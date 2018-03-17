Дело Скрипаля – вишенка на торте в информационной войне с Россией

Отношения между Россией и Западом достаточно предсказуемо скатываются по наклонной, и это было очевидно еще по тону послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, где львиная доля внимания уделялась вопросам безопасности и обороны.

Ситуация на настоящем этапе такова, что Россия готова ответить на любые вызовы и уверена в своих силах ровно в той же степени, в которой Запад непоколебим в своем желании принудить Москву играть по правилам "нового мирового порядка", который сложился после краха Советского Союза.

Атака в преддверии выборов

В такой обстановке обострение отношений с Великобританией – традиционным конкурентом России на международной арене – вполне выписывается в общий тренд современной политики коллективного Запада, направленной на создание условий для международной изоляции РФ.

AP Photo / Matt Dunham Нервно-паралитический эффект, или Кому выгодно отравление Скрипаля

Напомним, что только в феврале-марте этого года по различным каналам были обнародованы компрометирующие сведения в отношении вице-премьера правительства РФ Сергея Приходько и крупного бизнесмена Олега Дерипаски, распространена информация о гибели большого количества российских граждан в Сирии, МИД РФ был фактически обвинен в контрабанде кокаина из Аргентины. Ко всему этому добавилась история с отравлением на территории Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Образ "страны-агрессора", которая организует гибридные войны и постоянно вмешивается в ход выборов в разных странах мира, засверкал новыми красками обвинений в пособничестве наркомафии и терроризму на государственном уровне.

При этом выглядит так, будто Кремль сознательно атакуют и провоцируют в преддверии президентских выборов, в конечном исходе которых ни у кого нет сомнений. Ведь с учетом последних социологических данных нынешняя кампания в РФ – это даже не столько выборы, сколько плебисцит о доверии действующему президенту Путину, проводимому им внутреннему и внешнеполитическому курсу.

Вместе с тем, несмотря беспрецедентное внешнее давление, непростую экономическую ситуацию, сохраняющиеся вопросы к качеству управления на местах и работе правительства, по теме отношений с Западом российское общество демонстрирует удивительный национальный консенсус. Думается, что тот самый электоральный "эффект Крыма" и готовность "сильного президента" твердо отстаивать интересы России на международной арене объясняют в популярности Путина очень многое.

При этом нужно отметить, что риторика большинства альтернативных кандидатов (Грудинин, Бабурин, Жириновский, Сурайкин) еще более жесткая, чем позиция действующего главы государства. Ведь Путин хоть и играет мускулами, однако всегда делает оговорку о готовности к диалогу с западными партнерами.

В информационной войне доказательства не нужны

Но, к сожалению, думается, что этот призыв на Западе пока слышать не готовы, также как не считают возможным примириться с желанием России восстановить статус сверхдержавы и растущим влиянием Москвы на ситуацию в мире. Дело выглядит так, что пока востребована конфронтационная повестка, которая, к слову, приносит неплохие дивиденды военно-промышленному комплексу США. Поэтому Россию будут стараться всеми силами низвести до уровня страны-изгоя, угрозы безопасности для всего "цивилизованного мира".

REUTERS / Henry Nicholls СМИ: Скрипаль отравился ядом, который был в чемодане его дочери

Процессом доказывания и представления каких-либо внятных аргументов в такой ситуации никто особо заморачиваться не будет, что уже было опробовано во время отстранения НОК РФ от участия в прошедшей Олимпиаде. Ведь тогда позиция также была сформирована не за счет фактов, а за счет массива обличающей информации в СМИ и показаний бывшего российского спортивного функционера Григория Родченкова.

Похоже, что в случае с отравлением Скрипаля история практически повторяется. Никаких доказательств причастности России к данному инциденту на суд широкой общественности представлено не было, однако из статьи в статью, из комментария в комментарий на страницах западной прессы и местных прозападных изданий кочует уверенный тезис о том, что "Россия виновата". В итоге даже президент США Дональд Трамп разразился потрясающим по своей глубине выводом о том, что ему "кажется, будто Россия причастна". Конечно, когда кажется, то креститься надо, но в данном случае мы имеем дело с силой убеждения "четвертой власти" на примере лидера ведущей мировой сверхдержавы.

Однако вишенкой на торте в разгоревшейся информационной войне стало сообщение популярной британской газеты The Telegraph о том, что "только Москва может стоять за атакой в Солсбери", так как нервно-паралитическое вещество "Новичок", которым были отравлены Скрипаль и его дочь, "разрабатывается только в России, а формулу держат в секрете". Эту сенсационную новость британским журналистам поведал руководитель научной разработки "Новичка" Вил Мирзоянов, с 1995 года постоянно проживающий в США.

Получается, что на основе информации о создании 30 лет назад в бывшем СССР нервно-паралитического вещества "Новичок" современное руководство России обвиняется в "применении военной силы на территории Великобритании". И это при том, что главный разработчик "Новичка" более 20 лет проживает на территории ближайшего союзника Британии – США и, безусловно, не остался без внимания местных спецслужб. То есть "Новичок" – это такой же российский секрет Полишинеля, как и многие другие технологии, в свое время вывезенные вместе с учеными на Запад из бедствующих республик бывшего СССР.

Прогноз развития ситуации

Все это, конечно, было бы очень смешно, если бы не было так грустно. Пока очевидно одно: в оперативной перспективе необходимо готовиться к дальнейшей эскалации между РФ и евроатлантическим сообществом.

Вероятно, последует отъем "честно заработанных денег" российских олигархов в британских банках и странах Содружества, существует угроза бойкота ЧМ по футболу 2018 года, есть опасность военных провокаций в Крыму, на Донбассе, в Сирии, против российских интересов в Африке, Латинской Америке.

Кроме того, России стоит готовиться к попыткам ограничить международную легитимность руководства страны не только за счет санкций, но также за счет вынесения вопроса о признании итогов президентских выборов, которые проводились на территории Крыма.

Вышеописанный сценарий, безусловно, негативный, однако в нем есть свои плюсы. В условиях давления российское общество мобилизуется, а элита будет принуждена к очищению. Денег крупного бизнеса, конечно, жаль, однако эти средства противозаконно были выведены из РФ и давно не работали на Россию. В обстановке конфликта активы российской элиты в странах Запада – это скорее инструмент давления, чем плюс.

Также стоит отметить, что все вышеперечисленные обстоятельства имеют серьезное значение для Беларуси. Причем не только в контексте союзнических обязательств перед РФ, тесных экономических связей между нашими странами, но также в связи с курсом отечественной дипломатии на презентацию Минска в качестве международной миротворческой площадки. Идея, которая была достаточно успешно реализована в последние годы, может оказаться неактуальной в условиях обострения международной обстановки. И это один из сценариев, к которому потенциально стоит подготовиться уже на настоящем этапе.

Источник: Sputnik Беларусь.