Оскароносцы-2018: какие фильмы и актеры боролись за награду

Прошедший год был запоминающимся для киноиндустрии. Кинокритики обратили внимание на многие картины, не ставшие популярными среди массовой аудитории. Их профессиональное мнение подтвердилось, когда фильмы попали в список номинантов на "Оскар"

Слухи и интриги крутились вокруг номинации "За лучшую кинокартину". Вот несколько фильмов, претендовавших на главную кинопремию.

"Зови меня своим именем"

Потрясающая игра Тимоти Шаламе и Арми Хаммера не оставит равнодушным даже самого пристрастного зрителя. 17-летний подросток из Италии влюбляется в студента своего отца.

История однополых отношений, вселяющая надежду в чистоту и красоту любви. Сценарий был написан легендой "Оскара" — Джеймсом Айвори, пишет Sputnik Абхазия.

"Прочь"

Картина, которая, безусловно, должна стать частью "Оскара-2018". Кинокритики не берутся делать ставки на полную победу, но номинация "За лучшую кинокартину", по их мнению, достанется именно этому фильму. Сочетание жанра "хоррор" и темы межрасовой дискриминации вызывает особый интерес к картине в профессиональных кругах и среди массовой аудитории. Открытием является также исполнитель главной роли — Дэниэл Калуя.

Восходящая звезда, номинированная за лучшую актерскую роль, подает большие надежды в киноиндустрии. Это его первая серьезная кинороль, пророчащая карьерный рост.

"Темные времена"

Два фильма о событиях в Дюнкерке за один год. Но это не помешало картине войти в список номинантов. Профессиональная игра Гарри Олдмэна в роли Уинстона Черчилля в первые годы правления. Закулисье политической жизни Англии, антигитлеровские настроения нового премьер-министра и новый подход к внутренней политике — все это ждет оценки жюри "Оскара".

Вне зависимости от симпатий зрителя, прогнозы критиков многообещающие: Олдмэн — явный фаворит в номинации "Лучший актер". Любители картин наподобие "Король говорит" ликуют. Еще одна жизненная история великого человека с нелегкой политической ношей.

"Дюнкерк"

Вот и вторая картина о событиях Второй мировой войны. Кристофер Нолан — Ди Каприо в мире сценаристов. Уже не первый год он ждет своего "Оскара". Кажется, в этом году его надежды не беспочвенные.

Помимо лестных отзывов Академии фильм одобрен зрителем за его захватывающий сюжет и актерскую игру.

"Леди Берд"

Комедия режиссера Греты Гервиг рассказывает нам об истории девочки-подростка, переживающей все тяжести последних годов школьной жизни. Картина была окружена множеством слухов, но только после официального показа стало ясно — фильм задел за живое.

Положительные комментарии кинокритиков лишь подтверждение тому. Картина участвовала в номинациях за "Лучший сценарий" и "Лучшую режиссуру".

"Секретное досье"

Лакомый кусок кинофестиваля. Самая "оскороносная" команда. Том Хэнкс и Мерил Стрип под руководством Стивена Спилберга презентуют юридическую драму о редакционной политике The Washington Post. Главный редактор борется за право публикации пентагонских бумаг, содержащих государственную тайну. Политическая подоплека фильма ставит его в топы кинорейтингов и прочит профессиональное признание.

История о свободе прессы как никогда актуальна в Америке в связи с политикой Трампа. В то время как некоторые негодуют, критикуя позднее творчество Спилберга, его работы находят признание в самых неожиданных кругах.

"Форма воды"

Гильермо дель Торо возвращается на экраны после нескольких прибыльных, но неудачных проектов. Новая картина может принести ему не только кассовые сборы, но и заветный "Оскар". "Форма воды" — взрослая научно-фантастическая драма о самоотверженной любви немой девушки к человеку-амфибии. Странное сочетание фантастики и драмы ставит фильм в ряды "любимчиков" Академии.

Звездный состав из Салли Хокинс, Октавии Спенсер, Ричарда Дженкинса, Майкла Шеннона и положительные кинорецензии дают картине все шансы на победу, ведь необычные решения не в новинку для жюри "Оскара".

"Три билборда на границе Эббинга, Миссури"

Став призером People's Choice Award на международном кинофестивале в Торонто, картина моментально вошла в wish-list Оскара. А как мы знаем, People's Choice — верный признак удачи на "Оскаре". Ведь это выбор "реального" зрителя, наслаждающегося качественным кино.

Фрэнсис МакДорманд в роли матери убитой девушки борется за право раскрыть личность преступников. Для этого она арендует три рекламных щита с призывом к правоохранительным органам и общественности. В стиле классических детективов в дело вмешивается местный шериф, инфантильный мужчина со склонностью к насилию.

На чьей стороне будет правда, узнаем совсем скоро.

Можем поздравить также Андрея Звягинцева с успешной премьерой "Нелюбви", которая была номинирована как "Лучший фильм на иностранном языке".

Фото из личного архива автора Приз за "Нелюбовь": за что дают награды в Каннах

Фильм рассказывает о современной московской семье, столкнувшейся с классическими бытовыми проблемами семейной жизни. Женя и Борис находятся на грани развода и уже планируют собственную жизнь. От многочисленных скандалов и семейных разборок страдает единственный ребенок, который… неожиданно исчезает. Пытаясь найти сына, пара пытается найти и себя.

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