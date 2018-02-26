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Жители Алеппо после вывода боевиков и членов их семей из восточного Алеппо

Почему все страны поддержали псевдоперемирие в Сирии

© Sputnik/ Михаил Алаеддин
Колумнисты
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Геворг Мирзаян
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На заседании Совета Безопасности ООН 24 февраля все участники единогласно одобрили резолюцию 2401, целью которой была приостановка боевых действий в Сирии на 30 дней. Почему же огонь не утихает до сих пор, разбирался Геворг Мирзаян

ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. В культовом фильме "Трасса 60" есть эпизод с судом в городе адвокатов. Местные законники, которым нужно зарабатывать на жизнь, устраивают фейковые судебные процессы над приезжими. Обвинения заведомо ложны, и все присутствующие в зале заседаний суда об этом знают.

Самолет Т-50 во время выступления
© Sputnik/ Михаил Воскресенский
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Примерно то же самое произошло на заседании Совета Безопасности ООН 24 февраля. Все участники высокого собрания единогласно проголосовали за резолюцию 2401, целью которой была приостановка боевых действий в Сирии на 30 дней. И при этом все понимали, что резолюция выполняться не будет. Ибо никого ни к чему на деле не обязывает.

Авторами документа выступили Кувейт и Швеция. Сокрушаясь о множестве невинных мирных жителей, страдающих от продолжения боев, делегации двух стран призвали к объявлению на территории Сирии гуманитарного перемирия, которое вступало бы в действие через 72 часа после принятия резолюции. В частности, это перемирие должно было остановить сирийскую операцию в Восточной Гуте — расположенном возле Дамаска районе, из которого боевики в нарушение ранее достигнутого соглашения о деэскалации регулярно обстреливают сирийскую столицу. Сейчас армия всерьез взялась за Гуту. По торопливо предоставленным лондонской "Сирийской обсерваторией по правам человека" "данным", в ходе российско-сирийских бомбежек района погибло уже 500 человек.

Против проекта резолюции выступила Россия. Москва пригрозила наложить на него вето, поскольку справедливо рассматривала документ как потворство боевикам и террористам, которых армия Асада должна оставить в покое в обмен на то, что они дадут честное бандитское слово сделать то же самое. В результате резолюция хоть и была принята, однако российским дипломатам удалось ее выхолостить — например, путем исключения требования о 72-часовом сроке для введения перемирия.

Сирия до и после начала боевых действий
© RIA Novosti.
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Вместо "продавливавшейся западными членами Совета директивной, а потому нереалистичной схемы установления перемирия" документ "побуждает именно стороны конфликта к скорейшему прекращению боевых действий, выполнению ранее согласованных договоренностей на этот счет и переговорной работе по общей деэскалации и установлению гуманитарных пауз на всей территории страны", — говорится в заявлении МИД России.

"Понятно, что по предписаниям из Нью-Йорка без конкретных договоренностей между враждующими сирийскими сторонами прекращение огня не наступает", — пояснили дипломаты разницу между двумя вариантами документа. Собственно, Сирия, Россия и Иран готовы разговаривать с боевиками, но лишь при условии, что достигнутые соглашения будут соблюдаться. Таких гарантий боевики в Гуте им дать не могут.

Эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин
© Foto: РИСИ ТВ
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Еще одним важным для Дамаска моментом принятого документа были прописанные в нем исключения. Так, резолюция требует немедленной приостановки боевых действий, однако только в том случае, если эти действия не ведутся против "Нусры"*, ИГ*, "Аль-Каиды"* и аффилированных с ними структур. В Восточной Гуте, как известно, есть местный филиал "Нусры"*, а все местные банды, которые ей помогают (то есть по факту почти все местные банды), можно записать в ее подельники. И Россия четко заявила, что продолжит борьбу против ИГ*, "Нусры"* и связанных с ними организаций, "несмотря на попытки определенных внешних игроков задействовать террористический интернационал и сращивающиеся с ним отряды оппозиционных боевиков для реализации все еще вынашиваемых планов по свержению законных властей Сирийской Арабской Республики и расчленению страны".

Именно поэтому военные столкновения в Восточной Гуте продолжились. "Режим Асада и его союзники начали самый интенсивный обстрел Гуты с разных направлений уже по прошествии нескольких часов после принятия резолюции и тем самым продемонстрировали отсутствие уважения к Совету Безопасности ООН", — пишет The Washington Post. Однако возмущение возмущением, а успех налицо — сирийские войска уже освободили часть анклава и продолжают успешно перемалывать боевиков.

Дети, получившие первую гуманитарную помощь, в восточном квартале Алеппо
© Sputnik/ Mikhail Alaeddin
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Любопытно, что "перемирие" проигнорировали не только Россия с Сирией, но и американские союзники. Так, Анкара поддержала резолюцию, но сразу же заявила, что решение Совбеза не распространяется на сирийский Африн, где турки давят курдов. "Не может быть и речи о том, что решение СБ ООН повлияет на операцию "Оливковая ветвь", так как она проводится против террористов", — заявил вице-премьер Турции Бекир Боздаг. И его абсолютно не смутил тот факт, что в резолюции нет даже намека на вывод курдских ополчений (которых террористами признают только турки) из числа участников перемирия.

Однако к туркам претензий у Запада нет, а к Асаду есть. Запад, собственно, ожидал подобного поведения со стороны сирийской армии — еще в момент подписания резолюции постпред США при ООН Никки Хейли уже "крайне скептически" расценила вероятность того, что сирийские власти будут резолюцию соблюдать. Именно поэтому западные СМИ тут же обратились к уже готовым методичкам (апробированным в ходе освобождения Алеппо). Вновь замелькали кадры разрушений Гуты, страдающие дети, героические артисты постановочного кино из "Белых касок" (особо удаются им трюки с живыми трупами, регулярно перебегающими под новые камеры). И естественно, западные и заливные СМИ принялись шельмовать Россию, которая якобы должна нести единоличную ответственность за срыв перемирия (с Асада-то, пишут они, взятки гладки, ведь ему на свою репутацию в мире наплевать, а вот Россия на что-то претендует).

Военнослужащие во время разминирования исторической Цитадели древней крепости Алеппо. Министерство обороны РФ
© Sputnik/ Ministry of defence of the Russian Federation
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Газеты и политологи привычно предупреждают, что продолжение военных действий серьезно ударит по международному престижу Москвы. В общем, повторяется история с Алеппо — военная операция по освобождению Восточной Гуты будет сопровождаться колоссальной медиаистерикой. Которая резко закончится в случае освобождения Гуты — ведь тогда придется писать о другом, о позитивном. "В ответ на опасения того, что Восточная Гута станет вторым Алеппо, мы приглашаем посетить сегодня Алеппо и посмотреть, как миллионы людей ведут нормальную жизнь после его освобождения от терроризма", — говорит посол Сирии при ООН Башар аль-Джафари.

Собственно, к такой медиареакции Россия привыкла и ничего опасного в ней не видит. Правда, Никки Хейли уже заявила, что в ответ на очередное "применение химического оружия" Вашингтон может атаковать сирийскую армию. В Кремле уже предупредили о недопустимости подобных действий. "Мы не допустим произвольной интерпретации только что принятой резолюции", — заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

И, судя по Су-57 в сирийском небе, Россия произвольных интерпретаций действительно не допустит.

Источник: РИА Новости
* Запрещенная в России террористическая организация.

Теги:
ООН, Сирия



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