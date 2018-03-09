Российских паралимпийцев в Пхенчхане снова оставили без флага

Сегодня в Пхенчхане стартует зимняя Паралимпиада. Для России церемония открытия вновь будет омрачена: российским паралимпийцам запрещено демонстрировать родной триколор. Такое решение было принято Международным паралимпийским комитетом (МПК) за так и не доказанные нарушения допинговых правил.
За несколько дней до церемонии открытия Комитет завершил перепроверку допинг-проб мочи, взятых во время Паралимпиады 2010 года в Ванкувере. Однако подозрительных результатов повторный анализ так и не дал.
"Благодаря достижениям в области технологий и методов тестирования мы теперь можем обнаруживать вещества, которые не могли быть найдены на предыдущих Играх. Я рад, что ни одна проба Ванкувера-2010 при повторном анализе не дала никаких неблагоприятных результатов", — заявил президент МПК Эндрю Парсонс.
Однако из-за отстранения Национального паралимпийского комитета российская сборная вновь подвергается унизительным репрессиям. Почему при этом страдают конкретные (чистые!) спортсмены-инвалиды — не загадка: идет информационная война против России. В ней используются любые средства, от откровенных подтасовок до тиражирования бездоказательных обвинений со стороны сомнительных личностей.
Конечно, Россия никогда не забудет Андрея Фомочкина, члена белорусской делегации, который развернул флаг Российской Федерации на церемонии открытия летних Игр в Рио-де-Жанейро в знак солидарности с российскими паралимпийцами, не допущенными к Играм. Но на Паралимпиаде-2018 этого не допустят.
"Нам уже пришло официальное предупреждение: даже в отеле вне Олимпийской деревни мы не имеем права проводить любые публичные акции, — рассказал глава Паралимпийского комитета Беларуси Олег Шепель. — Это одно из условий заселения в отель. Впервые в истории! Не знаю, правда, пришло письмо только нам или всем делегациям. Хочу подчеркнуть: тогда мы отстояли команду, заявив, что это была просто поддержка спортсменов, которые бездоказательно отстранены от соревнований. ВАДА не называет ни имен, ни даже номера проб".
На Паралимпиаде-2018 выступят 15 белорусских спортсменов-инвалидов. Нет сомнений, что приглядывать за ними будут особенно бдительно и ни за что не допустят повторения "злополучного" с точки зрения МПК инцидента.
Напомню, что в слове "паралимпийские" заложена греческая приставка "пара". Это значит "около, наряду" — имеется в виду равноправие паралимпийских соревнований с олимпийскими. Слоган "О спорт, ты мир!" уже скомпрометирован. Равноправие, похоже, тоже…
Бороться за медали в Пхенчхан приехали семь казахстанцев. Два спортсмена из Грузии, по одному из Узбекистана и Таджикистана. Из России и с Украины — по 30 спортсменов.
Мы будем желать победы всем нашим бывшим соотечественникам, населявшим прежде единую страну. Уверен, что и россияне-паралимпийцы для бывших советских республик не чужие. А просто спортсмены, попавшие в неприятность из-за вероломства геополитического уровня.