Итоги недели: мир с Таджикистаном, война с раком и инновации

Первый за много лет визит лидера Узбекистана в Таджикистан, хай-тек решения в экономике и начало борьбы с раком в стране – об этих и других главных новостях недели в обзоре Sputnik Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik, Антон Курилкин. В конце недели состоялся визит Шавката Мирзиёева в Таджикистан — первая поездка лидера Узбекистана в соседнюю страну за 18 лет.

Как Мирзиёев в Таджикистан летал

Первые соглашения были подписаны еще перед визитом. Узбекэнерго и Минэнергетики Таджикистана договорились о поставках электричества — таджикистанская сторона будет продавать узбекистанским коллегам до полутора миллиарда кВт/ч по взаимовыгодным технико-экономическим условиям в период вегетации 2018 года.

За счет этого Таджикистан уменьшит объемы сброса воды из Нурекского водохранилища.

В рамках визита Шавката Мирзиёева в Душанбе прошло первое заседание таджикско-узбекского Делового совета. В работе мероприятия участвовали председатели и члены национальных частей Совета предпринимателей Таджикистана и Узбекистана, министерств и ведомств двух стран, 120 представителей малого и среднего бизнеса.

Документов по конкретным бизнес-проектам подписано не было — сказался долгий перерыв в отношениях между странами и фактическая разорванность деловых связей между государствами.

Основной объем документов подписывали главы государств. Мирзиёев и Рахмон подписали 25 соглашений и протоколов о сотрудничестве. Взаимодействовать договорились как органы госвласти стран — например МИДы, — так и аналитические структуры.

В целом визит проходил с небывалой пышностью — узбекистанского президента встречали тысячи школьников. Не обошлось и без ритуальных пусков — вдвоем президенты запустили железнодорожное движение между странами.

Не забыли стороны и о минах на границе — к разминированию госграницы военные приступят в ближайшее время.

"На нас лежит огромная ответственность: нам необходимо не только наверстать упущенное, но и вывести наши отношения на принципиально новый уровень", — заявил узбекский лидер.

Завершился же визит ответным реверансом — президент Узбекистана пригласил таджикистанского коллегу посетить Ташкент и закрепить достигнутые договоренности.

Проблемы онкологии

В три раза увеличатся закупки лекарств для больных раком в Узбекистане. Тратить на это будут 15 миллионов долларов ежегодно.

Дополнительные деньги позволят закупать новейшие препараты для борьбы с опасным заболеванием.

© Sputnik/ Владимир Песня Узбекистан в 2019 году запустит регистр онкобольных

Как рассказал Sputnik Узбекистан директор Республиканского онкологического научного центра Мирзаголиб Тилляшайхов, лекарства на основе новейших разработок в области онкофармакологии стоят очень дорого — стоимость месячного курса на одного пациента иногда доходит до 10 тысяч долларов.

Помимо улучшения качества лечения в стране займутся и системной профилактикой рака — для этого до конца 2019 года запустят национальный канцер-регистр пациентов с онкологическими заболеваниями.

"У нас ведется большая работа в этом направлении. Частично система уже запущена, она работает в Ташкенте и в диспансерах в областях. В этом году мы установили современное оборудование, которое позволит нам объединить все области. Буквально в ближайшем будущем мы будем знать всю информацию о каждом пациенте самого отдаленного района", — рассказал Тилляшайхов.

Благодаря сбору и анализу индивидуальной информации, рассказал врач, можно будет проводить статистические, эпидемиологические и клинические исследования, на основе которых можно будет строить профилактическую работу и составлять прогнозные оценки развития онкоэпидемиологической ситуации.

Экология и мусорные деньги

Бесплатных целлофановых пакетов в магазинах в Узбекистане больше не будет — с 1 января 2019 года вступит в силу президентский запрет. Постепенно исчезнут и маленькие пакеты меньше пяти литров объемом.

© Sputnik/ Кирилл Каллиников В Узбекистане запретят бесплатную выдачу пластиковых пакетов в магазинах

Бесконтрольная выдача одноразовых пакетов, которые очень долго разлагаются в природе, привела к тому, что страна начала тонуть в мусоре. Запрет пакетов ранее уже был инициирован в ряде стран — например, ограничительные меры введены в Германии, Ирландии и Дании. Полный запрет на использование пластиковых пакетов был введен в Сингапуре и Тайване.

Проблему пластиковых пакетов можно решить несколькими мерами, но гораздо тяжелее обстоит ситуация с переработкой отходов в целом.

Сейчас рабочая группа заканчивает разработку документов для внедрения раздельного сбора мусора по всей стране. Ранее эксперимент проводился в Ташкенте в течение 2012 года.

В девяти городах Узбекистана за последние полтора года были созданы кластеры по сбору, вывозу, транспортировке, сортировке, утилизации, переработке и захоронению бытовых отходов общей мощностью переработки 1,2 миллиона тонн в год. Однако этого недостаточно.

Помимо сохранения природы, переработка мусора при правильно организованной системе способна приносить деньги и сохранять ресурсы. Например, в Швеции добились потрясающего результата — 99% бытовых отходов перерабатываются. Примерно половина идет во вторичное использование, вторую часть сжигают для получения энергии и только 0,8% отправляется на полигоны. За счет сжигания мусора шведы отапливают 950 тысяч домов и еще 260 тысяч снабжают электричеством.