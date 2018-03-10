"Тайный намаз", или Почему верующим нет места на работе

Почему религиозные люди так раздражают начальников и сослуживцев и как молитвы влияют на экономику, разбирается колумнист Антон Скрипунов

Даже короткая молитва может создать большие проблемы на работе. На днях министр имущества Дагестана запретила своим подчиненным совершать намаз и посещать мечеть в пятницу, сообщили СМИ. Новость, правда, потом опровергли, однако похожих инцидентов по всей стране случается немало. Корреспондент РИА Новости рассказал, почему религиозные люди так раздражают начальников и коллег по работе.

"Мусульман нигде не любят"

Жителю Москвы Чингизу Курбанову 28 лет. Не так давно его уволили за совершение намаза. Начальник сказал ему, что на работе этого делать нельзя.

"Если ФСБ узнает, что я молюсь, говорил он, его фирму закроют, и у него самого будут проблемы, — рассказывает Курбанов. — Смешно звучит, так как для обеденной и послеобеденной молитв мне нужно буквально два квадратных метра и 20 минут в день. Напоследок он поклялся не нанимать больше людей, которые молятся на работе. По-моему, он вообще негативно настроен к религии".

С неприязнью к мусульманам Чингиз встречался во многих компаниях, кроме иностранных, где, заверяет он, начальство очень внимательно относится к религиозным потребностям сотрудников. Им выделяют комнаты для молитвы, их отпускают в пятницу в мечеть на джума-намаз (общая молитва, которая обычно совершается в обеденное время. — Прим. ред.) и "не перегружают работой в месяц Рамадан", когда нельзя ни есть ни пить от восхода до заката солнца. О российских же финансовых фирмах Курбанов отзывается негативно: "Если человек только заикнется, что ему нужно немного времени для молитвы, его сразу уволят, такая практика сложилась давно".

"Лишь в одной российской компании гендиректор позволил совершать молитву. Он сам — дагестанец, и когда узнал, что мне нужно совершать намаз, дал ключи от своего кабинета. Для меня это было неожиданностью, а персонал — особенно на уровне руководителей среднего звена — очень негативно воспринял эту новость, хотя не могли ничего сказать. Гендиректор распорядился создать все условия для отправления всех необходимых религиозных обрядов", — вспоминает Чингиз Курбанов. Правда, и из той компании ему также пришлось уйти (причины он не назвал).

Чингиз уверяет, что он не единственный, кто из-за веры сталкивается с проблемами на работе. Наиболее уязвимыми оказываются трудовые мигранты из Центральной Азии, с их мнением работодатели вовсе не считаются. Они, заверяет Курбанов, совершают намаз тайно, боясь лишиться работы.

"Приходите на пятничную молитву в любую мечеть и проведите опрос прихожан. Гарантирую, очень многие расскажут вам печальные истории о том, как им не дают совершать намаз на работе", — говорит он.

Делу — время

С подобными трудностями сталкиваются не только мусульмане. Однажды женщина, всю жизнь проработавшая в синагоге, заявила, что в современных экономических условиях быть религиозным иудеем и соблюдать все предписания крайне тяжело. Особенно ее угнетала необходимость работать по субботам, когда у евреев шаббат (с вечера пятницы до вечера субботы. — Прим. ред.).

Большинство иудеев зачастую вынуждены выбирать между земным и божественным. Так было и с Михаилом Ставропольским, организатором праздничных мероприятий.

"Корпоративы, свадьбы, банкеты, презентации, дни рождения назначаются в основном на вечер пятницы или на субботу. В итоге встал вопрос: что с этим делать? Менять профессию? Мне было тяжело решиться не работать в шаббат", — рассказывает РИА Новости 32-летний житель Москвы.

Дилемма подстегнула Михаила создать собственную фирму. Раньше он проводил все мероприятия сам, теперь этим занимаются сотрудники.

"Теперь по субботам я молюсь в синагоге, а в это время у меня проходит несколько мероприятий, — делится он. — Прибыль, само собой, увеличилась втрое".

