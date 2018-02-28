Вверх по рейтингу, ведущему вниз, или Замеченный, но неоцененный Мирзиёев

Недавно маститые международные организации Transparency International и Amnesty International опубликовали ежегодные доклады с презентацией новых рейтингов стран мира в тех областях, которые эти самые структуры мониторят.

Такими документами оказались Индекс восприятия коррупции и Годовой доклад за 2017/2018 год о положении с правами человека в мире. Лично я крайне уважительно отношусь к сообществу экспертов "Эмнести" и "Транспаренси". Полностью понимаю цели и сложность той работы, которую они проводят. С методической точки зрения результаты их штудий можно воспринимать скептически — рейтинг там или не рейтинг, но все это не строгая статистика, а просто результаты обработки единичных экспертных оценок. Здесь важна (крайне важна!) систематичность и регулярность исследований. Что-что, а к слежению за тенденциями восприятия и осмысления действительности в таком тематическом поле и такими исследователями следует относиться внимательно.

Надо понимать, однако, и то, что подобные индексы и доклады создаются отнюдь не независимыми экспертами. Эксперты ангажированы. Здесь надо поставить три восклицательных знака. Все эти искренне увлеченные своим делом ребята и девчата работают в своей весьма специфической системе координат, которая на языке политологов называется глобализмом. Для глобалистов национальное государство суть тюрьма, где может быть мягкий или строгий режим. Главное же для них — это общечеловеческие ценности. Такая позиция имеет право на существование. Почему бы и нет! Когда-то очень многие верили и даже умирали за лозунг "Анархия — мать порядка!". Глобалисты не хуже анархистов. И лозунг их понятен: "Либерализм и демократия — основа процветания!". Чего бы и не процветать!? Упростим проблему до примитива. Дело здесь не в идее, а в исторической авторитетности той или иной идеи.

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Совсем недавно гуманитарный глобализм успешно паразитировал на могучем национальном теле Соединенных Штатов Америки. Так сложились обстоятельства. Всем казалось, что "общечеловек" и американец это одно и то же. Теперь времена изменились. Трамп начал, как говорится, паразитов расчесывать. Реакция была мгновенной.

"Год начался с откровенно ненавистнического шага — запрета на въезд в США для граждан из нескольких стран с преимущественно мусульманским населением", — заявил генеральный секретарь Amnesty International Салил Шетти.

А это означает, что ярлычки с обозначением бизнес- или экономкласса (сиречь рейтинги), которые мировые борцы за либерализм продавали для стран на нашей планете через кассу США, потеряли свою добровольную признаваемость. В такой ситуации и Мирзиёев, и Трамп могут повертеть в руках этот билетик и сесть на любое место.

Конечно, значение глобалистов в современном мире нельзя недооценивать. Основные схватки за историческое лидерство еще впереди. Пока человечество должно подумать, куда ему двигаться после исчерпания (может, и кажущегося) проекта либерального капитализма.

Но ангажированные эксперты продолжают ставить свои оценки как ни в чем не бывало. А какую отметку кому поставили — это всегда интересно. Рейтинги — очень вкусный информационный повод, поэтому поддадимся искушению, попытаемся их прокомментировать.

Начнем, пожалуй, с Индекса восприятия коррупции. Здесь есть целый раздел: "Страны Восточной Европы и Центральной Азии". Сюда почему-то попали государства бывшей Югославии и Турция, а Румыния — нет! Загадка. Ну да ладно.

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В белых ризах в регионе явилась Грузия, с огромным отрывом опередившая в рейтинг-списке вторую страну по части очищения от коррупции — вступающую в НАТО Черногорию. Позиция Грузии отнюдь не случайность. Когда-то она была тем, что Запад называл "коррупционной черной дырой". В зарубежных СМИ бытописались ужасы по части настойчивости тогдашних милиционеров улучшить свое нищенское существование за счет тотального вымогательства взяток. Ну и прочие кошмары. Иметь дело с такой страной в контексте сближения ее с НАТО или стремления в ЕС было категорически невозможно. Для наведения сурового порядка в тело Грузии был имплантирован Михаил Александрович Саакашвили , которого американцы искренне полюбили и продолжают любить до сих пор. Не будем преуменьшать заслуги Мишико в деле искоренения коррупции в стране, вернее, в деле приведения ее к такому виду, который устраивал американских кураторов. Кураторы эти тогда все сплошь были глобалистами и "збигневобжезинцами". Новый участок работы на Украине он, впрочем, как кризисный менеджер, завалил. Но американцы поставили крест не на нем, а на киевских властях, которые он активно теперь свергает. Этому есть удивительные подтверждения прямо из уст Transparency International:

"Мы наблюдали дальнейший регресс в вопросах соблюдения прав человека на Украине. Критики правительства, журналисты, некоммерческие организации стали объектами все возрастающего давления со стороны властей, Amneisty и ультраправых групп, которые под предлогом защиты от российской агрессии вступили на путь ущемления свободы слова и свободы ассоциаций". Каждый из нас готов под этим подписаться.

