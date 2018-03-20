А у нас в Европе газ, а у вас?: что общего между А-234, Нукусом и Солсбери

Политолог Роман Романов в беседе с корреспондентом Sputnik попытался разобраться в запутанной и противоречивой истории с отравлением Скрипаля, а также выяснил, какое отношение к ней имеет Узбекистан и за что россиянам стоит благодарить Европу и США

Ключевой темой обсуждения выборов президента России стала довольно высокая явка, которую ожидали не все, — на выборы пришло 67,98% избирателей. Даже в Москве, жители которой традиционно не так активно, как в регионах, на участки пришли более 60% избирателей. Показатели превосходят результаты прошлых лет и в процентном, и в абсолютном значениях.

Для экспертов и для кандидатов такой интерес избирателей к выборам стал неожиданным. И во многом за это стоит благодарить страны Запада.

О сложившейся ситуации и любопытных моментах этой истории в беседе со Sputnik Узбекистан поделился политолог Роман Романов.

Таинственный А-234

"Владимир Путин обеспечивает ошеломляющую победу на выборах благодаря Британии", — с таким заголовком вышла статья в The Times, одной из старейших и авторитетнейших газет Соединенного Королевства.

Почему история с отравлением в графстве Уилтшир привела к такой сплоченности и консолидации российского общества на президентских выборах?

Британские СМИ сообщают о факте химической атаки и заявляют, даже без проведения каких-либо первичных следственных действий правоохранителей, о русском следе.

Facebook / Максим Жаров Жаров о новой версии отравления Скрипаля: Британия мутит воду

На следующий день вместо таинственного Novichok — кодовое название вещества, которым якобы был отравлен экс-офицер ГРУ, газеты Великобритании пишут о том, что покушение на семью Скрипалей было совершено при помощи анальгетика опиатного происхождения "Фентанил". В поиске Google находим, что этот анальгетик использовали российские спецслужбы при штурме захваченного террористами Норд-Оста.

Однако позднее версия о применении этого спецсредства ыла отброшена — вещество активно используется в медицине, при всем желании и ангажированности сложно обвинить Россию и однозначно указать на "русский след".

Первым человеком, кто заявил именно об использовании якобы советского газа, стала премьер-министр Тереза Мэй. Впрочем, позднее это вещство начали называть по британской классификации А-234.

Важно отметить, что официально газ под таким безобидным названием никогда не стоял на вооружении ни советской армии, ни российских спецслужб. О самой этой смеси миру поведал бывший советский военный химик Вил Мирзаянов. Он давно эмигрировал в США, где на протяжении полутора десятилетий зарабатывает деньги на том, что регулярно публикует книги о секретных русских разработках и страшном оружии Судного дня из России.

Именно в его работе "Секреты государства" была обнародована формула вещества. Причем, как рассказал Мирзаянов, американские спецслужбы стремились ограничить хождение книги.

Газ после публикаций Мирзаянова привлек внимание комиссии Организации по запрещению химического оружия при ООН (ОЗХО). Дважды эксперты организации занимались поисками вещества, но ни в 2011, ни 2013 годах не нашли прямых доказательств его существования или производства.

Узбекский след и неудобные вопросы

В этом противостоянии Москвы и Лондона внезапно появляется Узбекистан. Казалось бы, при чем тут центральноазиатская республика? Для понимания необходимо упомянуть о нескольких фактах.

REUTERS / Henry Nicholls Эксперт: вещество А-234 могли произвести в научном центре рядом с Солсбери

Если следы газа не смогли обнаружить эксперты ООН, то как его смогли определить британские химики? Ведь для идентификации сложного химического соединения необходимо иметь аналог исследуемого вещества. То есть Великобритания обладала как минимум образцом газа и при этом утаила этот факт от контролирующей организации, коей является ОЗХО.

Синтезированных образцов газа нет у ООН, как нет и следов производства вещества. У Великобритании, таким образом, смесь могла появиться двумя путями: либо была получена из третьего источника (и тут вопрос — что это за источник), либо же ученые Ее Величества синтезировали А-234 сами.

По совершенно случайному стечению обстоятельств в 12 километрах от города Солсбери, где были отравлены господин Скрипаль и его дочь, находится военная база Портон-Даун. Там британская армия хранит собственное химическое оружие (и это самое крупное хранилище в Европе). Там же расквартирована Лаборатория научно-технических оборонных исследований Великобритании, которая проводит испытания и исследования химического и биологического оружия.