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Молитве — час

Одно время, еще до открытия своего дела, он даже работал на госслужбе — вот там проблем с соблюдением шаббата не возникало. "Когда меня звали на работу в одну госструктуру, я сказал: ребята, есть нюанс — хоть сам президент приедет, я в субботу не выйду. Начальник ответил, что все прекрасно понимает. Главное — уметь договариваться", — советует Михаил.

Неизвестно, сколько людей ежегодно увольняют или не берут на службу из-за их религиозных убеждений, такой статистики не существует. А ведь речь идет о сотнях, если не тысячах верующих.

Причин тому несколько. Прежде всего, мало кто осмелится пожаловаться на работодателя, ведь после этого, скорее всего, придется распрощаться с мечтами о хорошей должности. Вот и член Общественной палаты РФ, глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов отмечает, что таких обращений единицы, и чаще всего они связаны "с недопониманием между сторонами". Уж больно все неоднозначно в этом вопросе.

"А иногда случается и так: человек просит дать ему возможность молиться, а сам пропадает куда-то на два часа", — говорит муфтий.

На самом деле, считает Крганов, проблема невозможности совершить намаз на работе преувеличена. Ведь перерыв на молитву, уверяет он, занимает 15-20 минут, а если вообще никак не получается помолиться, то "мусульманин может объединить две молитвы", поясняет священнослужитель.

Права работающих верующих защищены статьями 28 (каждому гарантируется свобода совести и вероисповедания) и 37 (каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду) Конституции. Кроме того, Трудовой кодекс гарантирует право на перерыв. Логично предположить: если человек совершает молитву, не нарушая рабочий режим, никаких проблем не возникнет.

Вместе с тем юристы отмечают, что за религиозные убеждения все же порой увольняют. Только формально работодатель находит другие причины, подчеркивает адвокат Лилия Петрик.

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"На моей практике был такой случай: в Нижнем Новгороде уволили капитана внутренней службы СИЗО, буддиста. Его поведение — он не курил, не пил и не ел мяса — насторожило начальство. Но уволили его, конечно, не за религиозные убеждения (это было бы незаконно), а под другим предлогом", — приводит пример юрист.

"В случае строгого соблюдения шаббата человека могут уволить за прогулы, поскольку религиозные убеждения не являются основанием для невыхода на работу, — объясняет Лилия Петрик. — Это же не больничный лист и не смерть близкого родственника. Поэтому доказать, что человека уволили именно из-за его веры, почти нереально".

В убыток или нет?

Само собой, многое зависит от рода занятий верующего человека. Одно дело удовлетворять религиозные потребности, занимаясь, например, документооборотом, и принципиально другое — стоя у конвейера.

Логично заключить, что чем больше тот или иной обряд отнимает времени в течение рабочего дня, тем меньше выработка сотрудника. Впрочем, в экономической науке вопрос влияния веры человека на производительность труда до сих пор не изучен, замечает профессор РАНХиГС Александр Щербаков.

"В принципе можно предположить, что после проведения обряда появляются новые силы, улучшается трудовой настрой, — допускает он. — Но, мне кажется, мотивация на рабочем месте должна обретаться другими средствами, поскольку при прочих равных условиях длительная молитва — это потеря рабочего времени".

Несмотря на конфессиональную принадлежность, верующие все равно ориентируются на рабочий ритм. А работодатель, в свою очередь, подсчитывает возможные убытки от тех же перерывов на молитву.

"Если работодатель платит за работу небольшие деньги, например гастарбайтерам из азиатских стран, это выгодно ему в любом случае, и он готов терпеть небольшую потерю рабочего времени", — подчеркивает экономист.

Эксперты отмечают, что проблема взаимоотношений верующих с работодателями характерна не только для России, но и для многих стран мира. Похоже, в XXI веке неумолимые законы рынка все острее ставят перед трудоспособными людьми извечный вопрос, кому служить — Богу или маммоне.