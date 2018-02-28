Востоковед: разговоры о единстве Центральной Азии — это миф

Отправной точкой, исходя из которой следует рассматривать изменения, происходящие в Узбекистане, является смена модели экономического развития.
Существовавшая в республике на протяжении четверти века изоляционистская и импортозамещающая экономика выполнила свои задачи, и новый этап развития определяется, прежде всего, назревшей потребностью в выходах на внешние рынки. Это объясняет и происходящие реформы в структуре управления, и определенную либерализацию экономической и социальной жизни в Узбекистане.
Естественно, что столь принципиальное реформирование не может не повлечь за собой изменения во внешней политике Ташкента. Хотя ее стратегические принципы остаются прежними: равноудаленность от крупных мировых центров, приоритет двусторонних отношений с кем бы то ни было, неучастие в многосторонних интеграционных форматах.
В основе внешней политики Узбекистана по-прежнему остается разумно эгоистический национальный интерес, исключающий — в рамках возможного — компромиссы, влекущие какой-либо ущерб для страны. Внешнеполитическая "тактика Мирзиёева" отличается от "тактики Каримова" лишь меньшим уровнем политизированности и переносом главных акцентов на распространение экономического влияния.
Приоритет региону?
Первые заявления президента Узбекистана о приоритетности региональных отношений дали основание некоторым наблюдателям сделать чрезмерно оптимистические выводы, в том числе — о вероятности создания в регионе некоего интеграционного союза пяти постсоветских стран. Эти оценки были и остаются идеалистическими, поскольку не учитывают того обстоятельства, что интересы в политике всегда были, есть и будут первичны по отношению к любым идеалам.
Это вполне реалистический взгляд на довольно-таки разнонаправленное и разноуровневое развитие стран региона, сближение которых всегда будет лимитировано объективными условиями. Так, в Ташкенте, Астане, Ашхабаде, Душанбе или Бишкеке абсолютно отсутствует (и даже не обсуждается) готовность к делегированию своих суверенитетов в некие наднациональные управленческие структуры (без чего никакая интеграция невозможна просто по определению). Об интеграции речь если и идет, то в основном в эмоциональной плоскости рассуждений отдельных политиков, экспертов, авторов, и меньше всего, кстати, об этом говорят как раз в Узбекистане.
Иллюзия единства
Хроника всех постсоветских интеграционных инициатив — а их было более десятка — не показывает успешных примеров, все разговоры об общей истории, культуре и единстве Центральной Азии — это мифологемы, которыми переполнено современное информационное пространство. Во всей предшествующей истории страны региона объединялись в рамках единых государственных образований только силой, в историческом измерении времени — ненадолго, и чаще всего — силой внешнего актора: это были Чингисхан, Тамерлан, Российская империя, СССР…
Распространение же мифологем, порождающих неоправданные ожидания, способствует политизации любых проектов, зачастую заметно снижая их потенциальную прагматическую ценность.
Так что предстоящий в марте саммит в Казахстане вполне может оказаться полезным инструментом в оптимизации сотрудничества в регионе, а еще больше — в решении долговременных и возникающих проблем в двусторонних и трехсторонних форматах. Большего от инициативы Ташкента и Астаны ожидать вряд ли целесообразно.
Ташкент — Астана
Наиболее очевидной выглядит активизация экономического сотрудничества по линии Казахстан — Узбекистан, в транспортной и энергетической сфере возможна триада Узбекистан — Казахстан — Туркменистан, продолжает оставаться актуальной водно-энергетическая сфера приложения сил, а в связи с рядом китайских проектов актуализируется транспортно-транзитная сфера.
Разноуровневое сотрудничество
Опыт постсоветского времени показывает, что без участия Узбекистана региональное пространство получается неполноценным, разорванным и малодееспособным. В меньшей степени это относится и к Туркмении, хотя последняя объективно, в силу простой географии, во многом тяготеет к взаимодействию вне формальных рамок Центральной Азии.
Эффективности этого сотрудничества не должны мешать ни участие Казахстана и Кыргызстана в Евразийском экономическом союзе или в ОДКБ, ни специфический международный статус Туркменистана.
