Глазами болельщика: почему футбольная Англия поедет в Россию

Болельщик с 40-летним стажем, колумнист Sputnik Олег Дмитриев размышляет о том, почему резкие антироссийские заявления руководства Великобритании не смогут помешать английским болельщикам насладиться предстоящим Кубком мира в России

Резкие заявления британских чиновников и политиков в отношении России в последнее время заполонили первые полосы мировой прессы. Случай с применением отравляющих веществ в городке Солсбери спровоцировал министра иностранных дел Бориса Джонсона пригрозить неприездом высокопоставленных гостей на Кубок мира в Россию. Простым болельщикам, к сожалению, тоже снова внушают: мол, поездка в Россию — дело небезопасное.

Эпоха взаимного уважения

Как болельщик со стажем, могу сказать: британские политики сильно преувеличивают, а где-то даже и врут. Никогда в СССР и России не было антагонизма и предвзятости по отношению к Англии — тем более в футболе. Объясню почему.

Визит московского "Динамо" в послевоенную Англию, битва на равных во время чемпионата мира в Швеции, признание Льва Яшина лучшим вратарем мира во время празднования столетия рождения футбола в 1963-м году. Все это — признание уважения друг к другу на футбольном поле. А оно складывалось десятилетиями.

Май 2008 года. Матч между английскими "Челси" и "Манчестер Юнайтед". Финал Лиги чемпионов. В тот день Москва была теплой, дружелюбной, слегка пьяной и довольной. Никто не нарушал общественный порядок — английские болельщики с удовольствием пили пиво с русскими ребятами, мило общались с прохожими, с любопытством разглядывали меховые шапки на Арбате.

© Sputnik/ Михаил Фомичев Английские болельщики на Красной площади накануне финального матча Лиги чемпионов между командами "Челси" и "Манчестер Юнайтед", 2008.

Да и болельщики других команд, как могли, помогали британским гостям. Поклонники "Спартака" "тусовались" с фанатами "Манчестер Юнайтед", "армейцы" показывали город ребятам из "Челси". Все было крайне дружелюбно.

И еще один факт: в России и странах бывшего СССР до сих пор функционируют десятки фан-клубов английских команд. Да и чемпионат английской премьер-лиги для многих российских болельщиков — любимое зрелище. Потому что футбол там — высококлассный.

Мифы и "страшилки" британских СМИ

Что же пошло не так в Англии по отношению к России?

Во-первых, это нежелание и неумение англичан проигрывать. Еще в 2007 году главный тренер национальной сборной Стив Макларен после проигрыша россиянам нахамил московским журналистам и после этого объявил, что будет давать интервью исключительно СМИ Туманного Альбиона. За что и получил от россиян в ответ английское слово "Лузер" (неудачник) с сильным русским акцентом. В том отборочном цикле Англия так и не смогла выйти в финал чемпионата Европы.

© Sputnik/ Антон Денисов Главный тренер сборной Англии Стивен Макларен (в центре) во время тренировки английской сборной на стадионе "Лужники" накануне футбольного матча отборочного турнира Евро-2008 со сборной России

Во-вторых, пресса на Британских островах не может простить россиянам выигрыш права на проведение чемпионата мира по футболу. Началась целая кампания, которая пыталась дискредитировать российскую заявку. Хотя в 2017 году независимое расследование показало: россияне действовали в рамках всех правил лоббирования. Нарушения, о которых кричала британская пресса, на самом деле совершали представители Испании и Южной Кореи, которые тоже претендовали на право проведения Кубка мира.

В-третьих, время от времени появлялись "сказки о российском расизме". "Жертвой" стал Яя Туре, уроженец Кот Д'Ивуара, игрок английского "Манчестер Сити", который жаловался на болельщиков ЦСКА за якобы имевшие место расистские выкрики. Я сам был на той игре. Мы улюлюкали тогда — да. Но лишь для того, чтобы помешать гостям исполнить штрафной у "наших" ворот. И о каком, простите, расизме может идти речь, если за ЦСКА в разные годы успешно выступали футболисты с разным цветом кожи? Бразилец Вагнер Лав, японец Кейсуке Хонда, ивуариец Сейду Думбия, нигериец Ахмед Муса стали любимцами армейских фанатов.

© Sputnik/ Григорий Сысоев Игрок "Манчестер Сити" Яя Туре на тренировке перед матчем группового этапа Лиги чемпионов между ФК "ЦСКА" (Россия, Москва) и ФК "Манчестер Сити" (Великобритания, Манчестер)

В-четвертых, россиян сделали "гангстерами" после многочисленных стычек в 2016 году в Марселе накануне матча Англия — Россия. Однако британская пресса умолчала один значимый факт: те, кто провоцировал российских болельщиков на протяжении трех дней — представители околофутбольных "фирм". А у "околофутбола" правила простые: пей, бей и не попадайся полиции, чтобы тебе не закрыли въезд в ту или иную страну. Неудивительно, что рядовой болельщик такие правила не принимает. Но джинн был выпущен из бутылки: Европу стали пугать футбольными хулиганами из России, которых, на самом-то деле, гораздо меньше, чем англичан.

© Sputnik/ Виталий Белоусов Болельщики жгут файеры во время матча группового этапа чемпионата Европы по футболу - 2016 между сборными командами Англии и России

В 2017 году английские фанаты приезжали на футбол трижды — и на матчах в Москве и Ростове не было зарегистрировано ни одного инцидента. Напротив, все было мило и дружелюбно.

Отрадно, что практически никто из английских игроков, тренеров и звезд прошлого не поддержал нынешнюю истерию британского правительства по отношению к России. Бывшая звезда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл в открытую призвал не смешивать футбол и политику. Полностью подписываюсь под его словами. И от всей души приглашаю английских фанатов на Кубок мира в Россию.