"Американский век" умер: его убил Путин

Особенно ярко это стало проявляться в период "конца истории", когда, начитавшись Фукуямы, журналистская братия и экспертное сообщество вслед за сенаторами и конгрессменами фанатично уверовала в то, что никакой истории больше не будет, а будет один длинный "американский век", то есть бесконечный период тотального идеологического, культурного, военного и экономического доминирования США, пишет в своей колонке на РИА Новости Иван Данилов.
И вот в 2018 году флагманское СМИ американского бизнеса, агентство деловой информации Блумберг вынуждено констатировать, что "американский век завершен", причем этот период тотального вашингтонского доминирования над миром не просто закончился.
Оказывается, "американский век" умер, и это была насильственная смерть. По версии Блумберга, место "преступления" уже четко определено — это Сирия, а его автор — президент Российской Федерации, той самой страны, которая по историческим меркам совсем недавно проиграла холодную войну.
Даже столь негативные констатации обычно не ломают общий дух всепобеждающего американского оптимизма. В конце концов, вся избирательная кампания Дональда Трампа была построена на месседже "Сделаем Америку снова великой", что подразумевало наличие не только серьезных проблем, но и соответствующих решений. Одним из них должна была стать "великая торговая война", которую Трамп готов развязать со дня на день, чтобы оживить производственный сектор страны. Однако протекционизм и оптимизм президента наталкивается на суровую реальность постиндустриальной Америки. Например, как с грустью констатирует тот же Блумберг, "тарифы Трампа — это подарок для России и ОПЕК, а не для американского сланца".
По мере того как амбициозные протекционистские планы Трампа будут расширяться, а для этого есть все предпосылки, его администрация будет снова и снова сталкиваться с системными проблемами и серьезными структурными ограничениями, многие из которых просто невозможно решить с помощью "заливки деньгами", поскольку они лежат в управленческой, коррупционной или даже культурной плоскости.
Сирия считается местом смерти "американского века" именно потому, что в контексте сирийского конфликта миру в целом стало понятно, что США уже не могут решать цивилизационные задачи высшей категории сложности, которые требуют высокого уровня концентрации и качества военных, дипломатических и управленческих ресурсов. А Россия — может.
На этом фоне довольно забавно наблюдать за тем, как российская "секта любителей Запада" пытается убедить российскую аудиторию в бесперспективности конкуренции с США, апеллируя к разнице между военными бюджетами наших стран.
Показательно, что сторонние наблюдатели делают из разницы бюджетов совсем другой вывод, который сводится к тому, что Россия (и в определенной мере Китай) тратят свои средства эффективно, а американцы и их союзники по НАТО — нет.
В более консервативных культурах считается, что уважение к женщинам проявляется максимальной серьезностью в процессе отбора и подготовки тех мужчин, которые будут их защищать. В США политкорректность и дурно понятое равенство уже проникает даже в сферы жизни, где раньше единственно важным была только эффективность. Цивилизация, в которой сфера безопасности и применения силы оказывается в зоне ответственности профессиональных "распильщиков" с одной стороны и идеологически заряженных активистов с другой, вряд ли способна претендовать на сохранение мировой гегемонии и уж тем более на тотальное доминирование на протяжении целого века.
Расстроенные таким развитием событий американские эксперты и политики мечтают о глобальной войне. В их представлении только это позволит "перевернуть стол" и уйти от поражения. Однако вот после того, как Путин продемонстрировал несколько "изделий" российской оборонной промышленности, способных обнулить любые надежды другой стороны на выживание в рамках глобальной войны, вариант с "переворачиванием стола" уже не может казаться кому-то привлекательным. Партию придется доиграть до конца, и ее результат вряд ли понравится Вашингтону.
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