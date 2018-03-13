Акции табачных компаний? Надо покупать!

Курс акций табачных компаний будет расти, потому что они предложили потребителю новые продукты — даже уже не столько вейп (электронные сигареты), сколько метод нагревания табака.

Возвращаемся к теме о том, почему табачные компании ведут себя тишайшим образом по части защиты сотен миллионов курильщиков — и это еще мягко сказано. Некоторые даже оказались активнее своих конкурентов — медицинского лобби — по части провозглашения якобы наступающей "бездымной эпохи".

Среди множества ответов на этот вопрос есть и такой: а потому что они подчиняются реальности под названием "рынок" (или — "вкусы потребителя").

Давайте посмотрим на материал в деловой секции великой британской газеты "Таймс" — насчет того, как себя чувствуют акции табачных компаний. Короткий ответ рыночных аналитиков: эти акции надо сейчас покупать. Их курс будет расти.

(Здесь отмечу, что буду стараться не называть компании, о которых речь, и не упоминать товарные марки их продуктов, чтобы все это не было рекламой — тем более что многие продукты, о которых речь, мне не нравятся).

Итак, курс акций табачных компаний будет расти, потому что они предложили потребителю новые продукты — даже уже не столько вейп (электронные сигареты), сколько метод нагревания табака. То есть в обоих случаях нечто не связанное с огнем и поэтому не содержащее продуктов горения, но доставляющее определенной категории потребителей массу удовольствия.

Компании, о которой рассказывает "Таймс", эта новая продукция будет приносить к 2025 году до 5 миллиардов фунтов стерлингов ежегодно, а к 2030 году — в 25 раз больше (именно эта продукция будет давать до половины дохода). И это еще очень осторожная оценка. Соответственно, снижение доли обычных курильщиков на рынках этой компании будет более чем компенсировано потребителями ее новых продуктов.

То есть когда представители этих компаний говорят, что ведут мир к отказу от горящих сигарет, они всего лишь подстраиваются под уже существующий тренд: многие потребители выбирают вейп или нагревающийся табак. Не будут подстраиваться — упадет курс акций.

Ребята, перед нами всего лишь коммерческие корпорации с их железной логикой поведения. Не надо ожидать от них, что они займутся борьбой за права курящих.

Защищать людей по всему миру от давления и промывания мозгов — дело гражданского общества, политических и прочих партий и организаций. Поэтому не будем обижаться на табачные компании за то, что они не следуют примеру медицинского лобби. Зачем, если все равно акции идут вверх?

Теперь давайте вбросим в разговор оценку Всемирной организации здравоохранения — что к 2025 году число обычных курильщиков в мире, несмотря на бешеный напор борцов с сигаретами, все равно будет больше нынешнего 1 миллиарда человек.

Напомним, что когда в 90-х годах антитабачная кампания всерьез только начиналась (как всегда в таких случаях, с США), курящих в мире было меньше миллиарда. И если даже ВОЗ, известная своими играми со статистикой, признает, что вот такой получился результат усилий — курильщиков стало больше, то… То можно принять во внимание и неофициальные оценки — что на самом деле курят полтора миллиарда, просто их старается "не видеть" статистика потому, что они переходят на самокрутки и нелегальный табак.

При этом большие табачные компании, повторим, не просто рассчитывают, что публика переключится на новые и безопасные табачные продукты, а допускают, что когда-то там, на горизонте, она перейдет на них полностью. Более того, реально этот процесс и происходит, а табачным компаниям только остается за ним следовать.

Но что эти цифры означают ВСЕ ВМЕСТЕ?

Предположим, что они совместимы, просто речь идет о разных группах потребителей. Одни — и их будет все больше — просто продолжат курить. Другие — затравленные моральным и физическим антитабачным давлением западники — могут перейти на новые технологии, и их будут продавать те же или другие компании.

А вот чего уже точно не будет, это того, ради чего затевалась вся антитабачная авантюра. Не будет перехвата клиентов у табачных компаний в пользу психотропных таблеток, химических "улучшателей настроения" и прочих безумных идей. То есть попытки медицинского лобби напрочь уничтожить лобби табачное и подчинить себе его потребителей оказались провальными.

Отчего? А люди помешали. Да, часть их поверила пропаганде насчет вреда активного, да даже и пассивного курения: посыл страха сработал, хотя только в части мира. Но "химическая" альтернатива им показалась еще страшнее страха, а вот внезапно появившиеся новые технологии общения с тем же табаком — это не просто реально, а еще и привлекательно.

Нечто аналогичное было… нет, даже не с цепочкой "сигары — трубка — нюхательный и жевательный табак — сигареты — вейп и нагревание", а со звуковыми носителями. Помните эту драку за мозги клиентов — виниловые пластинки тяжелые, царапаются и заедают, вот вам кассеты (рвались и заедали), потом CD… Сейчас и CD отступают куда-то, а винил переживает возрождение, более того — кассеты тоже возрождаются. Это напоминает нынешний всемирный ренессанс сигар.

Медицинскому лобби винить надо только себя. Хотели обмануть и сломать миллионы людей — а они отреагировали неожиданно.