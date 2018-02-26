Почему все страны поддержали псевдоперемирие в Сирии

ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. В культовом фильме "Трасса 60" есть эпизод с судом в городе адвокатов. Местные законники, которым нужно зарабатывать на жизнь, устраивают фейковые судебные процессы над приезжими. Обвинения заведомо ложны, и все присутствующие в зале заседаний суда об этом знают.
Авторами документа выступили Кувейт и Швеция. Сокрушаясь о множестве невинных мирных жителей, страдающих от продолжения боев, делегации двух стран призвали к объявлению на территории Сирии гуманитарного перемирия, которое вступало бы в действие через 72 часа после принятия резолюции. В частности, это перемирие должно было остановить сирийскую операцию в Восточной Гуте — расположенном возле Дамаска районе, из которого боевики в нарушение ранее достигнутого соглашения о деэскалации регулярно обстреливают сирийскую столицу. Сейчас армия всерьез взялась за Гуту. По торопливо предоставленным лондонской "Сирийской обсерваторией по правам человека" "данным", в ходе российско-сирийских бомбежек района погибло уже 500 человек.
Против проекта резолюции выступила Россия. Москва пригрозила наложить на него вето, поскольку справедливо рассматривала документ как потворство боевикам и террористам, которых армия Асада должна оставить в покое в обмен на то, что они дадут честное бандитское слово сделать то же самое. В результате резолюция хоть и была принята, однако российским дипломатам удалось ее выхолостить — например, путем исключения требования о 72-часовом сроке для введения перемирия.
"Понятно, что по предписаниям из Нью-Йорка без конкретных договоренностей между враждующими сирийскими сторонами прекращение огня не наступает", — пояснили дипломаты разницу между двумя вариантами документа. Собственно, Сирия, Россия и Иран готовы разговаривать с боевиками, но лишь при условии, что достигнутые соглашения будут соблюдаться. Таких гарантий боевики в Гуте им дать не могут.
Именно поэтому военные столкновения в Восточной Гуте продолжились. "Режим Асада и его союзники начали самый интенсивный обстрел Гуты с разных направлений уже по прошествии нескольких часов после принятия резолюции и тем самым продемонстрировали отсутствие уважения к Совету Безопасности ООН", — пишет The Washington Post. Однако возмущение возмущением, а успех налицо — сирийские войска уже освободили часть анклава и продолжают успешно перемалывать боевиков.
Однако к туркам претензий у Запада нет, а к Асаду есть. Запад, собственно, ожидал подобного поведения со стороны сирийской армии — еще в момент подписания резолюции постпред США при ООН Никки Хейли уже "крайне скептически" расценила вероятность того, что сирийские власти будут резолюцию соблюдать. Именно поэтому западные СМИ тут же обратились к уже готовым методичкам (апробированным в ходе освобождения Алеппо). Вновь замелькали кадры разрушений Гуты, страдающие дети, героические артисты постановочного кино из "Белых касок" (особо удаются им трюки с живыми трупами, регулярно перебегающими под новые камеры). И естественно, западные и заливные СМИ принялись шельмовать Россию, которая якобы должна нести единоличную ответственность за срыв перемирия (с Асада-то, пишут они, взятки гладки, ведь ему на свою репутацию в мире наплевать, а вот Россия на что-то претендует).
Собственно, к такой медиареакции Россия привыкла и ничего опасного в ней не видит. Правда, Никки Хейли уже заявила, что в ответ на очередное "применение химического оружия" Вашингтон может атаковать сирийскую армию. В Кремле уже предупредили о недопустимости подобных действий. "Мы не допустим произвольной интерпретации только что принятой резолюции", — заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
И, судя по Су-57 в сирийском небе, Россия произвольных интерпретаций действительно не допустит.
Источник: РИА Новости
* Запрещенная в России террористическая организация.