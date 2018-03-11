Итоги недели: мир с Таджикистаном, война с раком и инновации

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik, Антон Курилкин. В конце недели состоялся визит Шавката Мирзиёева в Таджикистан — первая поездка лидера Узбекистана в соседнюю страну за 18 лет.
Как Мирзиёев в Таджикистан летал
За счет этого Таджикистан уменьшит объемы сброса воды из Нурекского водохранилища.
В рамках визита Шавката Мирзиёева в Душанбе прошло первое заседание таджикско-узбекского Делового совета. В работе мероприятия участвовали председатели и члены национальных частей Совета предпринимателей Таджикистана и Узбекистана, министерств и ведомств двух стран, 120 представителей малого и среднего бизнеса.
Документов по конкретным бизнес-проектам подписано не было — сказался долгий перерыв в отношениях между странами и фактическая разорванность деловых связей между государствами.
Основной объем документов подписывали главы государств. Мирзиёев и Рахмон подписали 25 соглашений и протоколов о сотрудничестве. Взаимодействовать договорились как органы госвласти стран — например МИДы, — так и аналитические структуры.
В целом визит проходил с небывалой пышностью — узбекистанского президента встречали тысячи школьников. Не обошлось и без ритуальных пусков — вдвоем президенты запустили железнодорожное движение между странами.
Не забыли стороны и о минах на границе — к разминированию госграницы военные приступят в ближайшее время.
Завершился же визит ответным реверансом — президент Узбекистана пригласил таджикистанского коллегу посетить Ташкент и закрепить достигнутые договоренности.
Проблемы онкологии
В три раза увеличатся закупки лекарств для больных раком в Узбекистане. Тратить на это будут 15 миллионов долларов ежегодно.
Дополнительные деньги позволят закупать новейшие препараты для борьбы с опасным заболеванием.
Помимо улучшения качества лечения в стране займутся и системной профилактикой рака — для этого до конца 2019 года запустят национальный канцер-регистр пациентов с онкологическими заболеваниями.
"У нас ведется большая работа в этом направлении. Частично система уже запущена, она работает в Ташкенте и в диспансерах в областях. В этом году мы установили современное оборудование, которое позволит нам объединить все области. Буквально в ближайшем будущем мы будем знать всю информацию о каждом пациенте самого отдаленного района", — рассказал Тилляшайхов.
Благодаря сбору и анализу индивидуальной информации, рассказал врач, можно будет проводить статистические, эпидемиологические и клинические исследования, на основе которых можно будет строить профилактическую работу и составлять прогнозные оценки развития онкоэпидемиологической ситуации.
Экология и мусорные деньги
Бесплатных целлофановых пакетов в магазинах в Узбекистане больше не будет — с 1 января 2019 года вступит в силу президентский запрет. Постепенно исчезнут и маленькие пакеты меньше пяти литров объемом.
Проблему пластиковых пакетов можно решить несколькими мерами, но гораздо тяжелее обстоит ситуация с переработкой отходов в целом.
Сейчас рабочая группа заканчивает разработку документов для внедрения раздельного сбора мусора по всей стране. Ранее эксперимент проводился в Ташкенте в течение 2012 года.
В девяти городах Узбекистана за последние полтора года были созданы кластеры по сбору, вывозу, транспортировке, сортировке, утилизации, переработке и захоронению бытовых отходов общей мощностью переработки 1,2 миллиона тонн в год. Однако этого недостаточно.
Помимо сохранения природы, переработка мусора при правильно организованной системе способна приносить деньги и сохранять ресурсы. Например, в Швеции добились потрясающего результата — 99% бытовых отходов перерабатываются. Примерно половина идет во вторичное использование, вторую часть сжигают для получения энергии и только 0,8% отправляется на полигоны. За счет сжигания мусора шведы отапливают 950 тысяч домов и еще 260 тысяч снабжают электричеством.