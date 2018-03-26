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Флаг Европейского Союза

Дипломатический карантин: что ждать Западу за высылку российских дипломатов

© AP Photo/ Jan Bauer
Колумнисты
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Геворг Мирзаян
Тема:
Расследование отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля (26)
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Доцент департамента политологии Финансового университета Геворг Мирзаян рассуждает о том, что кроме политической солидарности стоит за высылкой российских дипломатов и как Москва может ответить Западу

Некоторые страны Евросоюз и Соединенные Штаты приняли синхронное решение о высылке российских дипломатов. Москва ответит — симметрично и ассиметрично.

В конце прошлой недели по итогам саммита государства-члены ЕС согласились, что Россия "весьма вероятно" стояла за отравлением Скрипалей, а также приняли решение отозвать посла Евросоюза в Москве Маркуса Эдерера "для консультаций" сроком на четыре недели. Однако, по словам премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, это мера, а не санкция.

О санкциях как таковых в Брюсселе договориться не удалось — по всей видимости, из-за позиции некоторых "безответственных" членов ЕС, которые имели наглость попросить у Великобритании реальных доказательств российской причастности к отравлению Скрипалей.

Ну или просто призвали дождаться вердикта Организации по запрету химического оружия. ЕС "должен выразить солидарность с Великобританией и ее народом, однако в то же время необходимо провести расследование", — логично отметил греческий премьер Алексис Ципрас. 

Флаг Евросоюза
© Flickr
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Поддерживающие Лондон правительства такие требования не устраивают. Итоги работы миссии ОЗХО (которую британцы все-таки решились пригласить) будут лишь через несколько недель, и они, как заранее заявил президент Франции Эммануэль Макрон, "будут полезными, но не изменят взгляд на происходящее".

А значит, какой смысл тянуть? По словам главы Евросовета Дональда Туска, государства могут вводить меры против Москвы и в одностороннем порядке.

Теперь так выглядит "парад суверенитетов"?

Судный день России был назначен на 26 марта — и вот на Западе начался, как выразилась Мария Захарова, "парад суверенитетов" в форме "верноподданнических проявлений политической поддержки Лондона странами Евросоюза".

Первыми, как в последнее время часто бывает, отметились Польша и государства Прибалтики. На момент сдачи статьи было известно, что Варшава высылает четырех российских дипломатов. Латвия — одного (и одного сотрудника "Аэрофлота"), Литва — трех, Эстония — одного.

Полицейские на улицах Лондона
© Sputnik/ Игорь Михалев
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Берлин тоже отправляет домой четверых — Германии необходимо подтверждать статус лидера Евросоюза, поэтому она не может "отбиваться от стада". Хотя настоящий лидер никогда бы не позволил возникнуть ситуации, когда, по словам Захаровой, "страна, которая уходит из Евросоюза, эксплуатирует фактор солидарности и навязывает остающимся ухудшение отношений с Россией".

Французы тоже высылают четверых. У Макрона на это веские причины. Ему (так же, как и Терезе Мэй, заварившей эту кашу) нужно отвлечь внимание собственной общественность. В данный момент эта общественность серьезно озабочена экономическими реформами президента Макрона по сокращению социальных расходов бюджета. Французы выражают этот протест через многотысячные митинги и рекордное падение рейтинга хозяина Елисейского дворца.

К банкету присоединяются и товарищи из Праги. Чехия заявила, что "настоящих дипломатов" и тем более посла трогать не будет, а вышлет лишь трех "незадекларированных разведчиков". Причем, в отличие от прибалтийских товарищей, Прага честно пишет о причинах такого решения. Чехов (и это прямо признал их премьер Андрей Бабич) обидело включение в список государств, которые могли производить газ из серии "Новичок".

Оглашение этого списка было, безусловно, непродуманным шагом — в Праге посчитали, что Москва пытается переложить на них вину за трагедию в Солсбери. Кроме того, как опять же отметил чешский премьер, его республика обязана поддержать Великобританию из-за 50 тысяч чехов, которые там работают, да и вообще продемонстрировать европейскую солидарность, поскольку "экономика сильно зависит от экспорта в государства-члены ЕС".

