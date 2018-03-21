Почему мусульмане недолюбливают Навруз?

Десятки миллионов человек встречают Навруз — начало весны у иранских и тюркских народов. Это вовсе не исламский праздник, но почему-то ежегодно он становится камнем преткновения как раз для мусульман
"Грех праздновать"
"Праздник Навруз (Наурыз) — харам (грех. — ред.). А поздравления с этим праздником — тем более! Я думаю, вы это прекрасно знаете: тот, кто считает себя мусульманином, пусть не празднует и не поздравляет с этим праздником. Надо быть более ревностными к своей религии", — призывает на одном из мусульманских форумов пользователь по имени Мухаммад.
С такими аргументами неоднократно сталкивался Аминджон Абдурахимов — таджикский студент из Санкт-Петербурга/
"Люди пишут в социальных сетях, что нужно отмечать только Курбан-байрам и Ураза-байрам. Но ведь Навруз — просто традиция, которая досталась нам от наших предков", — недоумевает он и заверяет, что Навруз очень популярен среди его соотечественников, проживающих в России.
В России Навруз отмечают не только выходцы из Средней Азии. Навруз популярен в Дагестане, в основном в южных районах, у лезгин. Там одно из его названий — "праздник первой борозды".
"Наврузом его здесь никто не называет. Иранская традиция наложилась на наш родной праздник — Яран Сувар, связанный с приходом весны и началом нового сельскохозяйственного цикла", — рассказывает представитель лезгинской диаспоры Гусен Шахпазов.
Но из-за этого лезгины, по его словам, постоянно вызывают осуждение единоверцев.
По его мнению, все дело в "фундаментальных веяниях", проникших в Дагестан в 1990-е годы. Это и наложило отпечаток на некоторых мусульман.
А вот в муфтияте Дагестана Навруз признают традиционным праздником наряду с другими немусульманскими.
"Если праздники отмечают, значит, тут все же есть некая мудрость. Главное, не утверждать, что это мусульманский праздник, ведь Навруз был еще до возникновения ислама", — говорит заммуфтия Дагестана Ахмад Кахаев.
"Мы не поддерживаем противников Навруза. Как можно оскорблять тех, кто отмечает его? Просто каждый праздник нужно правильно называть, а не игнорировать его", — добавляет он.
Костры и шариат
2009 году ЮНЕСКО включила Навруз в список нематериального наследия человечества. Навруз — государственный праздник в таких странах, как Азербайджан, Албания, Кыргызстан, Македония, Казахстан, Афганистан, Иран, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Турция. Власти Турции два года назад запретили Навруз в Анкаре и Стамбуле, и это вылилось в массовые беспорядки.
"Мы все наводим порядок в своих домах. В дни праздника семья собирается вместе, приезжают родственники, с которыми давно не виделись", — объясняет РИА Новости Абдурахимов.
На столе должны быть предметы и продукты, символизирующие непорочность, свет, обилие, счастье и плодородие в новом году. "Обязательно сахар, ведь он приносит сладость жизни. И непременно свеча, уберегающая от всего темного и плохого", — рассказывает студент.
Принято также ставить на стол семь яств, которые на языке фарси начинаются на букву "син", например, "себ" (яблоко) или "сир" (чеснок). Но главное угощение — сумаляк, который готовят из проросших ростков пшеницы в течение суток.
Точно сказать, когда возник Навруз, ученые не могут. Одни полагают, что это произошло благодаря зороастрийцам примерно три тысячи лет назад. Другие относят его к более раннему периоду. Но вот что удивительно: за тысячелетия праздник, по сути, не изменился, даже несмотря на сильное влияние ислама.
"Думаю, главная причина такой долговечности — непосредственная связь Навруза с земледельческим циклом", — считает руководитель Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Аликбер Аликберов.
Кроме того, по словам ученого, важно, что ислам адаптировал Навруз под себя, "поменяв его обрядность". Тот же случай — славянская Масленица, вошедшая в православный календарь.
А неприязнь мусульман к Наврузу он объясняет тем, что в исламе "идет борьба между строгим соблюдением письменных норм шариата и народным обычаем". Однако в этом нет ничего уникального, это свойственно всем религиям.