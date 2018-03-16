Главное за неделю: встреча в Астане, ребрендинг СНБ и гаишники вне засады

ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik, Антон Курилкин. Встреча глав центральноазиатских государств в Казахстане, Служба государственной безопасности, узбекские мигранты в Германии и Якубович в Бухаре — об этих и других главных новостях недели в традиционном обзоре Sputnik Узбекистан.
Астана собирает друзей
Первая за многие годы встреча глав центральноазиатских государств, как и планировалось, состоялась в Астане незадолго до объединяющего весь регион праздника Навруз.
В гости к Нурсултану Назарбаеву съехались президенты Кыргызстана и Таджикистана, а узбекский лидер помимо встречи с коллегами еще и участвовал в торжественном открытии Года Узбекистана в Казахстане. Из-за ранее запланированных важных мероприятий встречу пропустил лишь глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, приславший на переговоры председателя Меджлиса республики.
Президенты обсудили общие проблемы, накопившиеся в Центральной Азии за последние десятилетия, а также условились встретиться в подобном формате в 2019 году уже в Ташкенте.
Переименовать и узаконить
СНБ переименована в Службу государственной безопасности — приказ об этом подписал Шавкат Мирзиёев в среду. Новая структура — правопреемница прежней. Дела предстоит привести в порядок и расписать четкие полномочия для обновленной структуры госбезопасности.
Первоочередной задачей объявлено создание законодательной базы, четко определяющей полномочия службы. Не обошлось и без символизма: СГБ получила свой собственный герб и флаг для поднятия боевого дух сотрудников.
По словам заместителя министра внутренних дел, начальника ГУВД Ташкента генерал-майора Рустама Джураева, настало то время, когда сотрудники правоохранительных органов и население не могут существовать сами по себе, отдельно друг от друга. В качестве пример он привел США, действует целая программа Neighbourhood Watch, которую можно условно перевести как "Смотри за своим соседом".
"Это не значит, что кто-то в прямом смысле должен следить, что делают жильцы из дома напротив и как они живут. Просто наши граждане должны обращать внимание на чужих людей, которые приходят, сообщать при необходимости о подозрительных лицах и явлениях", — пояснил Джураев.
А вот гаишникам подглядывать за нарушителями тайком теперь запретили. Отныне сотрудникам дорожно-постовой службы нельзя прятаться за деревьями и заграждениями — на больших магистралях инспекторы должны работать только в открытую, зато фиксировать нарушения им помогут новые видеосистемы.
Куда мигрирует миграция
В Узбекистане прорабатывается вопрос об отправке трудовых мигрантов в Германию, Казахстан и Оман. Как рассказал начальник профильного агентства Равшан Ибрагимов, республика сегодня постепенно расширяет географию международного сотрудничества в области трудовых кадров.
Мигрантам-узбекистанцам из Санкт-Петербурга и Ленинградской области России теперь станет проще — в городе официально открылось консульство Узбекистана. Оно будет обслуживать весь Северо-Западный федеральный округ РФ, а главная задача дипломатов — обеспечивать правовую защиту своих граждан и оказывать им помощь и содействие в трудной ситуации.
Впрочем, в миграции эксперты видят и уникальный шанс для страны — за одно поколение достичь уровня государств с доходами населения выше среднего.
Якубович в Бухаре и счастливый Узбекистан
Известный телеведущий Леонид Якубович в составе делегации Российского еврейского конгресса побывал в Бухаре, где ознакомился с жизнью и наследием еврейской общины города.
"Я был в Бухаре много лет тому назад, и в вашем городе меня восхитило то, что вы сохранили почти в первозданном виде памятники, которым сотни, тысячи лет. И это, я считаю, вам удалось сделать благодаря вашей вере, которая озаряет души и сердца, словно маяк", — подчеркнул он.
Между тем, согласно исследованиям экспертов ООН, Узбекистан стал самой счастливой страной в СНГ — об этом свидетельствует доклад The World Happiness Report. Страна заняла 47-ю строчку рейтинга. Самыми несчастными в Содружестве признаны украинцы.