Кто больше? Раз!

Судя по всему, к этим республикам присоединится Дания, Нидерланды и несколько других государств-членов Европейского союза. При этом любопытно, что "самая главная европейская страна" — Украина — какое-то время даже раздумывала, стоит ли ей присоединяться к этому коллективному демаршу.

Директор Института стратегического планирования и прогнозирования, главный научный сотрудник Института социологии РАН Александр Гусев
© Sputnik/ Владимир Трефилов
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Ряд политиков в Киеве говорили, что высылать российских дипломатов они хотят, но не могут "Наши дипломатические отношения сведены до критического минимума, в посольствах остается несколько рядовых дипломатов и консулов. Высылка российских консулов приведет к высылке украинских консулов и наши политзаключенные в РФ останутся один на один с Мордором, без шанса хотя бы раз в несколько месяцев увидеть украинского представителя", — заявила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. Однако президент Порошенко решил, в конечном итоге, что важнее не разочаровывать европейских политиков — Киев высылает 13 российских дипломатов.

Впрочем, рекорд в этом марафоне не за ним — по некоторым данным, США в качестве солидарности с европейскими союзниками приняли решение о высылке 60 российских дипломатов и закрытии генконсульства в Сиэтле. Судя по всему, в Вашингтоне рассудили, что на нынешнем уровне американо-российских отношений дипломаты и не нужны.

Все будет: и симметрично, и несимметрично

Что касается реакции России, то в Кремле являются фанатами не Нового ("подставь вторую щеку"), а Старого завета, с его "око за око". По словам Дмитрия Пескова, в каждом случае будет действовать "принцип взаимности" — то есть из России будет выслано аналогичное количество дипломатов.

Однако проблема в том, что часть высылаемых из США дипломатов (12 человек) являются сотрудниками миссии России при ООН, и вот тут уже открывается большой простор для ассиметричных контрсанкций, которые так успешно применяет в последнее время Москва.

Британский полицейский на месте, где был обнаружен автомобиль Скрипаля
© REUTERS/ Henry Nicholls
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И, судя по всему, контрсанкции понадобятся не только против США — британцы и некоторые их европейские коллеги намерены продолжать наступление. Так, вместо того, чтобы "заткнуться и отойти в сторону", министр обороны Гэвин Уильямсон заявил, что "уже есть ордера на арест сомнительного имущества, в отношении которого в Великобритании недавно начал действовать новый закон".

Кроме того, Россию по-прежнему хотят лишить Чемпионата мира по футболу.

"В России все используется для политических целей, в том числе для того, чтобы Россия гордилась званием столицы мировой религии — футбола", — говорит литовский министр иностранных дел Линас Линкявичус. А Борис Джонсон не просто так и отнюдь не спьяну сравнил проводимый в России чемпионат с гитлеровской пропагандистской олимпиадой 1936 года.

Мария Захарова уже пообещала британцам "сюрприз" в ответ на эти обвинения. Сюрприз намечен на 29 марта. Подождем — недолго осталось.

Что же касается системные российских ответов, то, как представляется, они должны быть не только адекватными по ущербу, но и взвешенными. Россия не является мальчиком для битья, но она и не заинтересована потакать Великобритании и отдельным русофобам в вопросе расширения пропасти между Москвой и Брюсселем.

Главный редактор Международного информационного агентства Россия сегодня Маргарита Симоньян
© Sputnik/ Владимир Трефилов
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Кремлю этот конфликт не нужен. И если на Западе ограничатся только демонстративной высылкой дипломатов по принципу "с миру по нитке", то эскалировать ситуацию Россия вряд ли будет. По крайней мере, на европейском направлении.

Но вот на высылку сотрудников российского представительства в ООН необходимо отвечать. Возможно, поднятием вопроса о переносе штаб-квартиры Организации в другое место, где новые хозяева не будут злоупотреблять своими полномочиями.

Тема:
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