Русские выиграли информационную войну: как теперь с ними справиться

Вообще, российская непримиримая оппозиция — это, пожалуй, самая интернациональная из всех оппозиций. В нее входят не только жители России и граждане Российской Федерации, проживающие за рубежом, но и бывшие граждане Российской Федерации, давно ставшие подданными иных стран, утверждает Виктор Мараховский в колонке на РИА Новости.

В ее рядах — даже граждане одной страны, утверждающей, что она с Россией воюет (и попробуй их из рядов оппозиционной гвардии выгони).

…Ну так вот. Вопрос, который этой мировой общине сейчас приходится решать, суров: почему кампания протеста, развернутая в Рунете, не сработала от слова "совсем"?

Присутствие непримиримых антипутинцев в интернет-СМИ и соцсетях было если не подавляющим, то по меньшей мере равным "пропутинскому". А суммарный выхлоп протестных усилий "антисистемных кандидатов" и бойкотирующего "политика, которого боится Путин", — оказался каким-то жалким.

Нет, результат их жалок не в том смысле, что проголосовавшие за К. А. Собчак и Г. А. Явлинского пара миллионов наших сограждан — жалкие ничтожные личности. И не в том смысле, что десятки или, может, даже сотни тысяч наших сограждан, действительно сознательно послушавшихся призыва "бойкотировать фарс", — жалкие. Нет, все они полноправные граждане страны.

Их проблема в другом. Несмотря на то что эти люди представляют собой меньшинство — они при этом меньшинство, если можно так выразиться, информационно гиперактивное. И потому это меньшинство обычно считает себя не просто полноправным, но чем-то большим.

© Sputnik/ Владимир Астапкович Что сказал Путин сразу после оглашения первых итогов выборов

Это у обычного пользователя и интернет обычный. То есть для личных целей — в основном для переписки с близкими, просмотра кино и хранения музыки.

А продвинутый антипутинский пользователь, даже если он израильская домохозяйка в годах, — это ежедневная фабрика лайков, комментариев и репостов, производящая и распространяющая политический контент килотоннами. Не говоря уже об армии прибалтийских, украинских, закавказских и среднеазиатских диванных борцов с империей. Не говоря уже о диванных корпусах антиимперского сопротивления в самой России — московском, питерском, уральском и сибирском.

Но главное — это меньшинство привыкло почитать себя не просто активным, но еще и информационно эффективным. В силу своих околоинтеллектуальных дипломов и просто сословных традиций оно привыкло думать, что обладает куда большим мастерством в изложении своей политической позиции. Куда убедительнее и ярче находит слова. Куда лучше умеет "достучаться".

И поэтому делался вывод: каждый представитель этого интеллектуального меньшинства, безусловно, стоит сотни обычных пассивных пользователей информационного пространства. Просто по уровню производимого им информационного шума и оказываемого влияния.

И не то чтобы у них совсем не было оснований рассчитывать на успех. Хотя бы ограниченный.

Во-первых, на стороне глобального интернационала российских оппозиционеров был довольно внушительный пакет СМИ. Начиная от британских и американских, с отчаянным упорством повторявших мантру о "главном конкуренте Путина, призвавшем бойкотировать выборы", и заканчивая германскими, вдумчиво разъясняющими российскому читателю, как лучше выразить свой протест против Кремля: "Остаться дома, как призывает Навальный, или испортить бюллетень, как советует Ходорковский? Чем бойкот отличается от протестного голосования и как принятое решение повлияет на выборный процесс?"

(На этом месте нужно было риторически спросить: и эти люди обвиняют Россию в попытках вмешательства в свои выборы? Но на этот вопрос давно уже есть ответ. Правильные страны вмешиваются в чужие выборы правильно, ради добра. Страны неправильные, вроде России, — во имя зла.)

Во-вторых, информационно гиперактивное меньшинство опережающими темпами осваивает также и новые медиапространства. Например, из популярных политических телеграм-каналов явное большинство носит отчетливо оппозиционный характер.