Более того, несколько ученых и сотрудников, связанных с базой Портон-Даун, таинственно скончались или были убиты. По разным данным, от насильственной смерти погибло 11 причастных к этому месту людей.

Официальные лица Великобритании отрицают разработку химического оружия в Портон-Дауне. Если поверить им на слово, то получается, что газ получен от третьих стран.

Тут-то след приводит нас в Узбекистан. Дело в том, что в 1992 году, уже после развала СССР, в лабораториях в Нукусе, как рассказал в своих трудах советский химик и экологический активист Лев Федоров, СССР проводил испытания по проекту "Фолиант" (якобы в рамках этого проекта и был разработан А-234).

В середине девяностых американские военные оказывали бывшим республикам Советского Союза гуманитарную помощь в избавлении от избытков оружия.

Получил такую помощь и Узбекистан. В середине девяностых годов миссия Вооруженных сил США помогала Ташкенту в обеззараживании и демонтаже неких бывших объектов Вооруженных сил СССР. Как писала New York Times, американцы работали на острове в Аральском море и в Каракалпакстане.

Таким образом, к концу девяностых годов в распоряжении Вашингтона как минимум оказались один из разработчиков перспективного нервно-паралитического газа, документация по советским испытаниям и, возможно, образцы по проектам "Фолиант" из лаборатории в Нукусе. Все необходимые знания для развертывания как минимум опытного производства у американцев были. И британцам не составило бы труда получить нужные образцы у ближайшего союзника.

Есть еще женщины в русских селениях

Официально британские спецслужбы отрицают получение или производство яда в самом королевстве и объясняют маршрут смертоносного вещества следующим образом: неизвестные подбросили в вещи Юлии Скрипаль в Москве газ. Скорее всего, рассказывают следователи, какая-то вещь или содержала А-242, или была пропитана им — например, шарфик или кофточка.

Третьего марта Юлия прилетает в Лондон, а уже пятого марта о "русской газовой атаке" трубят все СМИ.

Многие обратили внимание на странности в этой версии. Официально пострадал от газа 131 человек, из них 46 обратились в больницы. Следы газа были обнаружены в нескольких магазинах, ресторанах и парке Солсбери.

Получается, что Юлия Скрипаль несколько дней носила пропитанный высокотоксичным отравляющим веществом предмет. При этом отравляющему веществу даже специализированные противогазы не помеха, а двух граммов, как рассказывал Мирзаянов, достаточно для отравления 500 человек.

Именно этот газ, считают в Великобритании, носила в своем чемодане и, возможно, на себе хрупкая русская девушка. Возможно, к известной фразе Некрасова про коня на скаку и горящую избу следует добавить умение не обращать внимание на высокотоксичный нервно-паралитический газ быстрого действия.

Вопросов к службам безопасности московских аэропортов и Хитроу задавать не будем — однако, по словам российских специалистов, разработанное в рамках проекта "Фолиант" химическое оружие обладает резким и неприятным запахом (в отличие от аналогичного нервно-паралитического газа зарина).

То есть мало того что Юлия Скрипаль, по мнению британских спецслужб, контактировала с опаснейшим веществом, но и не замечала резкого запаха. Как и ее отец.

Нажим и мобилизация

Возмущение в России вызвала и реакция международного сообщества. Вместо создания международной комиссии и проведения полного расследования с тщательнейшим изучением вещества из Солсбери, западные политики выразили слова поддержки британским обвинениям против России.

Одно заявление Трампа, который руководствовался лишь доказательствами из Лондона, чего стоит. Впрочем, такое громогласное заявление американского лидера можно объяснить и причастностью США к созданию подобных веществ.

© REUTERS/ DYLAN MARTINEZ Тереза Мэй обвинила Россию в использовании запрещенного химоружия "Новичок"

В сознании россиян такая реакция означает только одно: выход ситуации на уровень противостояния. Возникает своеобразный информационный фронт, и большинство граждан страны чувствуют необходимость мобилизации для противостояния внешней агрессии и натиску.

А какое оружие оказалось у простых людей? Голос на выборах. Основным мобилизующим фактором 18 марта стала внешняя угроза и ее оправдание — нескладное, противоречивое и нелогичное обвинение страны.

Собственно, спасибо верным подданным Ее Королевского Величества и другим нашим уважаемым западным партнерам за прекрасные выборы.