Чем выгодны Центральной Азии предстоящие перемены в Китае

Перемены в государственном устройстве и внешней политике Китая так или иначе затронут всех, и прежде всего Россию и страны Центральной Азии, считает политический обозреватель РИА Новости Дмитрий Косырев

Не нам бороться с вековой китайской традицией — говорить загадками и повторять официальные формулировки даже в рамках "экспертного мнения". На такие мысли наводят пекинские утечки информации по поводу открывающегося через несколько дней заседания китайского парламента в полном составе. Будет что-то важное и интересное, вот и все, что мы пока знаем. И это важное и интересное не то чтобы нас коснется — Китай не США, свою модель подчеркнуто не экспортирует, но для всех стран — соседей Китая, ближних и дальних, происходящее означает хороший опыт и новые возможности.

А что за идеи?

Китайский парламент — двухэтажный. Полный состав его (ВСНП — Всекитайское собрание народных представителей) — это 2980 человек, причем в этом году 75% из них будут новичками. Заседают они 2-3 недели в год, обычно в марте, после китайского Нового года.

Есть Постоянный комитет ВСНП — это 130 человек, он работает круглый год, заседает минимум дважды в месяц и по сути осуществляет функции главного законодательного органа. Но ключевые решения, рассчитанные на годы вперед, принимает именно ВСНП, которое — что важно — имеет право менять конституцию и государственное устройство.

В этом году, судя по всему, предстоит и то, и другое. Как минимум об этом говорят скупые на факты комментарии по итогам пленума ЦК правящей Компартии, который заседал в Пекине накануне сессии ВСНП.

Если хотите понять происходящее, главный совет — не руководствуйтесь унылыми пропагандистскими выступлениями западных идеологов. Их мысль проста: предстоит превращение нынешнего китайского лидера Си Цзиньпина в абсолютного правителя, с неограниченным сроком у власти, и закрепление его тотальной диктатуры в ужасном недемократическом государстве, самим своим существованием бросающего вызов Западу как системе. И больше пропагандисты ничего не желают видеть.

Итак, есть просачивающаяся по капле официальная китайская информация, и есть куда более нудные агитки людей, не желающих разбираться в особенностях ситуации во второй державе мира, готовящейся стать первой. Предложу исключительно свою версию того, что задумало китайское руководство.

Всех касается

Для начала — то, что всех нас касается. Видимо, ВСНП включит "идеи Си Цзиньпина" в конституцию страны. Напомню, пока что в ней были прописаны идеи Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина, а два последующих лидера такого не удостоились. Хотя в конце прошлого года идеи Си вошли в устав КПК.

Можно, конечно, вслед за агитками сказать, что перед нами — укрепление личной власти Си до уровня таковой у Мао Цзэдуна. Но почему бы не посмотреть внимательнее, что это за идеи.

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Из них лично мне интересно то, что китайцы называют "идти вовне" — во внешний мир. То есть речь о том, что при Си Цзиньпине Китай провозгласил себя — был вынужден провозгласить! — глобальной державой.

Здесь все просто: почти три десятилетия Китай всеми силами старался не показывать свою возросшую экономическую мощь. Но вы не можете не вести глобальную политику, если по объему производимого ВВП сравнялись с США.

А это уже касается всех нас, прежде всего как соседей Китая. Россия, а также Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан волей географии оказались соседями страны, которая без особого шума доросла, на наших глазах и не без нашей поддержки, до роли одной из двух сверхдержав. Сам этот факт не оставляет иного выбора, как дружить с таким соседом — и получать от этого экономическую и политическую выгоду.

И, что интересно, к этой дружбе нас никто не принуждает.

Культ личности или закона?

Дело, конечно, не в личности Си Цзиньпина, который оказался самым активным из вообще всех лидеров КНР по части внешней политики. Подсчитано, что с момента прихода к власти в 2012 году Си 28 раз выезжал за границу, посетив пять континентов, 56 стран, а также штаб-квартиры крупнейших международных и региональных организаций. При нем Пекин стал инициатором создания Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, Фонда Шелкового пути и Нового банка развития — их общий уставной капитал составляет более 200 миллиардов долларов. И не забудем реализацию инициативы "Одного пояса — одного пути".

"Пояс и путь" — это, конечно, внешне план развития транспортной инфраструктуры на всем Евразийском континенте (хотя реально он охватывает и Африку, и другие части света). Но одновременно это глобальная политическая инициатива, по поводу которой на недавней Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль сказал, что она — "не в интересах демократии и свободы", так как продвигает систему ценностей, отличную от западной, и Запад должен предложить ей альтернативу.

Это очень интересная мысль. В политическом плане "пояс и путь" предполагают, что Китай демонстративно не навязывает никому свою политическую или ценностную систему, то есть выступает за свободу и суверенитет в международных отношениях. А немецкий министр говорит, что эта свобода — не в интересах свободы. Интересно, что же это они предложат как "альтернативу альтернативе"?

Мне кажется очевидным, что всем нам выгоднее та свобода, которую предлагает Китай, вдобавок к планам создания новой глобальной торговой системы с новой инфраструктурой. Если где-то есть более выгодная и свободная свобода — покажите ее.

Руководство под контроль государства?

Теперь о делах внутренних. Смотрим на прочие обещанные новшества на сессии ВСНП. Это ни много ни мало — изменение структуры государственного управления. Какое — пока неясно, но намеки есть. С одной стороны, пропаганда говорит об укреплении партийного руководства страной и так часто, так упорно это повторяет, что начинаешь задумываться. Но как насчет обратного — постановки партийного руководства под контроль государства и под власть закона?

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А об этом ведь тоже в Пекине говорится. Вот и Си заявил, что "никакая организация или человек" не могут переступать закон. То есть и КПК тоже. Сейчас на сессии будет создан новый высший государственный орган — Общенациональная наблюдательная комиссия. Она будет контролировать прочие уже существующие комиссии — в том числе партийные — по борьбе с коррупцией. А еще будет принят закон о том, что эти борцы с коррупцией могут и чего не могут делать. Вдобавок по итогам сессии будет представлена новая команда, руководящая не партией, а государством.

Борьба с коррупцией в Китае — не такая простая тема, как кажется. Слишком часто в мировой истории эта борьба быстро перерастала в кампании по судебному или внесудебному уничтожению неугодных (заметим, неугодных кому-либо), а коррупция при этом никуда не девалась. Есть признаки, что в Китае ситуация доросла до неуправляемости и паралича госаппарата. И надо посмотреть, как новый и высший, стоящий над партией государственный орган сможет что-то изменить. Это — опыт, а на опыте учатся.

Самое последнее, чем в объявленных переменах стоит интересоваться, так это догадками, что Си Цзиньпин теперь не будет ограничиваться двумя сроками, а будет править сколько угодно — ну вот как германский канцлер или британский премьер-министр. Интереснее другое. Китайская система "двух сроков" предполагала балансирующий фактор — назначение кандидата в наследники после первого срока, но без гарантии его прихода к власти. Это была система плавного перехода высшего поста — вместо западного выборного цирка. Как система будет работать теперь — непонятно. Но, по крайней мере, Китай никого не заставляет следовать как нынешней, так и будущей методике выборов высшего лидера.