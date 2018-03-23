Главное за неделю: выборы в России, Навруз и родительская скромность

Пятидневный праздник в честь Навруза, президентские выборы в России и инициатива Минздрава по борьбе с шикарными выписками из роддомов - об этих и других главных новостях недели в обзоре Sputnik Узбекистан

ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Навруз пришел, россияне выбрали Владимира Путина в четвертый раз президентом России, а пышные выписки молодых мам запретили. Sputnik Узбекистан разобрался в основных итогах недели.

Навруз и рельсы

Пятидневные празднования, визит Назарбаева в Самарканд, пять тонн сумаляка в Нукусе и тонна боорсоков в Кыргызстане, а также искренние пожелания — вот чем запомнился Навруз-2018.

В этом году в Узбекистане Навруз праздновали пять дней. Участие в гуляньях принял и глава государства.

"Мы ставим перед собой важнейшую цель — чтобы наши матери и дети, соотечественники, весь наш народ всегда жил в мире и спокойствии, чтобы наша жизнь стала еще более благополучной. Тогда, как говорил великий поэт и мыслитель Алишер Навои, каждый наш день будет, как Навруз", — поздравил соотечественников президент Узбекистана.

Поздравить узбекистанцев прилетел в Самарканд и глава Казахстана Нурсултан Назарбаев. Президенты поучаствовали в гуляниях и обратились к народу с пожеланиями.

Подарок к празднику сделал и Таджикистан: парламент страны ратифицировал соглашение об отмене виз.

В Самарканде к празднику успели запустить новую трамвайную линию. Теперь от железнодорожного вокзала до Сиабского базара можно доехать на новеньких чешских вагончиках.

В середине недели открылось движение поездов от Ташкента до Иссык-Куля. Запустили и движение по линии Бухара-Мискен — благодаря этому сократилось время в пути на два часа при поездках из Ташкента в Ургенч, Хиву и Нукус.

Прорыв и отставки в России



В России стали известны точные результаты выборов. Победил Владимир Путин с рекордным результатом в 76,69% голосов. После официального утверждения результатов, президент обратился к россиянам и заявил о необходимости "настоящего прорыва".

"Нам необходим настоящий прорыв. И в вашем активном участии в выборах, в вашей поддержке вижу готовность к такой работе, к таким переменам. Понимаю свою колоссальную ответственность перед гражданами России, перед страной. Всё, о чём говорил в ходе избирательной кампании, должно быть сделано", — заявил глава РФ.

Напомнил Путин и о том, что гражданам страны необходимо консолидироваться и работать вместе, несмотря на противоречия в политических взглядах.

Начались и первые послевыборные отставки: должности лишился глава Волоколамского района Подмосковья, где в результаты выброса вредных веществ на мусорном полигоне пострадали дети.

Произошедшее ЧП вызвало настоящий народный гнев: волоколамцы собрались около больницы, где находятся пострадавшие, побили главу района и закидали снежками губернатора Подмосковья.

Проблема с мусорными полигонами в регионе возникает второй раз за год — после прямой линии с Путиным летом 2017 года одну из крупнейших свалок в подмосковной Балашихе закрыли по прямому распоряжению главы государства.

Бухарский рэп и скромные родители



Российский исполнитель MC Doni, артист лейбла Black Star (принадлежит рэперу Тимати), снял клип в Бухаре. В видео засветились достопримечательности исторической части Старого города и левитирующий дервиш. Рэпер поблагодарил Госкомтуризма за помощь.

Минздрав Узбекистана начал борьбу с шикарными выписками из роддомов: чиновники провели разъяснительную работу с врачами, беременными женщинами и их родителями.

"Для здоровья и будущего малыша важно не то, на какой машине он приедет домой, какие сказочные герои и оркестр будут стоять у роддома", — сказал министр здравоохранения.

Теперь пышные встречи с большим количеством приглашенных родственников, надеются в министерстве, останутся в прошлом.