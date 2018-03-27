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Цветы в память о погибших в ТЦ «Зимняя вишня»

Кемеровский Беслан

© Sputnik/ Александр Кряжев
Колумнисты
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Мадина Сагеева
Тема:
Трагедия в Кемерово (9)
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Когда из-за жадности и безразличия взрослых умирают дети — это называется Беслан

Забудьте Беслан! Такой рефрен из года в год звучит все отчетливее. Об этом посланцы власти уже даже говорят с бесланскими жителями, предлагая свернуть годовщины, вместо того, чтобы перенести из-за траура начало учебного года в Осетии на 5 сентября.

Сотрудники пожарной охраны МЧС борются с пожаром в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово
© Sputnik/ Maksim Kiselev
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Забудьте про боль и ужас, про страх, беспомощность и отчаяние, про обгоревшие детские трупы и вину ответственных высоких чинов и безответственных жадных бизнесменов. Забудьте о том, что виновные не наказаны, а расследование не окончится никогда, забудьте о том, что дети не должны умирать в муках в современном мире, а подобные трагедии — повторяться.

Забудьте. И когда случится новый Беслан, снова плачьте, как в первый раз, и верьте словам, что материнское горе должно быть молчаливым. Забудьте о своем знании того, как уходят от ответственности виновные, а горе пострадавших замазывают раздорами и деньгами.

Забудьте. И тогда каждый новый Беслан будет сходить с рук виновным. Потому что никто из причастных уже больше не сделает тех ошибок, которые были совершены тогда. Никто не покажет, как умирают дети в прямом эфире, прервав все развлекательные передачи. Никто больше не позволит построить Город Ангелов и сохранить место трагедии как свидетельство преступления. Ведь от такого ужаса поднимается вся страна и замирает весь мир. Нет, такого Беслана государству больше не надо.

Но если закончится Беслан, то никогда не закончатся Кемерово и Волоколамск. Они будут продолжаться и продолжаться в очередном российском городе. И каждый раз будет как новый и отдельный: заявления, возмущения, поиски стрелочников, трогательные рассказы о прощальной СМС… и все. И забвение до новой трагедии.

Пожар в торговом центре в Кемерово
© Sputnik/
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Кемерово — это не новая трагедия, это продолжение Беслана. Это продолжение истории о том, как дети в мирной стране вышли из дома на праздник и попали в ад. И эту адскую историю можно остановить только одним способом: наказав всех виновных. От сторожихи, которая закрыла зал, до губернатора, потому что трагедия случилась на вверенной ему территории.

И не забыть про всех федералов, ведомства которых выдавали разрешения и заключения. И понимать, что в целом отвечает за то, что происходит в стране, главный человек. Тот, за которого мы проголосовали. Значит, это его зона ответственности — чтобы все виновные понесли наказание, дети не горели заживо в мирной стране и Беслан наконец-то закончился. Правы были "Матери Беслана". Всегда правы.

Тема:
Трагедия в Кемерово (9)
Теги:
погибшие, дети, пожар, смерть, ТЦ "Зимняя вишня", Кемерово, Россия



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