"Зимняя вишня" стала пепелищем: хроника и последствия пожара в Кемерово

Из-за пожара в торговом центре в Кемерово погибли 64 человека, в их числе 41 ребенок. Еще 67 человек попали в больницы.

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Подробности трагедии в ТЦ "Зимняя вишня", первые итоги расследования и реакция на произошедшее — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Пожар

Из-за чего начался пожар, пока не ясно, известно только, что очаг возгорания находился в игровой зоне на четвертом этаже торгового центра. Сейчас прорабатывается две версии: неисправность электропроводки и неосторожное обращение с огнем.

В первые часы после начала пожара собственники здания выдвинули версию о неумышленном поджоге — якобы в игровой зоне торгового центра собирались подростки, выпивали, и кто-то из них мог поджечь поролоновые кубики в сухом бассейне.

Следственный комитет, который занимается расследованием, приоритетной считает версию о неисправности электропроводки.

Запертый кинозал и отключенная сигнализация

В здании торгового центра, переделанного из старого цеха закрытой кондитерской фабрики, часто возникали проблемы с электропроводкой и происходили задымления — одно из них случилось за несколько дней до пожара.

В местном кинотеатре во время сеансов работники запирали двери, чтобы в кино не проходили безбилетники.

Охранник, которому поступил сигнал о пожаре, не включил пожарную сигнализацию. В кинотеатре, где и нашли большинство тел погибших, люди не услышали оповещение и о пожаре узнали либо от забежавших во время показа очевидцев, либо от работников центра.

"С 19-го числа пожарная сигнализация у них не работала, но, тем не менее, мер по исправлению этого недостатка не принималось. Они знали, но ничего не делали. Охранник, мы его тоже задержали, по непонятным причинам не включил эту систему оповещения. И мы не можем дать разумное объяснение", — заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Сеансы в кино из-за пожарной тревоги не прервались, свет в кинозалах не включился. До третьего зала, где в полном составе сидел 5 "А" одной из школ в Кемеровской области, никто не дошел и не открыл двери.

Некоторые из запертых в кинотеатре детей успели позвонить родным или написать прощальные посты в соцсетях. Закрытую дверь кинозала находившимся внутри выбить не удалось, а оставившие детей смотреть и ушедшие гулять по ТЦ сопровождающие и родители добраться до них не смогли.

© Sputnik/ Александр Кряжев Число жертв пожара в ТЦ в Кемерово увеличилось до 48

Не сработала и система пожаротушения. Снаружи и внутри торговый центр был отделан пластиком и другими легковоспламеняющимися материалами — едкий и плотный черный дым от них заполнил помещения очень быстро, буквально за несколько секунд, как выяснилось из записей камер видеонаблюдения.

Пожарные выходы в здании оказались заперты — их пришлось выламывать или искать обходные пути. Лифты, которые в случае пожара должны автоматически спуститься на первый этаж и отключиться, застряли, и в них, по сообщениям очевидцев, попали в смертельную ловушку люди.

"Хотел бы отметить, что основной состав этого персонала сбежал, бросил на произвол детей, родителей и детей, те работники, которые должны были отвечать за безопасность, за организацию эвакуации, они все первыми разбежались. У нас же практически нет потерь со стороны штата торгового центра", — рассказал Александр Бастрыкин.

Некоторые посетители ТЦ, отрезанные от лестниц, прыгали из окон. Сейчас эти люди находятся с тяжелыми травмами в больницах города.

Не озаботился никто и эвакуацией контактного зоопарка в развлекательной части ТЦ — все 200 животных погибли.

Пожар тушили почти сутки, к утру вторника все очаги ликвидированы, идет разбор завалов. Спасатели обследовали все помещения ТЦ.

Первые итоги расследования

В первые сутки после трагедии Следственный комитет начал раскрывать детали произошедшего.

Александр Никитин, ответственный за пожарную безопасность в здании, по образованию оказался поваром, не имел необходимой квалификации и никогда не работал со сложной техникой.

Сам торговый центр "Зимняя вишня" был зарегистрирован как объект малого бизнеса, и поэтому его с 2016 года не проверяло ни МЧС, ни другие контролирующие органы.

Последняя проверка пожарной инспекции прошла в 2016 году. Инспектор Дарья Москалева проверила здания с помощью представителя ТЦ Натальи Ващеникиной всего за два дня вместо двадцати и, как указано в отчетных документах, не обнаружила нарушений.

Кортеж и очереди на сдачу крови

На месте трагедии ждали губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, у которого, по некоторым данным, в торговом центре погибла 11-летняя родственница. Но он не приехал.

Объяснили сотрудники губернатора такой шаг очень лаконично — якобы кортеж губернатора не смог бы проехать.

© Sputnik/ Alexandr Kryazhev Дым и слезы: во время пожара в Кемерово погибли десятки человек 12

Кемеровчане, как только стало известно о трагедии, выстроились в очереди на пунктах сдачи крови. Ряд СМИ разместили справки о том, как могут помочь жители других регионов.

В первые часы трагедии в социальных сетях начали промышлять люди, которые представлялись родственниками погибших и размещали банковские реквизиты для сбора помощи "на похороны".

В социальных сетях также начала распространятся информация о якобы нескольких сотнях погибших. Для проверки этого жители города организовали инициативную группу, которая проинспектировала морг, — информация не подтвердилась. На стихийном митинге в Кемерово жители потребовали отставки руководства города и региона.

В Кемеровской области объявлен траур. К нему присоединились Республика Ингушетия, Екатеринбург, Новосибирск, Якутск Приморский край, Башкирия, Томская и Брянские области. Указом президента 28 марта объявлено днем общероссийского траура.

В Кемерово утром вторника прибыл президент России Владимир Путин. Он провел экстренное заседание, встретился с жителями города и пообещал, что все виновные будут наказаны.

© Sputnik/ Александр Кряжев Шавкат Мирзиёев соболезнует России в связи пожаром в Кемерово

Власти региона выплатят родственникам погибших по миллиону рублей, еще три миллиона обещал один из собственников ТЦ Денис Штенгелов, находящийся сейчас в Австралии.

Официальное расследование продолжается — задержано несколько сотрудников ТЦ. Вопрос о задержании и привлечении к ответственности собственников пока прорабатывается. Само здание после разбора завалов и проведения расследования снесут.

Материал дополняется. Редакция Sputnik Узбекистан искренне соболезнует родственникам и близким погибших и пострадавших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня".