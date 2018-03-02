Итоги недели: "раздел" бизнеса, весенний наплыв и военное сотрудничество

Налоговое лишение и такой разный бизнес
Право проводить проверки отберут у Государственного налогового комитета. За соблюдением правил торговли и оказания услуг будет следить созданное Агентство по защите прав потребителей.
По степени риска распределят бизнес в Узбекистане — такая мера предусмотрена проектом указа главы государства "О мерах по кардинальному совершенствованию системы поддержки развития предпринимательской деятельности и улучшению условий ведения бизнеса".
Согласно тексту документа, к категории низкого риска причислят, прежде всего, тех бизнесменов, кто регулярно и достоверно предоставляет отчетность и своевременно платит налоги. К таким предпринимателям проверки будут ходить реже.
По задумке инициаторов, эти меры смогут навести порядок в системе сложных и тесно переплетенных государственных проверок бизнеса и упростят предпринимательскую деятельность в стране.
Учения и оружейный договор
Соглашение о военно-техническом сотрудничестве Узбекистана и Казахстана вступило в силу. Таким образом, Ташкент сможет официально закупать у Астаны оружие, снаряжение и военную технику.
Тогда же стало известно, что узбекские военные заинтересовались казахстанскими бронемашинами "Арлан".
Стало известно на этой неделе и о визите военной делегации Министерства обороны Узбекистана в Россию. Офицеры во главе с командующим войсками Ташкентского военного округа генерал-майором Баходиром Курбановым изучили российский опыт и системы управления войсками.
Дожди и афера "изюм"
Бухару затопило после мелкого дождя: городская канализация не справилась со стихией. К обеду воды на улицах стало так много, что машины практически плыли по дорогам.
К ликвидации последствий привлекли хокимият города, МЧС, коммунальные службы и Государственный центр санитарно-эпидемиологического надзора.
Пока в Ташкенте и Бухаре боролись с водой, в Самарканде искали лжепосредника. Неизвестный мужчина 1983 года рождения взял у руководства одной из частных фирм 580 тысяч долларов и пообещал наладить экспорт изюма в Китай и ОАЭ.
Но вместо выполнения обещания он растворился с деньгами. МВД проводит расследование.