день под Псковом и Нарвой вновь сформированные войсковые части остановили австро-германских захватчиков, которые продвигались вглубь России.

Много грозных событий произошло за минувшее столетие, изменилась политическая карта мира, но военнослужащие большинства стран СНГ до сего дня считают себя преемниками боевого духа, традиций Красной и Советской армии. А мощное вооружение и высокая боеспособность национальной армии — по-прежнему остаются признаками сильной и развитой государственности.

Узбекистан

Министерство обороны Узбекистана Хочешь мира — готовься: как узбекская армия стала сильнейшей в ЦА

Сегодня Армия Узбекистана считается сильнейшей в Центральной Азии, и с 2015 года удерживает этот статус на 48-й позиции мирового рейтинга (с большим отрывом от соседей по региону). И планирует наращивать военную мощь. Расходы Узбекистана на оборону в 2018 году составят до 4% ВВП и более 1,4 миллиарда долларов.

Укрепление оборонного потенциала страны стало одним из приоритетных направлений Стратегии действий по дальнейшему развитию Узбекистана. На основе стратегии в 2017 году проведены масштабные преобразования в области военного строительства. Кардинально пересмотрены структура и задачи военных округов. Приоритетом стала боевая подготовка.

Перестраивается система управления родами и видами войск. Создается новая организационно-штатная структура, меняются состав и дислокация частей. На главных операционных направлениях появились мобильные боевые подразделения. Общая численность ВС Узбекистана составляет около 60 тысяч человек.

Оборонная доктрина республики носит оборонительный характер и определяет курс на конструктивное и эффективное военно-политическое взаимодействие с соседями.

Для ускорения модернизации армии и создания собственного оборонно-промышленного комплекса (ОПК) президент Шавкат Мирзиёев намерен широко привлекать зарубежную помощь. Активно развивается взаимодействие с зарубежными партнерами — реализуются 13 "дорожных карт" военно-технического сотрудничества (ВТС).

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Высококвалифицированные кадры снимают многие проблемы национальной безопасности. С учетом переоснащения войск современным вооружением особое внимание в республике уделено подготовке профессиональных офицеров, владеющих современными технологиями боевых действий и иностранными языками (включая русский). Люди — основа оборонного потенциала страны.

Четверть века назад кадровая ситуация в узбекской армии была сложной. Разделение Советского Союза привело к массовому оттоку значительной части офицеров. В начале 1990-х местные военные кадры составляли 0,6% от общего числа в республике, и Генштабу пришлось заново создавать систему подготовки офицерского состава (на основе опыта советского военного строительства). Со временем появились новые военные вузы, и Академия вооруженных сил Узбекистана, которая отвечает за подготовку высшего командного состава, координирует разработку стратегий и доктрин.

Служенье воинское свято

В праздничный период базовое хранилище боевых традиций Российской Империи и СССР — Министерство обороны РФ — проведет во всех военных округах и на флотах более сотни торжественных мероприятий, посвященных 100-летию Красной армии.

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Состоятся масштабные реконструкции различных сражений в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке. Так, зрители увидят, как проходили бои под Псковом и Нарвой в феврале 1918 года, на Халхин-Голе в августе 1939 года, и на других фронтах.

В преддверии Дня защитника Отечества на официальном сайте Минобороны опубликованы исторические документы, отражающие события вековой истории вооруженных сил. Редкие документы и хроники создания Красной Армии демонстрируются также в Центральном музее Вооруженных Сил, Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи, Центральном музее бронетанкового вооружения и техники, Центральном музее Великой Отечественной войны. Документы позволят ощутить дыхание истории…

В канун революции в войсках старой, императорской армии накопилась морально-психологическая усталость от войны, наблюдалось снижение боевого духа и дисциплины. Временное правительство и революционеры-февралисты добивали Русскую армию «демократизацией» и «либерализацией». К весне 1918 года в армейских рядах оставалось около 200 тысяч человек, а большинство фронтовиков Первой мировой оставили службу, ссылаясь на ленинский Декрет о мире. Разрушались единая военная структура и система управления. Однако никто не снимал задачу защиты страны от внешних врагов.

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В декабре 1917 года была сформирована Военная коллегия (преимущественно специалисты старой армии), выделены деньги на концепцию организации и управления рабоче-крестьянских вооруженных сил. Наработки утвердил в январе 1918 года III Всероссийский съезд Советов. 15 (28) января 1918 года издан декрет о создании Рабоче-Крестьянской

Красной Армии, а 29 января (11 февраля) — Рабоче-Крестьянского Красного Флота. На военное строительство выделили 20 млн рублей. Руководящий аппарат создавали на основе старого военного министерства. Боевым ядром новой армии стали отряды революционных солдат и матросов из состава старой армии.

Изначально Красная армия создавалась по теории Маркса и Ленина, а также по примеру белогвардейских формирований — на добровольной основе ("всеобщее вооружение народа"), но этот принцип оказался несостоятельным. И вскоре перешли к призыву — всеобщей мобилизации мужчин от 18 до 40 лет. Как и прежде, командиров стали назначать, а не выбирать на митингах.

18 февраля 1918 года австро-германские войска (около 50 дивизий), нарушив перемирие, начали наступление во всей полосе от Балтики до Черного моря. Ранее в Закавказье началось наступление турецкой армии. В связи с чрезвычайной обстановкой на фронтах большевики привлекли на службу генералов и офицеров старой армии (всего за годы гражданской войны — 75 тысяч человек). Кстати, из 150-тысячного корпуса офицеров Российской Империи в Белой армии оказались только 35 тысяч человек. Тактика войск определялась наследием Русской армии, политическими, географическими и экономическими условиями района боевых действий, а также отражала индивидуальные черты командиров. Успехи молодой Красной Армии во многом объясняла преемственность.

В Петрограде к середине февраля 1918 года из петроградских рабочих и солдат сформировали "Первый корпус РККА" в составе трех рот по 200 человек. За первые две недели численность корпуса довели до 15 тысяч человек. Эти силы и отправили на фронт — под Псков, Нарву, Витебск.

Там и состоялось первое испытание Красной Армии, которая в бою с австро-германскими войсками 23 февраля остановила наступление противника. Через восемь месяцев, в ноябре 1918 года Австро-Венгрия и Германия капитулировали в Первой мировой войне. А гражданская война продолжалась.

К исходу 1920 года РККА насчитывала 5 млн человек, но в связи с нехваткой вооружения, обмундирования и снаряжения боевой состав армии не превышал 700 тысяч человек (22 армии, 174 дивизии, 61 авиаотряд, артиллерийские части). В Советской России появилась новая мощная армия. Ведущие державы Запада и Востока вынуждены были вывести оккупационные войска.

За годы гражданской войны шесть военных академий и 150 курсов подготовили из рабочих и крестьян 60 тысяч командиров всех специальностей. Их обучали специалисты старой, императорской армии. Для победы над врагом марксизма и революционного духа оказалось недостаточно.

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Красная Армия прошла через множество войн: Гражданскую, Советско-польскую, Советско-финскую, два афганских похода, конфликты в Прибалтике и Средней Азии, бои на озере Хасан и у реки Халхин-Гол. Красноармейцы участвовали в Гражданской войне в Испании. РККА пришлось испытать равный войне период сталинских репрессий. Великий подвиг совершила Красная армия в годы Великой Отечественной.

В феврале 1946 года Красная армия была преобразована в Советскую армию, которая действовала до 1992 года, и не исчезла бесследно. История продолжается. Служенье воинское свято, боевые традиции остаются в наследство и на части не делятся.