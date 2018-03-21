Почему мусульмане недолюбливают Навруз?

В Узбекистане отмечается Навруз - начало весны у иранских и тюркских народов, однако у мусульман этот праздник считается грехом, откуда это пошло, разбирался Антон Скрипунов

Десятки миллионов человек встречают Навруз — начало весны у иранских и тюркских народов. Это вовсе не исламский праздник, но почему-то ежегодно он становится камнем преткновения как раз для мусульман

"Грех праздновать"

"Праздник Навруз (Наурыз) — харам (грех. — ред.). А поздравления с этим праздником — тем более! Я думаю, вы это прекрасно знаете: тот, кто считает себя мусульманином, пусть не празднует и не поздравляет с этим праздником. Надо быть более ревностными к своей религии", — призывает на одном из мусульманских форумов пользователь по имени Мухаммад.

Противники Навруза (Наурыза) чаще всего ссылаются на хадисы — предания о пророке Мухаммеде, где говорится, что мусульманам запрещено "уподобляться безбожникам", ведь, согласно их доводам, Навруз — "это праздник огнепоклонников" (зороастрийцев).

С такими аргументами неоднократно сталкивался Аминджон Абдурахимов — таджикский студент из Санкт-Петербурга/

"Люди пишут в социальных сетях, что нужно отмечать только Курбан-байрам и Ураза-байрам. Но ведь Навруз — просто традиция, которая досталась нам от наших предков", — недоумевает он и заверяет, что Навруз очень популярен среди его соотечественников, проживающих в России.

В России Навруз отмечают не только выходцы из Средней Азии. Навруз популярен в Дагестане, в основном в южных районах, у лезгин. Там одно из его названий — "праздник первой борозды".

"Наврузом его здесь никто не называет. Иранская традиция наложилась на наш родной праздник — Яран Сувар, связанный с приходом весны и началом нового сельскохозяйственного цикла", — рассказывает представитель лезгинской диаспоры Гусен Шахпазов.

Но из-за этого лезгины, по его словам, постоянно вызывают осуждение единоверцев.

Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев поучаствовал в гуляньях в честь Навруза

"Мы сталкиваемся с проявлением неприязни со стороны мусульман, — продолжает он. — Хотя, если честно, нет такого, чтобы это переходило определенные рамки. Те, кто не приемлет Навруз, просто его не празднуют".

По его мнению, все дело в "фундаментальных веяниях", проникших в Дагестан в 1990-е годы. Это и наложило отпечаток на некоторых мусульман.

А вот в муфтияте Дагестана Навруз признают традиционным праздником наряду с другими немусульманскими.

"Если праздники отмечают, значит, тут все же есть некая мудрость. Главное, не утверждать, что это мусульманский праздник, ведь Навруз был еще до возникновения ислама", — говорит заммуфтия Дагестана Ахмад Кахаев.

"Мы не поддерживаем противников Навруза. Как можно оскорблять тех, кто отмечает его? Просто каждый праздник нужно правильно называть, а не игнорировать его", — добавляет он.

Костры и шариат

2009 году ЮНЕСКО включила Навруз в список нематериального наследия человечества. Навруз — государственный праздник в таких странах, как Азербайджан, Албания, Кыргызстан, Македония, Казахстан, Афганистан, Иран, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Турция. Власти Турции два года назад запретили Навруз в Анкаре и Стамбуле, и это вылилось в массовые беспорядки.

У Навруза нет четкой даты. К примеру, в Казахстане его отмечают строго с 21 по 23 марта, а в Иране ориентируются на астрономическое время (в этом году Навруз начинается 20 марта в 19 часов). Но везде к празднику готовятся загодя.

"Мы все наводим порядок в своих домах. В дни праздника семья собирается вместе, приезжают родственники, с которыми давно не виделись", — объясняет РИА Новости Абдурахимов.

На столе должны быть предметы и продукты, символизирующие непорочность, свет, обилие, счастье и плодородие в новом году. "Обязательно сахар, ведь он приносит сладость жизни. И непременно свеча, уберегающая от всего темного и плохого", — рассказывает студент.

Принято также ставить на стол семь яств, которые на языке фарси начинаются на букву "син", например, "себ" (яблоко) или "сир" (чеснок). Но главное угощение — сумаляк, который готовят из проросших ростков пшеницы в течение суток.

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На праздник устраивают массовые гулянья с песнями и плясками. В некоторых странах принято разжигать на улицах костры и прыгать через них. Именно этот обычай зачастую вызывает осуждение исламского духовенства. В 2010 году верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи призвал прекратить это безобразие.

Точно сказать, когда возник Навруз, ученые не могут. Одни полагают, что это произошло благодаря зороастрийцам примерно три тысячи лет назад. Другие относят его к более раннему периоду. Но вот что удивительно: за тысячелетия праздник, по сути, не изменился, даже несмотря на сильное влияние ислама.

"Думаю, главная причина такой долговечности — непосредственная связь Навруза с земледельческим циклом", — считает руководитель Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Аликбер Аликберов.

Кроме того, по словам ученого, важно, что ислам адаптировал Навруз под себя, "поменяв его обрядность". Тот же случай — славянская Масленица, вошедшая в православный календарь.

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"В любой религии имеются идеальные формы — так называемый фундаментализм, для которого есть только Бог. Но существуют народные обряды, которые становятся частью новой религиозной системы, потому что людям невозможно от них отказаться. Это называется синкретизмом", — говорит эксперт.

А неприязнь мусульман к Наврузу он объясняет тем, что в исламе "идет борьба между строгим соблюдением письменных норм шариата и народным обычаем". Однако в этом нет ничего уникального, это свойственно всем религиям.