В достаточно короткие сроки руководству Узбекистана уже удалось серьезно обновить характер отношений почти со всеми странами по периметру своих границ. Хотя и с разным качеством и в различной степени, что только подтверждает невозможность унифицировать взаимоотношения всех пяти постсоветских стран под некий стандарт абстрактного союза.
Узбекистан — США — Афганистан
После успешного старта нового руководства Узбекистана в отношениях с Москвой и Пекином (весной 2017 года) следующей задачей Ташкента было утверждение некого обновленного формата в отношениях с Вашингтоном и европейскими столицами. Этапами этой работы стали участие Шавката Мирзиёева в работе 72-й сессии Генассамблеи ООН и в узбекско-американском бизнес-форуме в столице США в сентябре 2017-го. Интенсивные контакты с США стали едва ли не главной линией внешней политики Узбекистана и в начале 2018 года. 17 января министр иностранных дел Абдулазиз Камилов провел встречу с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Томасом Шенноном в Вашингтоне. 31 января Камилов принял в Ташкенте первого заместителя помощника государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс, которая встретилась также с первым зампредседателя сената Олий Мажлиса Содиком Сафоевым и спецпредставителем президента Узбекистана по Афганистану Исматиллой Эргашевым. Эта интенсивность даже дала повод некоторым обозревателям говорить о "новом витке сближения США и Узбекистана".
А 21 января Узбекистан и Афганистан выступили с совместной инициативой о проведении в конце марта 2018 года в Ташкенте международной министерской конференции "Афганистан — путь к мирному будущему" ("Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие").
"Ташкентская встреча станет логическим продолжением второго заседания "Кабульского процесса", планируемого на конец февраля 2018 года, а также послужит закреплению достигнутых результатов в рамках общих международных усилий на разных уровнях", — заявил в ходе выступления на дебатах по Центральной Азии и Афганистану в Совбезе ООН Абдулазиз Камилов.
Последовавшие в феврале визиты Камилова в Тегеран, Дели и Исламабад можно рассматривать как начало активизации внешней политики Узбекистана на этих направлениях. Несомненно, что на встречах в трех столицах обсуждались и общие вопросы развития двусторонних отношений. Но главной задачей визитов было вовлечение Ирана, Индии и Пакистана в предстоящую в Ташкенте министерскую конференцию по афганскому урегулированию.
Конкуренция Астане?
Инициатива Узбекистана в проведении конференции "Афганистан — путь к мирному будущему" преследует две цели. Она должна окончательно утвердить новый статус страны в регионе, учитывая пассивность Ташкента в широкой региональной политике в предыдущие годы.
До сих пор из стран региона только Казахстан мог заявлять о себе как о серьезном международном игроке, организуя в Астане переговоры по Сирии, предлагая свое посредничество в конфликте на Украине, по Нагорному Карабаху. Если ташкентская инициатива получит развитие, Астана будет вынуждена признать, что ее монополия в подобном формате закончилась. Впрочем, на позитивный характер двусторонних отношений РК и РУ это пока никак не влияет.
Инициатива Ташкента также не противоречит казахстанско-американскому диалогу — по афганской тематике и в целом.
Ташкент — Вашингтон
Геополитические противники США в региональной политике — Россия, Иран, Китай, а также находящийся в состоянии внешнеполитической неопределенности Пакистан, — вряд ли будут в рамках новой инициативы допущены к влиянию на какие-либо принципиально важные решения. Тот факт, что внешнеполитическая деятельность Кабула стратегически управляется из Вашингтона, сомнению не подлежит. И Кабул неспроста идет на новый уровень отношений с Ташкентом, что резко контрастирует, например, с отношением кабульского правительства к российским инициативам по той же афганской тематике.
Вряд ли это можно квалифицировать как новый виток сближения между Ташкентом и Вашингтоном. В рамках своей внешнеполитической доктрины Узбекистан продолжает действовать в парадигме многовекторности, в наибольшей степени отвечающей его собственным национальным интересам. Скорее, это способ достижения текущих целей, а также баланс стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества с Китаем и союзнических отношений с Россией.