В-третьих, аудиторией этого меньшинства является российский "медиакласс" — в том числе довольно обширная прослойка работников официозных СМИ, привыкших ходить с фигами в карманах и считающих себя жертвами обстоятельств. А потому лайкающих и репостящих информацию, бичующую современную Россию, с удвоенным энтузиазмом.

…Ну так вот.

Как показала практика, все это интернет-самоуважение гиперактивного антигосударственного меньшинства оказалось дутым. То есть оно не сумело конвертироваться ни в бойкот, ни в протестное голосование. Оно очень много себя читало, лайкало и репостило, но почему-то так и осталось в своем трехпроцентном гетто.

У меня есть версия, почему так.

Штука вся в том, что на планете нет, наверное, общества, которое было бы более устойчивым перед информационным давлением, чем русское общество.

Еще до массового пришествия интернета (и наступления устоявшейся "путинской эры") российский избиратель/читатель/телезритель прожил полтора десятилетия под натуральной информационной диктатурой. Российскому гражданину с утра до ночи из каждого утюга твердили, что страна его разваливается и это хорошо, что прошлое его преступно, гордость его ложна и наилучшие перспективы — свалить в нормальную страну. А если не получится — сидеть и не дергаться.

И российский гражданин эту информационную оккупацию выдержал.

А затем наступила эпоха массового русского интернета. И хотя у "непримиримых", безусловно, была фора (интернет в первую очередь распространился по мегаполисам, где его отцами-основателями стали лица, позже чуть ли не в полном составе ходившие на Болотную) — большинство уже в 2010-х начало их неумолимо нагонять и обгонять. Просто потому, что даже очень гиперактивные меньшинства, самоутверждающиеся за счет большинства, последнее при наличии выбора читать и слушать не станут.

А выбор у большинства появился. И в виде "государственнических" СМИ, и в виде самопальной патриотической блогосферы.

И в итоге оказалось, что все агитационные и пропагандистские мощности оппозиционных телеграм- и ютьюб-каналов, и фейсбук-групп, и ВК-пабликов, и могучих пражских и рижских русскоязычных изданий с продвинутым дизайном и крутыми приблудами, и всего в этом роде — замкнуты собственно на себя же. На международный русскоязычный оппозиционный медиакласс.

В частности — так получилось еще и потому, что эта закрытая община так и не сумела выработать нормального уважительного языка общения с большинством. Ничего креативнее "жалестных" историй о том, как "встретил в магазине старушку, пытавшуюся по акции купить два апельсина", о гражданах они не придумали. В основном же вся их политическая лирика строилась на издевательстве над "послушным/доверчивым большинством". На трагической любви к себе, умным и красивым. И на перечислении различий между умными и талантливыми собой и серой монохромной массой.

То есть эти ребята освоили какие-то новые СМИ, новые форматы и новые сети.

Но в главном они так ничему и не научились. Например, простой истине: "Если ты обращаешься к людям, в большинстве своем десять лет голосовавшим за В. В. Путина, то какого черта ты глумишься над их выбором? Ты уверен, что именно так завоевывают сердца?".

…В итоге сегодня разбитые при очередном штурме Кремля информационные войска ведут дискуссию о будущем.

Одни, как и после каждых выборов в России, мрачно пророчат о том, что теперь-то тупое большинство наплачется, а мы его и жалеть не станем, само виновато.

Другие пытаются вырулить в конструктив и предлагают вместо борьбы с неодолимой силой влиться в нее и изменить изнутри: "Нам всем нужно научиться жертвовать. Своей гордыней, своими привязанностями, своей любовью, своей судьбой и своей жизнью. Нам не победить Путина. Никакими шествиями, бойкотами и заметками. Режим можно лишь поменять изнутри. Если вы хотите изменить Россию, полюбите Путина. Полюбите его и храните ему верность. Чтобы когда-нибудь отдать вам власть, он должен быть уверен, что вы его не предадите. Идите работать во власть" и так далее.

Призыв, конечно, пугающий (с точки зрения нас, большинства). Но малореализуемый — ведь для его выполнения боевому непримиримому меньшинству придется отказаться от собственной природы.

А это едва ли возможно.

Мнение автора не совпадает с позицией редакции.