Россия объявляет Украине газовый бойкот

Москва отказалась от поставок газа на Украину. Однако обязательства перед европейскими партнерами будут соблюдены. Об этом — Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета РФ

Благотворительность за чужой счет

Круги по воде, пущенные более чем странным решением Стокгольмского арбитража, продолжают расходиться в разные стороны — в российскую, украинскую и европейскую.

Напомним, что "Газпром" и "Нафтогаз" подали два встречных иска. Российская компания потребовала от украинской оплатить недобор газа исходя из прописанного в контракте принципа "бери или плати". Объем претензий составлял более 50 миллиардов долларов.

Украина подала встречный иск, потребовав от арбитража не удовлетворять тот иск по причине форс-мажорного падения украинской экономики и потребления газа, и одновременно взыскать с российского монополиста 15 миллиардов долларов за недостаточный объем транзита в Европу (по договору он должен был составлять порядка 110 миллиардов кубов в год), а также недоплату по новым ставкам этого транзита, установленным украинскими властями в одностороннем порядке.

Практически все эксперты сходились во мнении, что российская позиция в этом споре сильнее. По идее, арбитраж должен был удовлетворить требования "Газпрома" в полном объеме, однако в российской компании понимали, что это невозможно — там претензии на три с лишним десятка миллиардов долларов. "Если бы правило take or pay (бери или плати. — Прим. ред.) было применено в полной мере, то оно бы привело к банкротству не только к компании "Нафтогаз", но и всей украинской экономики", — признает глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Поэтому идеальным исходом для Киева казался нулевой вариант, в рамках которого арбитраж не удовлетворит украинские требования, но и не согласится с российскими.

Однако арбитраж, присудив минимальную компенсацию "Газпрому" и отвергнув требования Киева о повышении ставки транзита, встал на сторону Украины в вопросе недостаточных объемов этого транзита, и путем взаимозачета требований обязал "Газпром" выплатить Украине 2,56 миллиарда долларов. Мотивировочная часть решения показывает, что оно было принято не на основе юридических норм, а скорее, как гуманитарная помощь.

"Ранее эти же арбитры согласились с аргументами "Нафтогаза" о резком ухудшении состояния украинской экономики, что повлекло снижение спроса на газ и неисполнение обязательств "Нафтогаза" по отбору газа. Однако в отношении "Газпрома", ссылавшегося на снижение закупок европейскими клиентами компании как на главную причину уменьшения транзита через Украину, этот аргумент принят во внимание не был", — говорится в заявлении российской компании.

Естественно, "Газпром" с этим решением не смирился. На первый взгляд, оно окончательное, и апелляция невозможна.

"В контракте написано, что все споры идут через Стокгольмский арбитраж, и его решение окончательное и пересмотру не подлежит. Можно подать жалобу в верховный суд Швеции, но он рассматривает только вопрос, была ли нарушена процедура рассмотрения дела. Пересмотра дела по существу он не проводит", — поясняет эксперт Финансового университета РФ Игорь Юшков.

© Sputnik/ Илья Питалев "Газпром" оценит влияние рынка ЦА на экспорт российского газа

Однако данное решение противоречит элементарной логике. "Получается, что подписанные коммерческие контракты ничего не стоят. Смысла в них нет, если спор идет о том, кто смог выполнить условия контракта, а кто нет, а арбитраж берет и на свое усмотрение переписывает контракт. Условия контракта — это дело сторон его подписавших, а не арбитража. Арбитраж должен смотреть, кто его нарушил", — продолжает Юшков. Поэтому юристы "Газпрома", по его мнению, должны изыскать способ опротестовать это решение, пусть даже по процедурным моментам. И не только из-за несправедливости решения.

"Вопрос не только в украинском контракте и не только в том, что "Газпрому" "жалко денег". Норма "бери или плати"/"качай или плати" есть во многих других соглашениях, и такой подход арбитража создает крайне опасный прецедент.

И "Газпром" хочет продемонстрировать, что такие решения категорически не приемлет", — говорит, в свою очередь, сопредседатель украинского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Контракт — все

Демонстрация эта уже ударила по киевским победителям. "Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины", — заявил Алексей Миллер. Российская компания с 1 марта прекратила поставки газа на Украину.

Решение "Газпрома" вызвало панику, ведь оно пришлось на тот момент, когда Киеву российский газ из России резко потребовался. "В конце сезона резко похолодало, объем отбора газа из хранилищ достиг 200 миллионов кубов в сутки, однако дефицит составлял 20-25 миллионов кубов", — отмечает Марунич.

Киев попытался решить проблему за счет реверса и срочно заключил контракт с поляками на поставку 60 миллионов кубов газа до конца марта 2018 года.

