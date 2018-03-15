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Болельщики во время просмотра трансляции матча группового этапа чемпионата Европы по футболу - 2016 между сборными командами Англии и России

Глазами болельщика: почему футбольная Англия поедет в Россию

© Sputnik/ Ирина Калашникова
Колумнисты
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Олег Дмитриев
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Болельщик с 40-летним стажем, колумнист Sputnik Олег Дмитриев размышляет о том, почему резкие антироссийские заявления руководства Великобритании не смогут помешать английским болельщикам насладиться предстоящим Кубком мира в России

Резкие заявления британских чиновников и политиков в отношении России в последнее время заполонили первые полосы мировой прессы. Случай с применением отравляющих веществ в городке Солсбери спровоцировал министра иностранных дел Бориса Джонсона пригрозить неприездом высокопоставленных гостей на Кубок мира в Россию. Простым болельщикам, к сожалению, тоже снова внушают: мол, поездка в Россию — дело небезопасное.

Александр Гусев, главный научный сотрудник Института социологии РАН. Архивное фото
© Sputnik/ Александр Натрускин
Гусев: искать повсюду "российский след" — это маразм
Как болельщик со стажем, могу сказать: британские политики сильно преувеличивают, а где-то даже и врут. Никогда в СССР и России не было антагонизма и предвзятости по отношению к Англии — тем более в футболе. Объясню почему.

Эпоха взаимного уважения

Визит московского "Динамо" в послевоенную Англию, битва на равных во время чемпионата мира в Швеции, признание Льва Яшина лучшим вратарем мира во время празднования столетия рождения футбола в 1963-м году. Все это — признание уважения друг к другу на футбольном поле. А оно складывалось десятилетиями.

Май 2008 года. Матч между английскими "Челси" и "Манчестер Юнайтед". Финал Лиги чемпионов. В тот день Москва была теплой, дружелюбной, слегка пьяной и довольной. Никто не нарушал общественный порядок — английские болельщики с удовольствием пили пиво с русскими ребятами, мило общались с прохожими, с любопытством разглядывали меховые шапки на Арбате.

Английские болельщики на Красной площади накануне финального матча Лиги чемпионов между командами Челси и Манчестер Юнайтед, 2008.
© Sputnik/ Михаил Фомичев
Английские болельщики на Красной площади накануне финального матча Лиги чемпионов между командами "Челси" и "Манчестер Юнайтед", 2008.

Да и болельщики других команд, как могли, помогали британским гостям. Поклонники "Спартака" "тусовались" с фанатами "Манчестер Юнайтед", "армейцы" показывали город ребятам из "Челси". Все было крайне дружелюбно.

И еще один факт: в России и странах бывшего СССР до сих пор функционируют десятки фан-клубов английских команд. Да и чемпионат английской премьер-лиги для многих российских болельщиков — любимое зрелище. Потому что футбол там — высококлассный.

Мифы и "страшилки" британских СМИ

Что же пошло не так в Англии по отношению к России?

Во-первых, это нежелание и неумение англичан проигрывать. Еще в 2007 году главный тренер национальной сборной Стив Макларен после проигрыша россиянам нахамил московским журналистам и после этого объявил, что будет давать интервью исключительно СМИ Туманного Альбиона. За что и получил от россиян в ответ английское слово "Лузер" (неудачник) с сильным русским акцентом. В том отборочном цикле Англия так и не смогла выйти в финал чемпионата Европы.

Главный тренер сборной Англии Стивен Макларен (в центре) во время тренировки английской сборной на стадионе Лужники накануне футбольного матча отборочного турнира Евро-2008 со сборной России
© Sputnik/ Антон Денисов
Главный тренер сборной Англии Стивен Макларен (в центре) во время тренировки английской сборной на стадионе "Лужники" накануне футбольного матча отборочного турнира Евро-2008 со сборной России

Во-вторых, пресса на Британских островах не может простить россиянам выигрыш права на проведение чемпионата мира по футболу. Началась целая кампания, которая пыталась дискредитировать российскую заявку. Хотя в 2017 году независимое расследование показало: россияне действовали в рамках всех правил лоббирования. Нарушения, о которых кричала британская пресса, на самом деле совершали представители Испании и Южной Кореи, которые тоже претендовали на право проведения Кубка мира.

В-третьих, время от времени появлялись "сказки о российском расизме". "Жертвой" стал Яя Туре, уроженец Кот Д'Ивуара, игрок английского "Манчестер Сити", который жаловался на болельщиков ЦСКА за якобы имевшие место расистские выкрики. Я сам был на той игре. Мы улюлюкали тогда — да. Но лишь для того, чтобы помешать гостям исполнить штрафной у "наших" ворот. И о каком, простите, расизме может идти речь, если за ЦСКА в разные годы успешно выступали футболисты с разным цветом кожи? Бразилец Вагнер Лав, японец Кейсуке Хонда, ивуариец Сейду Думбия, нигериец Ахмед Муса стали любимцами армейских фанатов.

Игрок Манчестер Сити Яя Туре на тренировке перед матчем группового этапа Лиги чемпионов между ФК ЦСКА (Россия, Москва) и ФК Манчестер Сити (Великобритания, Манчестер)
© Sputnik/ Григорий Сысоев
Игрок "Манчестер Сити" Яя Туре на тренировке перед матчем группового этапа Лиги чемпионов между ФК "ЦСКА" (Россия, Москва) и ФК "Манчестер Сити" (Великобритания, Манчестер)

В-четвертых, россиян сделали "гангстерами" после многочисленных стычек в 2016 году в Марселе накануне матча Англия — Россия. Однако британская пресса умолчала один значимый факт: те, кто провоцировал российских болельщиков на протяжении трех дней — представители околофутбольных "фирм". А у "околофутбола" правила простые: пей, бей и не попадайся полиции, чтобы тебе не закрыли въезд в ту или иную страну. Неудивительно, что рядовой болельщик такие правила не принимает. Но джинн был выпущен из бутылки: Европу стали пугать футбольными хулиганами из России, которых, на самом-то деле, гораздо меньше, чем англичан.

Болельщики жгут файеры во время матча группового этапа чемпионата Европы по футболу - 2016 между сборными командами Англии и России
© Sputnik/ Виталий Белоусов
Болельщики жгут файеры во время матча группового этапа чемпионата Европы по футболу - 2016 между сборными командами Англии и России

В 2017 году английские фанаты приезжали на футбол трижды — и на матчах в Москве и Ростове не было зарегистрировано ни одного инцидента. Напротив, все было мило и дружелюбно.

Отрадно, что практически никто из английских игроков, тренеров и звезд прошлого не поддержал нынешнюю истерию британского правительства по отношению к России. Бывшая звезда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл в открытую призвал не смешивать футбол и политику. Полностью подписываюсь под его словами. И от всей души приглашаю английских фанатов на Кубок мира в Россию.

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Теги:
футбол, Чемпионат мира по футболу 2018, ФК "Спартак", "Манчестер Юнайтед", Великобритания, Россия, Спорт



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