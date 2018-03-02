Два часа, потрясшие мир: Путин предупредил в Мюнхене и поставил точку в Москве

С очередным посланием Федеральному собранию Российской Федерации президент выступил за 2,5 недели до выборов. Резонно было ожидать, что оно станет одним из элементов избирательной кампании.

Если эти ожидания и оправдались, то только в том смысле, что Владимир Путин ведет совершенно нестандартную избирательную кампанию. За 45 лет наблюдения за политической кухней самых разных государств планеты, я не припомню ни одной аналогии. Более того, я не знаю прецедентов и в истории.

Президент принципиально не интересуется предвыборной агитацией, демонстративно занимаясь повседневной работой. На фоне суеты остальных кандидатов, для него предвыборная гонка практически не существует. Он не спорит, не агитирует, не обещает "светлое будущее" уже завтра. Он просто выполняет свои обязанности.

И в этом смысле послание полностью укладывается в рамки избирательной кампании Путина. Оно вообще не о выборах. Оно о том, что сделано и что предстоит сделать. О планах на ближайшие годы и на десятилетия. О геополитическом позиционировании России. О будущем страны и народа и о том, как сделать это будущее не только благополучным, но и надежно защищенным. Но вовсе не о привычной по десяткам и сотням предвыборных кампаний раздаче неубитых слонов.

Собственно, это главное, что было продемонстрировано данным посланием: уверенность власти, ощущение ею народной поддержки, позволяющее России реагировать на вызовы современного беспокойного мира в качестве монолита, становящегося тем прочнее, чем сильнее его пытаются расшатать.

За многополярный мир

Пару лет назад Путин заявил, что Россия не является сверхдержавой и не стремится к этому статусу. Уже тогда это утверждение опровергало себя самим фактом своего существования. Никому из лидеров Мозамбика или Парагвая, Бразилии или даже Германии не придет в голову заявлять, что его страна — не сверхдержава. Это и так всем понятно. Хомяк — не кошка, собака — не лошадь. Все это — очевидные факты, не требующие дополнительного подтверждения.

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Следовательно, отказываясь от статуса сверхдержавы, Путин подчеркивал, что основания считать Россию таковой есть.Насколько я понимаю, причиной для вышеприведенного утверждения стало то, что исторически термин "сверхдержава" возник в эпоху биполярного мира. В существовавшем до Второй мировой войны многополярном мире использовался термин "великая держава", каковых, в разные эпохи, было до десятка. После распада СССР единственную оставшуюся сверхдержаву — США — стали называть глобальным гегемоном. Поскольку Россия выступает за создание многополярного мира, демонстративный отказ от сверхдержавности должен свидетельствовать об отсутствии стремления к захвату места единственного гегемона или к возвращению в формат биполярности.

Тем не менее 1 марта в московском Манеже свое послание российским парламентариям оглашал лидер сверхдержавы. Или, если угодно, одного из трех государств планеты, обладающих абсолютной субъектностью и неограниченным суверенитетом. Собственно, именно этим и было определено внимание мира к данному событию.

Экономические задачи планетарного масштаба

Задачи, которые Владимир Путин определил как первоочередные для России, не просто предполагают участие в их реализации не менее чем половины государств мира, располагающих двумя третями населения планеты и контролирующих не менее половины глобальной экономики. Эти задачи, по мере их реализации, неизбежно меняют весь планетарный экономический базис, а с ним и стратегию международных отношений.

Президент России уделил огромное внимание развитию трансъевразийских торговых путей, а также Северного морского пути. Существующие и запланированные мощности российских портов, железнодорожного и автомобильного транзита предполагают превращение России в центр связности планеты — главный перекресток мировых торговых путей.

Это должно дополняться дальнейшим опережающим развитием внутренней российской инфраструктуры. В первую очередь транспортной, но не только. Смещение центра тяжести мировых экономических отношений в Азиатско-Тихоокеанский регион требует от России опережающего освоения Дальнего Востока и Крайнего Севера (практически всего Зауралья). Для того чтобы в ближайшее десятилетие в этих регионах появились миллионы необходимых для их развития людей, для них там должна быть не только работа, но им необходимо обеспечить и уровень комфорта, сравнимый с достигнутым в европейской части России.

