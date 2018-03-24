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Вооружённый отряд в Афганистане

Афганские талибы: весенние переговоры и перестрелки неизбежны

© Sputnik/ А. Соломонов
Колумнисты
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Александр Хроленко
Тема:
Международная конференция по Афганистану в Ташкенте (34)
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Александр Хроленко, военный обозреватель

Узбекистан примет участие в Международной конференции по урегулированию ситуации в Афганистане, которая пройдет в Ташкенте 26-27 марта.

Визит президента Афганистана Ашрафа Гани в Узбекистан
© Instagram / Official Account of the Office of the President of Afghanistan
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Основная ее цель — содействие мирным переговорам официального Кабула и руководителей движения "Талибан"*. Конференция станет продолжением "Кабульского процесса", стартовавшего в феврале в столице Афганистана.

Участники конференции намерены выработать консолидированную позицию о прямых переговорах между правительством Афганистана и движением "Талибан" — без выдвижения каких-либо предварительных условий. В Ташкент приглашены генсек ООН Антониу Гутерриш и спецпредставитель организации в Афганистане Тадамити Ямамото, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, руководители внешнеполитических ведомств Китая, России, США, Великобритании, Германии, Италии, Франции, Турции, Индии, Ирана, Пакистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.

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© Ruptly.
Лавров планирует посетить Ташкент для участия в конференции по Афганистану
Состав участников впечатляет. А лучшим итогом конференции стало бы начало примирения и сотрудничества враждующих сторон, то есть признание легитимности вооруженной оппозиции, интеграция её в политическую жизнь Афганистана. Однако существующие противоречия Кабула и "Талибана", возрастающая активность ИГ*, организованная преступность и растущий наркотрафик значительно осложняют процесс урегулирования.

Промежуточный этап

Председатель объединенного комитета начальников штабов США, генерал Джозеф Данфорд на днях провел в Кабуле серию переговоров между представителями афганского правительства и Пентагона. По сообщению агентства Associated Press, американский генерал пообещал обеспечить в Афганистане безопасные выборы. Этот оптимизм на фоне 17-летней несокрушимой безнадежности выглядит преждевременным.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Sputnik/ Владимир Астапкович
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Отвечая на региональную активность Соединенных Штатов и усиление американской войсковой группировки, спецназ «Талибана» успешно выслеживает (даже через соцсети) американских инструкторов, и захватывает блок-посты правительственных войск близ таджикской границы. Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. В ходе только одной атаки боевиков в провинции Фарах в начале марта погибли более 20 сотрудников сил безопасности.

Для стабилизации обстановки в стране восьмисот американских спецназовцев-инструкторов явно недостаточно. В Афганистан планируется переброска резервов Пентагона — ВВС и спецназа из Ирака. Боевая авиация США уже бомбит страну не менее 25 в неделю. Президент Дональд Трамп в 2018 году намерен потратить на афганскую операцию 5 миллиардов долларов.

США и ЕС много лет поддерживают официальный Кабул финансовыми и прочими ресурсами, но талибы с их "героиновым" бюджетом контролируют сегодня до 70% сельских районов страны. Фактически они являются реальной силой и настоящим правительством Афганистана.

Ранее директор Агентства национальной разведки США Дэн Коутс отмечал, что афганская ситуация будет ухудшаться, несмотря на увеличение военной помощи Кабулу со стороны США и их союзников. Движение "Талибан"* продолжит добиваться успехов, а действия афганских сил безопасности ослабнут из-за боевых потерь, дезертирства и слабого руководства.

А что же грядущая Ташкентская конференция? Примирение враждующих в Афганистане сторон теоретически возможно, но конфликт имеет чрезвычайно ожесточенный и застарелый характер, зоны интересов игроков пересекаются, консенсус труднодостижим. В среднесрочной перспективе вероятно продолжение международных переговоров с участием "Талибана"* — с перерывами на "сезонные" боевые действия в афганских провинциях.

Центры силы

Боевики движения Талибан
© Commons.wikimedia/ isafmedia
У МИД РФ нет данных об участии "Талибана" в конференции по Афганистану
Действующее руководство Афганистана предлагает "Талибану"* прекратить боевые действия, получить статус легальной политической партии, в которую вернутся по амнистии и осужденные боевики. После этого талибы при поддержке правительства могли бы выбрать мирный труд или вступить в "территориальные войска" (аналог национальной гвардии). Таким образом, официальный Кабул получил бы надежных союзников в борьбе с иностранными террористами (ИГ*) на значительной территории Афганистана. Однако талибам этого мало, они стремятся географически и политически расширить зону влияния в стране, ведут бои в северных провинциях и планируют войти в состав нового национального правительства. После вывода основной части иностранных войск из Афганистана "Талибан" уже требовал ключевые портфели в будущем правительстве (включая МИД и МВД). Кстати, талибы имеют не только амбиции, но и опыт государственного строительства 1996 — 2001 годов.

Иностранные эксперты предлагают созвать общеафганский племенной съезд, который выберет новое коалиционное правительство с участием ныне действующих политиков и представителей "Талибана"*. Однако столь радикальная схема фактически обеспечит вялотекущий государственный переворот в стране. На это официальный Кабул не пойдет (и Вашингтон этого не поддержит).

У претендующих на роль верховного арбитра США международного влияния и дипломатических ресурсов для переговоров с талибами недостаточно, а многолетние американские спецоперации и массированные бомбардировки — аргументы для афганцев совершенно неубедительные.

Влиятельные соседи — Пакистан, Китай, Индия, Иран — заинтересованы в региональной стабильности, но в процессе мирного урегулирования каждая из упомянутых стран стремится усилить собственное влияние в Афганистане. На этом фоне обе конфликтующие стороны — Кабул и "Талибан" — пытаются вести переговоры с позиции силы, и потому до настоящего мира им очень далеко.

По данным ООН, только в 2017 году в Афганистане погибли или получили ранения более 10 тысяч гражданских лиц, из которых 65% стали жертвами «антиправительственных элементов».

Американская операция "Несокрушимая свобода" началась 7 октября 2001 года, и на пике боевых действий численность войск США в Афганистане достигала 100 тысяч человек. За 17 лет убито более 2300 американских военнослужащих и 1000 солдат международной коалиции.

* — запрещенная в России террористическая организация.

Тема:
Международная конференция по Афганистану в Ташкенте (34)
Теги:
Международная конференция по Афганистану, Афганистан, Ташкент, Узбекистан, Политика



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