Что касается стран Центральной Азии, то Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан составили статистически связанную подгруппу, находящуюся в самом конце списка региональных ранжировок. Казахстан и Кыргызстан в чуть более благополучной группе, вместе с Украиной, Россией, Молдовой. Из этого на самом деле мало что вытекает.

Разумеется, эксперты правильно расставили страны, но исходя из своих представлений. Такие "отметки" или "баллы" ставят, например, учителя, понимающие степень усвоения материала учеником, или спортивные судьи в тех видах спорта, где нет возможности использовать технические средства контроля результата.

Здесь же происходило вот что. "Судьи" провели операцию ранжирования на основе своих знаний о ситуации в той или иной стране. Эти знания, этот "опыт" есть результат использования изощренных манипулятивных технологий, которые связаны с деятельностью определенных СМИ. Понятно, что эксперты из Amnesty International и Transparency International, составляющие рейтинги и доклады, бишкекских или ташкентских официозов не читают. Они обращаются к "свободной и независимой" прессе или к сообщениям местных правозащитников (очень своеобразная категория граждан), которые формируют вполне определенные дискурсы. Уже сложилось железобетонное мнение, что в странах ЦА сплошь "авторитарные режимы", свободы слова там нет. Но "Эмнести" и "Транспаренси" сами на коротком поводке своих ролей и пристрастий. Они, как в свое время и советская печать, всегда будут заточены на поиск и соответствующую интерпретацию фактов из серии "зато у вас негров бьют!".

Надо сказать, что у Узбекистана среди стран ЦА по линии соблюдения прав человека самое плохое досье. В Годовом докладе за 2017/2018 год страна упоминается 22 раза, а Казахстан, в котором имеются достаточно мощные оппозиционные медиа, — 18, Кыргызстан — 5, Таджикистан — 12, Туркменистан — 5. Давайте определимся и с частностями. В Казахстане остракизму подвергаются в основном "терки" власти с журналистами. В Таджикистане — элементы криминализации жизни. В Кыргызстане и Туркменистане, как вы уже поняли из статистики, так, по мелочам, отбыть номер. А вот в Узбекистане со смаком демонизируется именно государственная власть. Картина рисуется жуткая: "Правительство Узбекистана практикует незаконную слежку за гражданами как внутри страны, так и за рубежом — создавая невыносимые условия для журналистов и гражданских активистов, нагнетая атмосферу страха по отношению к гражданам Узбекистана, находящимся в государствах Европы. Правозащитников и журналистов продолжают вызывать на допросы в полицейские участки, помещают под домашний арест, они подвергаются избиениям со стороны представителей властей".

Надо отдать должное экспертам Amnesty International. Они поместили фигуру президента Узбекистана в фокус внимания читателя. Шавкат Миромонович единственный чуть ли не из всех лидеров мира удостоился неоднократных упоминаний в тексте доклада. Тщательно перечислены все его соответствующие внутриполитические инициативы, цитируется речь на Генассамблее ООН. Получается хитрая картина: Мирзиёев как бы противопоставлен собственной власти, сам себе. Из-за этого он свой режим не реформирует, а только "делает шаги в правильном направлении". Не стоит обольщаться. Эти шаги замечены, но не очень-то и оценены. Все подвижки в рейтингах и списках лежат в пределах статистической ошибки, как, впрочем, и для других стран ЦА, и ничего реально эти подвижки не значат. Поэтому не стоит делать далекоидущих выводов из того, что Узбекистан опустился на одну ступеньку вниз. Это просто подтверждение "каримовского" статус-кво.

Здесь есть еще один аспект. В экономике, особенно в финансовой сфере, глобализация объективно существует. Никуда от этого не деться. Поэтому заключения мировых экономических рейтинговых агентств могут служить определенным ориентиром. В гуманитарной области глобализация — это симулякр. И организации вроде "Эмнисти" и "Транспаренси" плодят рейтинговые симулякры. Тем более сегодня, когда указания на расставленную по ранжиру рукопожатность стран и режимов денег в виде займов и помощи со стороны глобалистических сил не принесут. Деньги теперь калькулируют на старых добрых бисмарковских счетах Realpolitik. А ангажированные эксперты, судя по всему, надеются подарить кое-кому из лидеров стран ЦА только саакашвилевский галстук реформатора и борца с коррупцией. Для дальнейшего поедания.

Но есть и хорошая новость. Недавно в США подготовлена целая пачка новых документов стратегического планирования — Стратегия национальной безопасности, Обзор ядерной политики и т.д. Впервые с момента распада СССР там ничего не говорится об интересах США не только в Центральной Азии, но даже в Евразии. Так что все эти рейтинги и доклады не есть сигнал для национальных государственных англосаксов для насупления бровей и усиления гегемонистских тенденций в регионе.

А читать материалы Amnesty International и Transparency International очень даже полезно. Для общего развития, но не как руководство для преобразования действительности.

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