Реализация данных проектов невозможна без активного участия наших соседей по Евразии. Президент выделил динамично развивающееся сотрудничество с Китаем и Казахстаном в деле создания транспортных коридоров. Но и Япония, и Индия, и Иран — весьма перспективные и, главное, необходимые партнеры для реализации главной из озвученных Путиным задач — превращения в перспективе России в мировой технологический, торговый и промышленный центр — своего рода глобальный экономический хаб.

Как я уже сказал, реализация всего объема поставленных задач под силу только сверхдержаве. Не потому, что другие экономики не в силах быстро развиваться или предлагать опережающие технологические решения или интересные транзитные возможности. Россия — очень богатая страна, но истории известны примеры бурного экономического развития государств, чьи стартовые возможности были далеки от российских.

Просто если кто-то находит, то кто-то теряет. Если транзитные пути, мировая торговля, промышленное производство, высокие технологии, перспективная наука перемещаются в Россию, то они откуда-то уходят. И эти кто-то таким положением вещей недовольны. Несмотря на многократные предложения России сотрудничать взаимовыгодно, западные партнеры пытались силой (экономическим и военно-политическим давлением) сохранить односторонние преимущества. Череда провалов не сделала их политику адекватнее — только агрессивнее.

Таким образом, свои проекты и свои достижения необходимо уметь защищать. В том числе и от грубой силы, не признающей международного права.

Созидать и защищать

Данная речь Путина — переломный момент в глобальном позиционировании России. В ней он впервые от увещеваний Запада и объяснений бесперспективности попыток подавления России перешел к констатации факта ее неуязвимости. Вооруженные силы РФ в достаточной степени реформированы, приведены в соответствие с требованиями времени, вооружены новейшим (в ряде случаев уникальным и никому более на планете пока недоступным) оружием и обучены им пользоваться. Сегодня они реально являются сильнейшей и наиболее сбалансированной армией мира. Поэтому в данной речи Путин смог заявить, что любой акт агрессии против России или ее союзников приведет к немедленному полномасштабному военному ответу.

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Таким образом, выполнено последнее требование к сверхдержаве — мало иметь динамично развивающуюся передовую экономику, мало сидеть на неисчерпаемых (в рамках человеческой жизни) природных ресурсах, мало иметь или создавать передовую транспортную инфраструктуру. Все это будет работать только в том случае, если государство может защитить свои достижения от любого агрессора.Поэтому не самая большая, но информационно и эмоционально насыщенная часть речь президента, посвященная достижениям России в области вооружений, произвела наибольший эффект за рубежом. Как российские союзники, так и стремящиеся уничтожить ее "партнеры" были потрясены. Реакция Пентагона появилась уже через два часа. Американцы начинают со слов "если это правда", а заканчивают констатацией своей полной беспомощности.

Первого марта 2018 года мир узнал, что Россия надежно защищена не только от агрессии любого одного государства, но от любой по составу коалиции. Путин подчеркнул, что Москва ни на кого не собирается нападать. Но это и не надо. Для тех, кто последнее десятилетие вел против России гибридную войну, катастрофой является не нападение на них России, а невозможность для них самих напасть на Россию.

Первоначальный шок пройдет. Новая информация будет переварена политическим и военными штабами. Будут сделаны выводы, и мир начнет стремительно быстро меняться. Наличие открыто заявившей о себе новой абсолютной силы, с огромными экономическими и торговыми амбициями и неограниченным потенциалом, приведет к перекройке большинства существующих союзов и объединений.

Первое марта 2018 года — дата конца Pax Americana. Он долго болел, но бодрился и не желал умирать. Он и сейчас еще не согласен с тем, что "доктор сказал в морг". Но в своем прежнем виде он уже существовать не может. А время, которое у него было на коренную перестройку своих экономических и политических основ, он бездарно растратил и теперь просто не успевает вписаться в прекрасный и ужасный новый мир.

Предупредивший Запад одиннадцать лет назад в Мюнхене Владимир Путин поставил точку в Москве.

Поздневашингтонского мироустройства уже нет, а нового еще нет. В ближайшие десять лет Россия с союзниками намерена его создать. Коллективный Запад на этот праздник жизни уже опоздал, но отдельные страны еще могут успеть запрыгнуть в последний вагон.