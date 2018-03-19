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Дым, возникший в результате ударов сирийской армии по позициям Джебхат ан-Нусры (организация запрещена в РФ), в Восточной Гуте в пригороде Дамаска

Восточная Гута: сирийская сила ломит американскую солому

© Sputnik/ Mikhail Alaeddin
Колумнисты
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Александр Хроленко
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Военный обозреватель Sputnik утверждает, что "Вашингтон и американская коалиция утратили возможность безбоязненно вооружать "оппозицию", назначать виновными и карать по своему усмотрению национальных лидеров ближневосточных стран"

С наступлением весны боевой потенциал засевшей в пригородах Дамаска группировки "Джебхат ан-Нусра"* стремительно тает, Западу не удается вывести террористов и находящихся вместе с ними инструкторов — американских, британских, израильских офицеров — из-под удара сирийских правительственных сил. 

Военно-политическую обстановку в Сирийской Арабской Республике все увереннее контролируют правительственные войска при поддержке Воздушно-космических сил России.

У экстремистов остается все меньше шансов сохранить боевой потенциал, перегруппироваться и снова бросить силы на штурм сирийской столицы. Инициатива принадлежит сирийским войскам и их союзникам, как ранее в Пальмире и Алеппо.

Из последних сводок. Обстреливающие гуманитарный коридор снайперы уничтожены. Потрепанные бандформирования окружены и теряют "живой щит". В рамках 17-й гуманитарной паузы (с 7 часов утра 15 марта) Восточную Гуту покинули около 15 тысяч мирных жителей, и к вечеру 16 марта сирийские власти ожидают выхода еще 10 тысяч человек.

Ранее Россия призвала США прекратить поддержку с воздуха и на земле террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*, под общим командованием и под франшизой которой теперь действует множество экстремистских группировок.

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Вечером 15 марта, не долетев до американской военной базы Ат-Танф в Сирии, упал вертолет ВВС США HH-60 Pave Hawk с группой военнослужащих Сил специальных операций на борту. Сирийские и иракские СМИ сообщают, что суперсовременный, созданный специально для заброски разведывательно-диверсионных групп вертолет Pave Hawk был сбит (возможно, со временем мы узнаем больше).

Ответные меры

Действующая в Восточной Гуте "Джебхат ан-Нусра"* устремлена к Дамаску. Российская военная разведка выявила в оккупированной США зоне Ат-Танф подготовку пяти тысяч боевиков резерва. Эти силы должны были объединиться с поддерживаемой Саудовской Аравией группировкой "Джейш аль-Ислам", и при поддержке с воздуха авиацией американской коалиции совершить отчаянный рывок к сирийской столице. Однако арабоязычный иранский ресурс Al Alam сообщил, что сирийская армия и ее союзники отразили нападение просаудовских боевиков в Ан-Нашабии. Два саудовских офицера и один британский оказались в плену у сирийского спецназа и "Хезболлы".

Во избежание штурма в анклаве Восточная Гута американцы нуждались в израильском авиаударе по сирийской армии, но, как написала американская газета Los Angeles Times, президент Владимир Путин заблаговременно предупредил премьер-министра Биньямина Нетаньяху, что реакция России не ограничится падением одного F-16. И пока Израиль предпочитает оставаться в роли зрителя.

Возможно, целью боевых действий является создание близ Дамаска собственной военной базы США, которая позволила бы постоянно держать под прицелом столицу Сирии, создавать угрозу Ирану и "Хезболле". Как бы то ни было, американские "инструкторы" продолжают мобилизацию и подготовку боевиков для последующей операции против сирийской армии в Восточной Гуте и в Думе. Здесь же, на подхвате американские союзники — Саудовская Аравия, Катар Франция и Великобритания. Сирийский котел все еще кипит и угрожает взорваться.

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© Sputnik/ Максим Блинов
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Поэтому начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов 13 марта обсудил ситуацию в Восточной Гуте с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом Джозефом Данфордом и предупредил "партнеров" об ответных мерах воздействия в случае ракетно-бомбового удара США по сирийской столице либо провокации с применением боевых отравляющих веществ: "Последствия будут самыми тяжелыми".

Гута уже не та

Ситуация в Восточной Гуте обострилась в последние две недели. Кому-то очень не хватало войны после принятия Советом Безопасности ООН резолюции 2401 о тридцатидневном перемирии на всей территории Сирии. В Белом доме продолжается дискуссия о силовых вариантах "наказания Асада" якобы за использование химического оружия в пригородах Дамаска. Напомним, ранее на подконтрольной боевикам территории правительственные войска обнаружили более 20 тонн отравляющих веществ.

США распространили в ООН новый проект резолюции по режиму прекращения огня, американцы предполагают запретить России и Сирии избирательно уничтожать группировки экстремистов в Восточной Гуте. Однако резолюция Совета Безопасности 2401 недвусмысленно разрешает уничтожать боевиков "Исламского государства"*, "Аль-Каиды"*, "Джабхат Фатх аш-Шам"* и других организаций, которые в ООН официально признаны террористическими.

Боевиков в Восточной Гуте лишили иллюзорного права и возможности действовать в качестве "защитников народа", не оставили им шансов на успех. А если шире, Вашингтон и американская коалиция утратили возможность безбоязненно вооружать "оппозицию", назначать виновными и карать по своему усмотрению национальных лидеров ближневосточных стран. Совет Безопасности ООН подтвердил этот факт документально, и никакой новый план "B" не вернет просвещенному Западу права на безнаказанное ведение боевых действий в странах третьего мира. Таким образом, новая и сирийская весна — символ более стабильного многополярного мира.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.




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