Дипломатический карантин: что ждать Западу за высылку российских дипломатов

Некоторые страны Евросоюз и Соединенные Штаты приняли синхронное решение о высылке российских дипломатов. Москва ответит — симметрично и ассиметрично.
В конце прошлой недели по итогам саммита государства-члены ЕС согласились, что Россия "весьма вероятно" стояла за отравлением Скрипалей, а также приняли решение отозвать посла Евросоюза в Москве Маркуса Эдерера "для консультаций" сроком на четыре недели. Однако, по словам премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, это мера, а не санкция.
О санкциях как таковых в Брюсселе договориться не удалось — по всей видимости, из-за позиции некоторых "безответственных" членов ЕС, которые имели наглость попросить у Великобритании реальных доказательств российской причастности к отравлению Скрипалей.
Ну или просто призвали дождаться вердикта Организации по запрету химического оружия. ЕС "должен выразить солидарность с Великобританией и ее народом, однако в то же время необходимо провести расследование", — логично отметил греческий премьер Алексис Ципрас.
А значит, какой смысл тянуть? По словам главы Евросовета Дональда Туска, государства могут вводить меры против Москвы и в одностороннем порядке.
Теперь так выглядит "парад суверенитетов"?
Судный день России был назначен на 26 марта — и вот на Западе начался, как выразилась Мария Захарова, "парад суверенитетов" в форме "верноподданнических проявлений политической поддержки Лондона странами Евросоюза".
Первыми, как в последнее время часто бывает, отметились Польша и государства Прибалтики. На момент сдачи статьи было известно, что Варшава высылает четырех российских дипломатов. Латвия — одного (и одного сотрудника "Аэрофлота"), Литва — трех, Эстония — одного.
Французы тоже высылают четверых. У Макрона на это веские причины. Ему (так же, как и Терезе Мэй, заварившей эту кашу) нужно отвлечь внимание собственной общественность. В данный момент эта общественность серьезно озабочена экономическими реформами президента Макрона по сокращению социальных расходов бюджета. Французы выражают этот протест через многотысячные митинги и рекордное падение рейтинга хозяина Елисейского дворца.
К банкету присоединяются и товарищи из Праги. Чехия заявила, что "настоящих дипломатов" и тем более посла трогать не будет, а вышлет лишь трех "незадекларированных разведчиков". Причем, в отличие от прибалтийских товарищей, Прага честно пишет о причинах такого решения. Чехов (и это прямо признал их премьер Андрей Бабич) обидело включение в список государств, которые могли производить газ из серии "Новичок".
Оглашение этого списка было, безусловно, непродуманным шагом — в Праге посчитали, что Москва пытается переложить на них вину за трагедию в Солсбери. Кроме того, как опять же отметил чешский премьер, его республика обязана поддержать Великобританию из-за 50 тысяч чехов, которые там работают, да и вообще продемонстрировать европейскую солидарность, поскольку "экономика сильно зависит от экспорта в государства-члены ЕС".
Кто больше? Раз!
Судя по всему, к этим республикам присоединится Дания, Нидерланды и несколько других государств-членов Европейского союза. При этом любопытно, что "самая главная европейская страна" — Украина — какое-то время даже раздумывала, стоит ли ей присоединяться к этому коллективному демаршу.
Впрочем, рекорд в этом марафоне не за ним — по некоторым данным, США в качестве солидарности с европейскими союзниками приняли решение о высылке 60 российских дипломатов и закрытии генконсульства в Сиэтле. Судя по всему, в Вашингтоне рассудили, что на нынешнем уровне американо-российских отношений дипломаты и не нужны.
Все будет: и симметрично, и несимметрично
Что касается реакции России, то в Кремле являются фанатами не Нового ("подставь вторую щеку"), а Старого завета, с его "око за око". По словам Дмитрия Пескова, в каждом случае будет действовать "принцип взаимности" — то есть из России будет выслано аналогичное количество дипломатов.
Однако проблема в том, что часть высылаемых из США дипломатов (12 человек) являются сотрудниками миссии России при ООН, и вот тут уже открывается большой простор для ассиметричных контрсанкций, которые так успешно применяет в последнее время Москва.
Кроме того, Россию по-прежнему хотят лишить Чемпионата мира по футболу.
"В России все используется для политических целей, в том числе для того, чтобы Россия гордилась званием столицы мировой религии — футбола", — говорит литовский министр иностранных дел Линас Линкявичус. А Борис Джонсон не просто так и отнюдь не спьяну сравнил проводимый в России чемпионат с гитлеровской пропагандистской олимпиадой 1936 года.
Мария Захарова уже пообещала британцам "сюрприз" в ответ на эти обвинения. Сюрприз намечен на 29 марта. Подождем — недолго осталось.
Что же касается системные российских ответов, то, как представляется, они должны быть не только адекватными по ущербу, но и взвешенными. Россия не является мальчиком для битья, но она и не заинтересована потакать Великобритании и отдельным русофобам в вопросе расширения пропасти между Москвой и Брюсселем.
Но вот на высылку сотрудников российского представительства в ООН необходимо отвечать. Возможно, поднятием вопроса о переносе штаб-квартиры Организации в другое место, где новые хозяева не будут злоупотреблять своими полномочиями.