«Я надеюсь, что ЕС и правительства соответствующих государств-членов будут принимать эту ситуацию во внимание, прежде чем принимать окончательное решение по "Северному потоку — 2", — заявил Андрей Коболев. Но, во-первых, не будут, потому что решение Газпрома юридически выверено — для поставки газа нет договорных оснований.

"Газпром с 8 декабря предлагал "Нафтогазу" подписать допсоглашение, дабы утвердить все те изменения, которые арбитраж внес в контракт. А украинцы отказались", — говорит Игорь Юшков. Нет соглашения — нет поставок, и, соответственно, нет вопросов к надежности поставщика, просто не желающего дарить газ нахлебникам. Во-вторых, польская замена тоже вызывает вопросы.

"Шестьдесят миллионов польских кубов, да еще и с максимальной пропускной способностью польского реверса в 8 миллионов кубов в сутки, проблему не решат", — поясняет Марунич.

© REUTERS/ MAXIM ZMEYEV "Газпром" закупит в Казахстане и Узбекистане 20 млрд кубометров газа

В итоге, как обычно, отдувается население. "Нафтогаз" ввел ограничения на поставку газа потребителям сроком до 6 марта. Среди этих ограничений остановка занятий в школах и вузах, перевод генерирующих мощностей на мазут.

Да, холода уже на исходе, и скоро режим ЧП будет снят, однако проблемы для Киева на этом не заканчиваются. "Газпром" не только прекратил поставки, но начал процедуры по разрыву газового контракта.

"Контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом" не предусматривает права их расторжения в одностороннем порядке, и подобные заявления "Газпрома" могут объясняться только нежеланием выполнять свои контрактные обязательства", — отметил Петр Порошенко, однако в "Газпроме" процедуру знают прекрасно. Разрыв пойдет через тот же Стокгольмский арбитраж, но при ином составе судей.

В Южной Европе, конечно, напряглись — именно через Украину они получают российский газ и будут получать его вплоть до завершения строительства второй нитки "Турецкого потока".

В Молдове так вообще вздрогнули — они получают весь российский газ через Украину, и, в отличие от южноевропейцев, альтернативных поставщиков у молдаван нет.

"Если транзит газа через Украину будет остановлен, то это будет чрезвычайной ситуацией для всего энергетического сектора Республики Молдова", — говорит президент Игорь Додон.

Трубопровод, по которому Молдова сможет получать румынский газ, будет построен еще нескоро, а получать свет и тепло хочется уже сейчас.

Бизнес останется бизнесом

Впрочем, эксперты сходятся на том, что странам — получателям газа через Украину беспокоится не о чем — "Газпром" выполняет свои обязательства перед теми клиентами, которые выполняют свои обязательства в отношении него.

"Транзит будет продолжаться бесперебойно и по старым ставкам, ведь Стокгольмский арбитраж не удовлетворил требования Украины по новым. Лишь обязал "Газпром" ежегодно — то есть в этом году и в следующем — прокачивать определенный объем газа", — говорит Дмитрий Марунич.

"В любом случае стороны не останутся без контракта на транзит, так как это приведет к остановке данного транзита. Такой сценарий никому не нужен, разве что США. Они были бы рады — Россия показала бы себя как ненадежный поставщик, цены на газ в Европе подскочили бы — и стали бы рентабельными поставки американского СПГ в Европу", — говорит Игорь Юшков.

Таким образом, транзит продолжится параллельно с расторжением нынешнего контракта и, безусловно, будет прописан в новом. "Процесс расторжения договоров будет идти долго. Думаю, по мере продвижения процесса стороны создадут трехстороннюю комиссию с европейцами и будут подписывать новое соглашение.

Возможно, "Газпром" будет настаивать на полном разделении контрактов на поставку газа и на транзит, а то и вовсе захочет подписать только транзитное соглашение", — продолжает Юшков.

Естественно, Киев попытается сделать это расторжение максимально скандальным, для чего вовлечет в него европейцев.

"Очень важно для того, чтобы европейцы отказались от "Северного потока — 2" — газопровода из России в Германию, который может полностью забрать у Украины доходы от транзита, а это примерно 2-3 млрд долларов в год», — уже заявил главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко. Однако Европа вряд ли разделит гуманитарный порыв Стокгольмского арбитража.

В Киеве должны это понимать и не делать глупых заявлений — например, об инвентаризации активов "Газпрома", дабы изъять их у российской компании в виде "компенсации ущерба" (об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин).

"Экспроприация российского газа в ЕС маловероятна. Одно дело слушать заявления Климкина, а другое дело, когда имплементация этих заявлений вносит диссонанс в работу народного хозяйства ФРГ. Никто в Европе такого не позволит", — считает Марунич.